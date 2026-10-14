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Lollapalooza 2027 revela atrações de cada dia de festival e abre vendas do Lolla Day

Com atrações como Travis Scott, Charli XCX e The Killers, festival acontece de 19 a 21 de março no Autódromo de Interlagos; confira os valores e a programação completa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:01

Travis Scott, David Guetta e Charli XCX são atrações do Lollapalooza 2027
Travis Scott, David Guetta e Charli XCX são atrações do Lollapalooza 2027 Crédito: Reprodução/Instagram

A programação do Lollapalooza 2027 foi divulgada nesta quarta-feira (14), definindo a divisão das atrações por dia de festival. O evento ocorre nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, e terá Travis Scott, David Guetta, Sombr, The Killers, Queens Of The Stone Age, Mochakk, Charli XCX, The Neightbouhood, Fontaines D.C e The Prodigy como headliners.

Atrações do Lollapalooza 2027

The Neighbourhood por Divulgação
Sombr por Reprodução/Instagram
Charli Xcx por Reprodução | Instagram
Rapper Travis Scott por Reprodução | Instagram
The Killers por Divulgação
David Guetta por Reprodução/Instagram
Fontaines D.C por Divulgação
Mochakk por Reprodução/Instagram
Queens Of The Stone Age por Reprodução/Instagram
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The Neighbourhood por Divulgação

Os ingressos por dia – a modalidade Lolla Day – já estão à venda no site da Ticketmaster Brasil e na bilheteria oficial, com valores começando a partir de R$ 460 na opção de meia-entrada. O passe para os três dias de evento – o tradicional Lolla Pass – também está disponível, com valores a partir de R$ 1.176,00 na meia-entrada.

Entre as opções de ingressos estão as áreas Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Para as compras efetuadas pelo site, há cobrança de taxa de serviço de 20%.

Clientes pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, next, Bradescard e Digio, de todas as bandeiras, contam com 15% de desconto e parcelamento em até dez vezes sem juros. O benefício é cumulativo com as modalidades meia-entrada e entrada social. Clientes dos cartões de débito Bradesco, next e Digio também têm direito ao desconto, mas válido apenas para aquisições à vista na bilheteria física.

A compra presencial é feita na bilheteria da Ticketmaster Brasil no Shopping Ibirapuera (Avenida Ibirapuera, 3.103, piso Jurupis, subsolo), em São Paulo. O local funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Não há taxa de serviço no atendimento presencial. 

Veja abaixo a programação do Lollapalooza Brasil 2027:

Sexta-feira - 19 de março

Travis Scott

David Guetta

Sombr

Cage the Elephant

Lola Young

Slayyyter

Tomora

Leon Bridges

Angine de Poitrine

Snow Strippers

Ninajirachi

Die Spitz

Cat Dealers

Nação Zumbi

Fezzo

Majis

Rawayana

Carola & Curol

Make U Sweat

Marina Diniz

Mary Olivetti

El Efecto

Rakta

Deafkids

Sábado - 20 de março

The Killers

Queens of the Stone Age

Mochakk

Dominic Fike

Geese

Four Tet

Rodrigo Amarante

Mike D 5D

Sammy Virji

Julia Wolf

Midnight Generation

Carlita

Brime!!

Budang

Santos Bravos

Weird Baile

Grag Queen

Luana Flores

Buhr

Bebé

Zepelim e o Sopro do Cão

DJ Ramemes

Paira

Joaquim

DJ Tamy

Domingo - 21 de março

Charli XCX

The Neighbourhood

Fontaines D.C.

The Prodigy

Malcolm Todd

Raye

Adéla

Marlon Hoffstadt

Boys Noize

Criolo, Amaro e Dino

The Avalanches

Violet Grohl

Boy Harsher

Mind Enterprises

Clementaum

Fernanda Martins

Acid Asian

Catïça

Real No Ficción

Núbia

Seu Pereira e Coletivo 401

Psilosamples

Kenya20Hz

Ciça Moreira

Clarissa

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Lollapalooza

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