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'Logo estaremos juntas': Nathalia Timberg emociona web ao se despedir de Laura Cardoso e Glória Menezes

Aos 97 anos, veterana lamentou a perda das duas grandes amigas no mesmo dia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 14:21

Nathalia Timberg emociona ao se despedir de Laura Cardoso e Glória Menezes
Nathalia Timberg emociona ao se despedir de Laura Cardoso e Glória Menezes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Nathalia Timberg, de 97 anos, emocionou o público ao publicar um vídeo prestando homenagem a Laura Cardoso e Glória Menezes, que faleceram na última terça-feira (18). Abalada com a perda de dois dos maiores nomes da história da televisão e do teatro nacional, a artista relembrou a amizade de décadas e falou com serenidade sobre a própria partida.

Nathália Timberg

Atriz Nathália Timberg por Reprodução | Instagram
Atriz Nathália Timberg por Reprodução | Instagram
Atriz Nathália Timberg por Reprodução | Instagram
Atriz Nathália Timberg por Reprodução | Instagram
Atriz Nathália Timberg por Reprodução | Instagram
Atriz Nathália Timberg por Reprodução | Instagram
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Atriz Nathália Timberg por Reprodução | Instagram
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Atriz Nathália Timberg por Reprodução | Instagram

Na mensagem, a veterana se dirigiu individualmente a cada colega de profissão. Ao falar de Laura Cardoso, que faleceu aos 98 anos, destacou o carinho e a admiração construídos desde o início da carreira. "Você é das atrizes que eu aprendi a admirar muito cedo. Eu sei que a gente se cruzou e você veio para ficar. Nós não sabemos nada além do que está aqui", declarou.

Em seguida, Nathalia comentou o choque com a perda de Glória Menezes, que nos deixou aos 91 anos, enfatizando a dor pela partida dupla em um intervalo tão curto de tempo. "Eu ainda estou sob impacto. Eu acho que ainda estamos totalmente no clima da nossa Laura, tendo te encontrado onde quer que você esteja. Eu sei que a vida me privou das duas", desabafou.

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Glória Menezes e Laura Cardoso faleceram no mesmo dia

Morte de Glória Menezes gerou comoção entre artistas por Acervo | Globo
Laura Cardoso em "Sol Nascente" por Reprodução/Globo
Glória Menezes se casou em 1951 como forma da família controlar sua vida por Frederico Rozario | Globo
Laura Cardoso como Dona Veridiana em "Flor do Caribe" por Reprodução/Globo
Glória Menezes morreu aos 91 anos, no Rio de Janeiro, acompanhada do filho Tarcísio Filho. por Reprodução/Infoglobo
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Glória Menezes faleceu aos 91 anos por Reprodução
Laura Cardoso por TV Globo/Reprodução
Glória Menezes e Laura Cardoso dividiram o elenco de Um Lugar ao Sol, em 1959, e se reencontraram em Senhora do Destino, em 200 por Reprodução/Instagram
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Morte de Glória Menezes gerou comoção entre artistas por Acervo | Globo

Ao final do vídeo, Timberg tocou os seguidores com uma reflexão sobre a finitude da vida e um futuro reencontro com as amigas. "Logo estaremos juntas, eu também. Deus está com a minha bagagem. Eu estou preparada", afirmou.

Ao longo de mais de 70 anos de carreira, Nathalia compartilhou diversos projetos marcantes com ambas. Atuou com Glória Menezes em sucessos como 'Porto dos Milagres' (2001) e 'Páginas da Vida' (2006), e contracenou com Laura Cardoso em produções como 'Quero Viver' (1973) e 'A Dona do Pedaço' (2019).

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Glória Menezes Nathália Timberg Laura Cardoso

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