LUTO

'Logo estaremos juntas': Nathalia Timberg emociona web ao se despedir de Laura Cardoso e Glória Menezes

Aos 97 anos, veterana lamentou a perda das duas grandes amigas no mesmo dia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 14:21

Nathalia Timberg emociona ao se despedir de Laura Cardoso e Glória Menezes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Nathalia Timberg, de 97 anos, emocionou o público ao publicar um vídeo prestando homenagem a Laura Cardoso e Glória Menezes, que faleceram na última terça-feira (18). Abalada com a perda de dois dos maiores nomes da história da televisão e do teatro nacional, a artista relembrou a amizade de décadas e falou com serenidade sobre a própria partida.

Nathália Timberg 1 de 10

Na mensagem, a veterana se dirigiu individualmente a cada colega de profissão. Ao falar de Laura Cardoso, que faleceu aos 98 anos, destacou o carinho e a admiração construídos desde o início da carreira. "Você é das atrizes que eu aprendi a admirar muito cedo. Eu sei que a gente se cruzou e você veio para ficar. Nós não sabemos nada além do que está aqui", declarou.

Em seguida, Nathalia comentou o choque com a perda de Glória Menezes, que nos deixou aos 91 anos, enfatizando a dor pela partida dupla em um intervalo tão curto de tempo. "Eu ainda estou sob impacto. Eu acho que ainda estamos totalmente no clima da nossa Laura, tendo te encontrado onde quer que você esteja. Eu sei que a vida me privou das duas", desabafou.

Glória Menezes e Laura Cardoso faleceram no mesmo dia 1 de 9

Ao final do vídeo, Timberg tocou os seguidores com uma reflexão sobre a finitude da vida e um futuro reencontro com as amigas. "Logo estaremos juntas, eu também. Deus está com a minha bagagem. Eu estou preparada", afirmou.