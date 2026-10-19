Livinho recebe nota máxima e Scooby se salva no Dança dos Famosos; veja o ranking

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07:42
Pedro Scooby garantiu sua permanência no Dança dos Famosos neste domingo (18). Após se apresentar no ritmo lindy hop ao lado da professora Fernanda Cavalcante, o surfista escapou da repescagem do Domingão com Huck por apenas um décimo.
Antes da apresentação, Scooby reclamou da nota 9,7 dada por Alexandre Borges há duas semanas. Ele afirmou que a avaliação quase custou sua vaga e aproveitou o momento para fazer uma "boca de urna", pedindo nota 10 ao público e à plateia.
Elenco de Dança dos Famosos 2026
Luciano Huck brincou com a atitude do atleta. Na avaliação, a atriz Jeniffer Nascimento, jurada convidada, elogiou as pegadas da coreografia e deu 9,9, nota suficiente para manter o ex-BBB na disputa.
Scooby somou 191,9 pontos e passou de fase ao lado de MC Livinho, Giovana Cordeiro e Bianca Andrade. Livinho terminou no topo do Grupo 1 ao receber nota máxima de todos os jurados.
Lucas Guedez perdeu a disputa direta para Scooby por 0,1 ponto e foi para a repescagem. Ele volta ao palco em novembro ao lado de Gracyanne Barbosa e Junno Andrade, donos das pontuações mais baixas da rodada.
196.1 - Livinho
194.7 - Giovana Cordeiro
192.2 - Bianca Andrade
191.9 - Pedro Scooby
191.8 - Luas Guedez
190.8 - Gracyanne Barbosa
188.4 - Junno Andrade