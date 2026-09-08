Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Loira misteriosa viraliza após aparecer em transmissão da ESPN e internet se mobiliza para tenta descobrir quem ela é

Jovem chamou atenção durante partida de futebol americano nos Estados Unidos e provocou uma busca nas redes sociais por sua identidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14:57

Torcedora 'misteriosa' ganhou corações
Torcedora 'misteriosa' ganhou corações Crédito: Reprodução

Uma torcedora do Ole Miss Rebels viralizou nas redes sociais após aparecer por poucos segundos durante uma transmissão da ESPN. A jovem, que acompanhava uma partida de futebol americano nos Estados Unidos, chamou atenção dos espectadores e acabou provocando uma verdadeira busca virtual para descobrir sua identidade.

A cena aconteceu durante a vitória do Ole Miss sobre o Louisville Cardinals por 41 a 38, no domingo (6). Em um momento de tensão da partida, quando o placar estava em 24 a 22 para os Rebels, a transmissão mostrou a reação da torcedora após um touchdown do time adversário.

Vai ficar loira? Veja 10 dicas para seu cabelo não ficar detonado

Evite água muito quente e não esfregue o cabelo com a toalha: fios descoloridos ficam mais vulneráveis à quebra e ao atrito por Reprodução
Shampoo e máscara roxa servem para neutralizar o amarelado do loiro, mas não substituem os tratamentos contra os danos da descoloração por Reprodução
Óleos e séruns aplicados nas pontas ajudam a controlar o frizz e melhorar a aparência das áreas mais ressecadas por Reprodução
Diminua o uso de chapinha, babyliss e secador muito quente e aplique protetor térmico sempre que usar calor por Reprodução
Aposte em leave-in para proteger o comprimento e reduzir o atrito que pode favorecer a quebra dos fios por Reprodução
Use condicionador após as lavagens para ajudar a selar as cutículas e facilitar o desembaraço por Reprodução
Alterne hidratação com nutrição e reconstrução de acordo com as necessidades do cabelo, sem exagerar nas proteínas por Reprodução
Faça um teste de mecha antes da descoloração para avaliar como o cabelo reage ao procedimento por Reprodução
Depois de clarear, mantenha uma rotina de hidratação para devolver maciez e ajudar a combater o aspecto ressecado por Reprodução
Evite chegar ao salão com os fios já fragilizados por excesso de químicas ou ferramentas de calor por Reprodução
1 de 10
Evite água muito quente e não esfregue o cabelo com a toalha: fios descoloridos ficam mais vulneráveis à quebra e ao atrito por Reprodução

Vestida com uma blusa azul-clara, ela segurava o celular acima da cabeça e levou as mãos à cabeça ao perceber a pontuação do Louisville. O registro rapidamente começou a circular nas redes sociais, mas não foi apenas a reação ao jogo que despertou interesse.

Internautas passaram a comentar sobre a beleza da jovem e tentaram descobrir quem era a torcedora que havia aparecido na transmissão. "Ela deveria estar no elenco de 'A Odisseia'", escreveu uma pessoa. "Essa deve ser a mulher mais atraente que eu vi no último mês", comentou outra.

A repercussão desencadeou uma busca pela identidade da jovem. Uma conta chamada Campus Cuties, no X, apontou que ela seria Sara Smith. Outras publicações também relacionaram a mulher a um perfil privado no Instagram, identificado como @sara.m.smith.

Apesar da repercussão, não há confirmação pública de que a torcedora seja realmente Sara Smith. Segundo as informações divulgadas, o perfil atribuído a ela é privado e indica que a usuária é ex-aluna de Ole Miss e de Knoxville. Até o momento, ela também não se manifestou publicamente sobre a fama repentina.

Enquanto a identidade da "torcedora misteriosa" continua sem confirmação, o time pelo qual ela torcia conseguiu terminar a noite com vitória. Depois de um empate por 38 a 38 nos segundos finais, Lucas Carneiro acertou um field goal de 48 jardas no estouro do relógio e garantiu o triunfo do Ole Miss por 41 a 38.

A partida foi disputada no Nissan Stadium, em Nashville, pelo Music City Kickoff.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - É hoje! Ao ver Dora com seu sobrinho na cama, Ademir surta, parte para a porrada e briga terá até raquete em 'Quem Ama Cuida'

É hoje! Ao ver Dora com seu sobrinho na cama, Ademir surta, parte para a porrada e briga terá até raquete em 'Quem Ama Cuida'
Imagem - Luana Piovani compartilha registros de dias de praia com os filhos: ‘Eu que fiz’; veja fotos

Luana Piovani compartilha registros de dias de praia com os filhos: ‘Eu que fiz’; veja fotos