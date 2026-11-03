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Livre sua cozinha destes 13 utensílios antigos: depois dos 30 anos, descubra como ganhar espaço e melhorar a organização dos armários

Facas sem fio, potes antigos e utensílios desgastados podem ocupar espaço e até comprometer a segurança na cozinha.



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 17:17

Alguns utensílios de cozinha acumulam desgaste com o passar dos anos e precisam ser substituídos Crédito: Foto: kaboompics- Pexels

Com o passar dos anos, os armários da cozinha podem se transformar em verdadeiros depósitos de objetos esquecidos. Potes sem tampa, panelas desgastadas e utensílios que você nem lembra quando usou pela última vez são alguns exemplos.

Quando você começa a vida adulta, é comum receber objetos de familiares, comprar utensílios por impulso ou aproveitar presentes para montar a primeira cozinha. O problema é que muitos desses itens continuam guardados mesmo depois de perderem a utilidade.

Utensílio de cozinha 1 de 5

Depois dos 30 anos, fazer uma revisão nesses espaços pode ser uma boa oportunidade para deixar a cozinha mais organizada e funcional. Afinal, não adianta ter dezenas de objetos se você utiliza apenas uma pequena parte deles no dia a dia.

Confira 13 itens que merecem uma avaliação e descubra o que pode sair dos seus armários.

1. Facas de cozinha sem fio

Facas são alguns dos utensílios mais importantes de qualquer cozinha. Entretanto, quando perdem o fio, podem dificultar bastante tarefas simples, como cortar legumes, carnes e frutas.

Uma faca cega exige mais força durante o uso e pode escorregar com maior facilidade, aumentando o risco de acidentes.

Antes de descartá-la, vale verificar se o problema pode ser resolvido com uma afiação. Facas de boa qualidade costumam recuperar o desempenho com esse cuidado.

2. Tábuas de corte de plástico muito riscadas

As tábuas de corte estão entre os objetos mais utilizados na preparação de refeições. Por isso, também estão sujeitas ao desgaste provocado pelo contato constante com facas.

Quando uma tábua de plástico apresenta muitos cortes profundos, pode ficar mais difícil remover completamente resíduos de alimentos durante a lavagem. Essas pequenas fissuras também podem dificultar a higienização adequada da superfície.

Se a peça estiver muito danificada, considere substituí-la. Modelos de madeira também podem ser uma alternativa, desde que recebam os cuidados necessários de limpeza e secagem.

3. Utensílios de cozinha desgastados

Espátulas, conchas, colheres e pegadores costumam acompanhar a rotina da cozinha por muitos anos. Porém, nem sempre esses objetos permanecem em boas condições.

Utensílios rachados, deformados ou com partes soltas podem dificultar o preparo das refeições e até comprometer a higiene.

O ideal é observar o estado de cada peça e separar aquelas que já não apresentam condições adequadas de uso.

4. Frigideiras com revestimento antiaderente danificado

Uma frigideira antiaderente facilita o preparo de diferentes alimentos, principalmente quando você deseja utilizar menos óleo e evitar que a comida grude no fundo.

Entretanto, o revestimento pode sofrer danos com o tempo, especialmente quando a panela é utilizada com utensílios inadequados ou submetida a temperaturas excessivas.

Se a superfície apresentar descascamento, bolhas ou desgaste acentuado, é recomendável substituir a frigideira.

Não é necessário trocar uma panela apenas porque ela é antiga. O mais importante é observar as condições do revestimento e seguir as orientações do fabricante.

5. Recipientes de plástico antigos

Potes de plástico são bastante úteis para guardar alimentos e organizar a geladeira. O problema aparece quando eles continuam sendo utilizados mesmo depois de apresentar sinais de desgaste.

Temperos antigos também merecem uma conferência, já que podem perder aroma e intensidade com o tempo Crédito: Foto: Anna Tarazevich- Pexels

Recipientes muito riscados, rachados, deformados ou com cheiro persistente merecem ser substituídos.

Outro cuidado importante envolve o aquecimento. Nem todo pote de plástico pode ser colocado no micro-ondas, mesmo quando parece resistente. Para quem deseja renovar os armários, recipientes de vidro e cerâmica próprios para alimentos podem ser boas alternativas.

6. Assadeiras enferrujadas

Assadeiras são utilizadas para preparar bolos, carnes, legumes e diversas outras receitas. Mesmo assim, o contato frequente com água, gordura e altas temperaturas pode provocar desgaste.

