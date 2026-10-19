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Livinho recebe nota máxima e Scooby se salva no Dança dos Famosos; veja o ranking

Três participantes foram para a repescagem

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07:42

Três duplas vão pra repescagem Crédito: Reprodução/Globo

Pedro Scooby garantiu sua permanência no Dança dos Famosos neste domingo (18). Após se apresentar no ritmo lindy hop ao lado da professora Fernanda Cavalcante, o surfista escapou da repescagem do Domingão com Huck por apenas um décimo.

Antes da apresentação, Scooby reclamou da nota 9,7 dada por Alexandre Borges há duas semanas. Ele afirmou que a avaliação quase custou sua vaga e aproveitou o momento para fazer uma "boca de urna", pedindo nota 10 ao público e à plateia.

Elenco de Dança dos Famosos 2026 1 de 5

Luciano Huck brincou com a atitude do atleta. Na avaliação, a atriz Jeniffer Nascimento, jurada convidada, elogiou as pegadas da coreografia e deu 9,9, nota suficiente para manter o ex-BBB na disputa.

Classificados e repescagem

Scooby somou 191,9 pontos e passou de fase ao lado de MC Livinho, Giovana Cordeiro e Bianca Andrade. Livinho terminou no topo do Grupo 1 ao receber nota máxima de todos os jurados.

Lucas Guedez perdeu a disputa direta para Scooby por 0,1 ponto e foi para a repescagem. Ele volta ao palco em novembro ao lado de Gracyanne Barbosa e Junno Andrade, donos das pontuações mais baixas da rodada.

Confira abaixo a classificação geral

196.1 - Livinho

ELES ARRASAAAM! ? Livinho e Beatriz Feitosa abriram as apresentações no ritmo Lindy Hop! ?? #Domingão #DançaDosFamosos #TVGlobo https://t.co/D0yzSgh1t7 — TV Globo (@tvglobo) October 18, 2026

194.7 - Giovana Cordeiro



SENSACIONAAAAL ? Giovana Cordeiro e Diego Basílio arrasaram demais!!!! ?#Domingão #DançaDosFamosos #TVGlobo https://t.co/cSyfP94nCo — TV Globo (@tvglobo) October 18, 2026

192.2 - Bianca Andrade

UAAAAU ? Bianca Andrade e Heron Leal simplesmente incríveis na pista do #Domingão #DançaDosFamosos #TVGlobo ? https://t.co/sJcCccSQu0 — TV Globo (@tvglobo) October 18, 2026

191.9 - Pedro Scooby

OVACIONADOSSS ? Pedro Scooby e Fernanda Cavalcante deram o nome no ritmo Lindy Hop ? #Domingão #DançaDosFamosos #TVGlobo https://t.co/SitOb85JNq — TV Globo (@tvglobo) October 18, 2026

191.8 - Luas Guedez

SÃO ELEEEES! ? Lucas Guedes e Gabe Cardoso brilharam no Lindy Hop e entregaram tudo! ?? #Domingão #DançaDosFamosos #TVGlobo https://t.co/NmbyKUHEwL — TV Globo (@tvglobo) October 18, 2026

190.8 - Gracyanne Barbosa

STAYIN ALIVEEEE ? Gracyanne Barbosa e Rodrigo Picanço deram show no palco do #Domingão ? #DançaDosFamosos #TVGlobo https://t.co/tsn27wl86p — TV Globo (@tvglobo) October 18, 2026

188.4 - Junno Andrade