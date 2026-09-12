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Lívia Andrade reage aos boatos de affair com Pedro Scooby e dispara recado: 'Vou expor todo mundo'

Internautas comentaram sobre aproximação da apresentadora com o surfista após os dois serem vistos juntos no Rio de Janeiro; romance foi negado

Kamila Macedo

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 18:07

Lívia Andrade debocha após ser apontada como novo affair de Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram

Lívia Andrade abordou de forma indireta, nesta sexta-feira (11), os recentes boatos envolvendo seu nome e o de Pedro Scooby. No vídeo, publicado nas redes sociais, a artista apareceu em um estacionamento na companhia de amigos e ironizou o fato de que qualquer companhia ao seu lado rapidamente vira alvo de especulações.

“Eu acho perigoso vocês andarem comigo, porque vocês vão ficar tudo na boca do povo, viu, Felipe? Eu sou a primeira que sai na boca do povo. E aí também vocês se esconderam? Vou expor todo mundo hoje”, brincou a apresentadora.

Lívia Andrade 1 de 28

Os boatos sobre Lívia e Pedro tiveram início após a circulação de registros que mostravam os dois deixando a quadra da escola de samba Beija-Flor, localizada em Nilópolis. O flagra gerou rápida repercussão nas redes sociais, uma vez que ambos estão solteiros. No entanto, o próprio surfista foi às redes se pronunciar sobre o assunto e negar qualquer envolvimento amoroso com Lívia.

“Galera, não existe nada. Eu nem tô com cabeça pra isso. Tô separado já há dois meses e meio. Não fiquei com ninguém. Não tentem descobrir, não vão achar, mano. Enfim, só isso... Assim, inventar história, acho falta de respeito. Não só comigo, mas com a Lívia e com a Cíntia. Mas enfim, é isso. Não teve nada”, disse Scooby nas redes sociais.

Já em entrevista ao programa "Melhor da Tarde", o surfista explicou que a aproximação com a apresentadora ocorreu nos bastidores do "Dança dos Famosos", ressaltando que os dois mantêm apenas uma relação de amizade e parceria profissional.