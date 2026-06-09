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Liziane Gutierrez é ameaçada por policial após confusão em hotel da seleção do Egito e diz que sofreu racismo

Influenciadora tentava entrevistar jogadores antes de amistoso contra o Brasil quando foi advertida por policiais e ameaçada de prisão

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:00

Liziane Gutierrez Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora digital Liziane Gutierrez passou por momentos de tensão nos Estados Unidos antes do amistoso entre Brasil e Egito, disputado no último sábado (6). A ex-participante de A Fazenda se envolveu em uma confusão com policiais enquanto tentava entrevistar jogadores da seleção egípcia em um hotel de Cleveland.

Liziane estava na cidade para uma cobertura do programa TV Fama e, além de acompanhar a partida vencida pelo Brasil por 2 a 1, recebeu a missão de conversar com atletas do Egito antes do confronto.

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O episódio aconteceu no InterContinental Cleveland, onde a delegação egípcia estava hospedada. Horas antes da partida, a influenciadora tentou abordar alguns jogadores quando eles deixavam o local em direção ao estádio.

Segundo imagens divulgadas pelo portal LeoDias, Liziane pediu que os atletas enviassem uma mensagem aos torcedores brasileiros e comentou sobre a expectativa para o jogo. A tentativa de entrevista, porém, foi interrompida por uma policial que ordenou que ela deixasse a área.

A situação se agravou quando a influenciadora insistiu em obter uma rápida declaração dos jogadores. De acordo com as imagens, uma agente chegou a adverti-la sobre a possibilidade de prisão caso ela não se afastasse. “Você vai ser presa”, afirmou a policial durante a discussão.

Liziane respondeu que estava hospedada no hotel e questionou o motivo da abordagem. Em determinado momento, pediu que a agente não encostasse nela. A policial então informou que ela e sua equipe poderiam ser retiradas do local e reforçou que os jogadores não concederiam entrevistas.

Acusação de racismo

Durante o desentendimento, Liziane afirmou ter sido alvo de tratamento discriminatório e acusou uma das policiais de racismo. A agente negou a acusação.

A influenciadora também relatou que houve menção ao acionamento do serviço de imigração dos Estados Unidos. Apesar disso, ela possui cidadania americana e vive em Las Vegas com o marido Toni e o filho.

O clima só se acalmou após a intervenção do companheiro, que tentou encerrar a discussão. Segundo Liziane, um dos motivos para sua resistência em deixar o local era o fato de estar hospedada no mesmo hotel utilizado pela seleção do Egito.