CHAMOU ATENÇÃO

Loira misteriosa viraliza após aparecer em transmissão da ESPN e internet se mobiliza para tenta descobrir quem ela é

Jovem chamou atenção durante partida de futebol americano nos Estados Unidos e provocou uma busca nas redes sociais por sua identidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14:57

Torcedora 'misteriosa' ganhou corações Crédito: Reprodução

Uma torcedora do Ole Miss Rebels viralizou nas redes sociais após aparecer por poucos segundos durante uma transmissão da ESPN. A jovem, que acompanhava uma partida de futebol americano nos Estados Unidos, chamou atenção dos espectadores e acabou provocando uma verdadeira busca virtual para descobrir sua identidade.

A cena aconteceu durante a vitória do Ole Miss sobre o Louisville Cardinals por 41 a 38, no domingo (6). Em um momento de tensão da partida, quando o placar estava em 24 a 22 para os Rebels, a transmissão mostrou a reação da torcedora após um touchdown do time adversário.

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Vestida com uma blusa azul-clara, ela segurava o celular acima da cabeça e levou as mãos à cabeça ao perceber a pontuação do Louisville. O registro rapidamente começou a circular nas redes sociais, mas não foi apenas a reação ao jogo que despertou interesse.

Internautas passaram a comentar sobre a beleza da jovem e tentaram descobrir quem era a torcedora que havia aparecido na transmissão. "Ela deveria estar no elenco de 'A Odisseia'", escreveu uma pessoa. "Essa deve ser a mulher mais atraente que eu vi no último mês", comentou outra.

A repercussão desencadeou uma busca pela identidade da jovem. Uma conta chamada Campus Cuties, no X, apontou que ela seria Sara Smith. Outras publicações também relacionaram a mulher a um perfil privado no Instagram, identificado como @sara.m.smith.

Apesar da repercussão, não há confirmação pública de que a torcedora seja realmente Sara Smith. Segundo as informações divulgadas, o perfil atribuído a ela é privado e indica que a usuária é ex-aluna de Ole Miss e de Knoxville. Até o momento, ela também não se manifestou publicamente sobre a fama repentina.

?TRENDING: This Ole Miss fan is going viral for looking worried during this back and forth game with Louisville. pic.twitter.com/qtVtvxitrl — Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 7, 2026

Enquanto a identidade da "torcedora misteriosa" continua sem confirmação, o time pelo qual ela torcia conseguiu terminar a noite com vitória. Depois de um empate por 38 a 38 nos segundos finais, Lucas Carneiro acertou um field goal de 48 jardas no estouro do relógio e garantiu o triunfo do Ole Miss por 41 a 38.