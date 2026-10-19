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Livinho recebe nota máxima e Scooby se salva no Dança dos Famosos; veja o ranking

Três participantes foram para a repescagem

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07:42

Três duplas vão pra repescagem  Crédito: Reprodução/Globo 

Pedro Scooby garantiu sua permanência no Dança dos Famosos neste domingo (18). Após se apresentar no ritmo lindy hop ao lado da professora Fernanda Cavalcante, o surfista escapou da repescagem do Domingão com Huck por apenas um décimo.

Antes da apresentação, Scooby reclamou da nota 9,7 dada por Alexandre Borges há duas semanas. Ele afirmou que a avaliação quase custou sua vaga e aproveitou o momento para fazer uma "boca de urna", pedindo nota 10 ao público e à plateia.

Elenco de Dança dos Famosos 2026

Ticiane Pinheiro é confirmada no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
Breno Ferreira é confirmado no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
Otaviano Costa é confirmado no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
Junno Andrade é confirmado no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
Lucas Guedez é confirmado no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
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Ticiane Pinheiro é confirmada no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram

Luciano Huck brincou com a atitude do atleta. Na avaliação, a atriz Jeniffer Nascimento, jurada convidada, elogiou as pegadas da coreografia e deu 9,9, nota suficiente para manter o ex-BBB na disputa.

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  • Classificados e repescagem

Scooby somou 191,9 pontos e passou de fase ao lado de MC Livinho, Giovana Cordeiro e Bianca Andrade. Livinho terminou no topo do Grupo 1 ao receber nota máxima de todos os jurados.

Lucas Guedez perdeu a disputa direta para Scooby por 0,1 ponto e foi para a repescagem. Ele volta ao palco em novembro ao lado de Gracyanne Barbosa e Junno Andrade, donos das pontuações mais baixas da rodada.

Confira abaixo a classificação geral 

196.1 - Livinho 

194.7 - Giovana Cordeiro  

192.2 - Bianca Andrade  

191.9 - Pedro Scooby  

191.8 - Luas Guedez 

190.8 - Gracyanne Barbosa  

188.4 - Junno Andrade 

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