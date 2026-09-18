TÁ ROLANDO?

Lívia Andrade quebra o silêncio e abre o jogo sobre suposto affair com Pedro Scooby: 'Sou solteira e ele também'

Apresentadora e surfista foram vistos juntos em evento no Rio e deixaram o local no mesmo carro

Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:02

Pedro Scooby e Lívia Andrade Crédito: Reprodução

Lívia Andrade, de 43 anos, se pronunciou sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com Pedro Scooby, de 38. As especulações começaram depois que os dois foram vistos juntos na quadra da Beija-Flor, em Nilópolis, no Rio de Janeiro, na semana passada, e deixaram o local juntos.

Em entrevista ao “TV Fama”, Lívia afirmou que não considera necessário dar explicações sobre a vida pessoal e negou que esteja se relacionando com o surfista. “Eu não tenho que dar explicação para ninguém”, declarou.

Mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker no Rio de Janeiro tem 2.500 m² 1 de 18

Na sequência, a apresentadora ressaltou que ambos estão solteiros e que, portanto, não haveria problema caso existisse algum envolvimento. Ainda assim, garantiu que não é o caso. “Para mim, é muito óbvio o que aconteceu. Retorno a falar, as pessoas acreditam e pensam o que elas quiserem. Eu respeito isso também. Não teria problema, porque sou solteira e ele também, mas não é o caso. É chato isso, porque sempre as pessoas tentam dar um jeitinho, mas está tudo certo”, disse.

Pedro Scooby também nega affair

Scooby já havia se manifestado sobre os rumores nas redes sociais. O surfista explicou que deu uma carona para Lívia e criticou a interpretação de que a proximidade entre os dois significaria um relacionamento.

Lívia Andrade 1 de 28

“Imagina se toda mulher que chegar do meu lado... Eu já falar: ‘Ó, você não pode ficar do meu lado não, porque senão vão achar que a gente tá junto’. Imagina se eu não puder dar uma carona pra uma amiga de lá de Nilópolis”, afirmou.

O surfista também garantiu que não está interessado em começar um novo relacionamento neste momento. “Galera, não existe nada. Eu nem tô com cabeça pra isso. Tô separado já há dois meses e meio. Não fiquei com ninguém. Não tentem descobrir, não vão achar, mano”, declarou.

Pedro Scooby anunciou no final de agosto o fim do casamento com Cintia Dicker, após sete anos de relacionamento.