Lollapalooza 2027 revela atrações de cada dia de festival e abre vendas do Lolla Day

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Kamila Macedo
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:01
A programação do Lollapalooza 2027 foi divulgada nesta quarta-feira (14), definindo a divisão das atrações por dia de festival. O evento ocorre nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, e terá Travis Scott, David Guetta, Sombr, The Killers, Queens Of The Stone Age, Mochakk, Charli XCX, The Neightbouhood, Fontaines D.C e The Prodigy como headliners.
Atrações do Lollapalooza 2027
Os ingressos por dia – a modalidade Lolla Day – já estão à venda no site da Ticketmaster Brasil e na bilheteria oficial, com valores começando a partir de R$ 460 na opção de meia-entrada. O passe para os três dias de evento – o tradicional Lolla Pass – também está disponível, com valores a partir de R$ 1.176,00 na meia-entrada.
Entre as opções de ingressos estão as áreas Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Para as compras efetuadas pelo site, há cobrança de taxa de serviço de 20%.
Clientes pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, next, Bradescard e Digio, de todas as bandeiras, contam com 15% de desconto e parcelamento em até dez vezes sem juros. O benefício é cumulativo com as modalidades meia-entrada e entrada social. Clientes dos cartões de débito Bradesco, next e Digio também têm direito ao desconto, mas válido apenas para aquisições à vista na bilheteria física.
A compra presencial é feita na bilheteria da Ticketmaster Brasil no Shopping Ibirapuera (Avenida Ibirapuera, 3.103, piso Jurupis, subsolo), em São Paulo. O local funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Não há taxa de serviço no atendimento presencial.
Veja abaixo a programação do Lollapalooza Brasil 2027:
Sexta-feira - 19 de março
Travis Scott
David Guetta
Sombr
Cage the Elephant
Lola Young
Slayyyter
Tomora
Leon Bridges
Angine de Poitrine
Snow Strippers
Ninajirachi
Die Spitz
Cat Dealers
Nação Zumbi
Fezzo
Majis
Rawayana
Carola & Curol
Make U Sweat
Marina Diniz
Mary Olivetti
El Efecto
Rakta
Deafkids
Sábado - 20 de março
The Killers
Queens of the Stone Age
Mochakk
Dominic Fike
Geese
Four Tet
Rodrigo Amarante
Mike D 5D
Sammy Virji
Julia Wolf
Midnight Generation
Carlita
Brime!!
Budang
Santos Bravos
Weird Baile
Grag Queen
Luana Flores
Buhr
Bebé
Zepelim e o Sopro do Cão
DJ Ramemes
Paira
Joaquim
DJ Tamy
Domingo - 21 de março
Charli XCX
The Neighbourhood
Fontaines D.C.
The Prodigy
Malcolm Todd
Raye
Adéla
Marlon Hoffstadt
Boys Noize
Criolo, Amaro e Dino
The Avalanches
Violet Grohl
Boy Harsher
Mind Enterprises
Clementaum
Fernanda Martins
Acid Asian
Catïça
Real No Ficción
Núbia
Seu Pereira e Coletivo 401
Psilosamples
Kenya20Hz
Ciça Moreira
Clarissa