Quando a superfície apresenta ferrugem extensa, descascamento ou danos que comprometem a limpeza, é melhor considerar a substituição.

Além de prejudicar a conservação do utensílio, esses problemas podem dificultar a preparação dos alimentos.

Para evitar que uma nova assadeira apresente os mesmos sinais rapidamente, procure limpar a peça após o uso e secá-la completamente antes de guardar.

7. Coleção de copos de dose

Quem gosta de viajar provavelmente já trouxe algum copo de dose como lembrança de um passeio. Com o tempo, essas pequenas peças podem formar uma coleção que ocupa boa parte dos armários.

Não existe problema em guardar objetos que tenham valor sentimental. Entretanto, vale observar se todos realmente merecem continuar ocupando espaço.

Uma alternativa é selecionar os modelos favoritos e deixar apenas aqueles que representam viagens ou momentos especiais.

8. Copos de bebida que você nunca utiliza

Copos de diferentes formatos, tamanhos e estampas são comuns em cozinhas que foram montadas aos poucos. Alguns chegam como presentes, outros são comprados em promoções ou acabam sendo acumulados depois de reuniões e eventos.

Ter modelos diferentes não é necessariamente um problema. A questão é quando os armários ficam lotados de peças que raramente saem das prateleiras. Aproveite a organização para separar os copos que você realmente utiliza e retirar aqueles que estão quebrados, trincados ou lascados.

9. Embalagens antigas de comida para viagem e sorvete

Guardar embalagens de sorvete e recipientes de comida para viagem é um hábito bastante comum. Afinal, eles parecem úteis para armazenar sobras de refeições ou separar ingredientes.

Entretanto, nem todas essas embalagens foram desenvolvidas para reutilização frequente. Algumas não são próprias para aquecimento, enquanto outras podem apresentar deformações e desgaste depois de várias utilizações.

Também vale fazer uma seleção dos potes acumulados. Aqueles sem tampa, rachados ou que não apresentam mais condições adequadas de uso podem sair dos armários.

10. Panos de prato sujos e desgastados

Panos de prato fazem parte da rotina de praticamente toda cozinha. Eles são utilizados para secar louças, limpar superfícies e ajudar em diferentes tarefas.

Por causa dessa utilização constante, precisam ser lavados frequentemente e substituídos quando apresentam sinais de desgaste.

Tecidos que continuam com mau cheiro mesmo depois da lavagem, apresentam mofo ou estão muito danificados devem ser descartados. Para manter a higiene, procure separar os tecidos utilizados para secar louças daqueles destinados à limpeza de bancadas e outras superfícies.

11. Eletrodomésticos de cozinha que você nunca utiliza

Uma máquina de fazer sorvete, uma sanduicheira ou um aparelho para cozinhar ovos podem parecer compras interessantes em determinado momento.

O problema é quando esses equipamentos passam anos guardados no fundo de um armário, sem serem utilizados. Além de ocupar espaço, aparelhos esquecidos dificultam a organização e podem acumular poeira.

Se estiverem em boas condições, considere vender ou doar para alguém que realmente possa utilizá-los. Equipamentos quebrados devem receber a destinação adequada, preferencialmente por meio de pontos de coleta de lixo eletrônico.

12. Temperos antigos e sem aroma

Os temperos são responsáveis por transformar receitas simples em refeições mais saborosas. Porém, muitas pessoas acabam acumulando potes de especiarias que ficam esquecidos durante anos.

Embora os temperos secos geralmente apresentem maior durabilidade, eles podem perder aroma e intensidade com o passar do tempo.

Por isso, vale revisar o porta-temperos e observar a aparência, o cheiro e as condições de armazenamento de cada produto. Se uma especiaria estiver sem aroma, com sinais de umidade, mofo ou alterações incomuns, é melhor descartá-la.

13. Objetos que você não utiliza há anos

O último item da lista pode ser justamente aquele que mais ocupa espaço nos seus armários: objetos guardados apenas por precaução.

Copos medidores extras, travessas esquecidas, utensílios específicos e acessórios de cozinha podem permanecer durante anos sem qualquer utilização.

Uma boa estratégia é retirar tudo das gavetas e separar os objetos de acordo com a frequência de uso.

Durante a organização, faça três grupos: