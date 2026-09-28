Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lombo suíno agridoce fica pronto rapidinho e pode ser feito só na airfryer: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Mistura agridoce transforma carne de porco econômica em prato de restaurante

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:22

Lombo assado com batata e cenoura (Imagem: hlphoto | Shutterstock)
Lombo suíno  Crédito: Imagem: hlphoto | Shutterstock

Transforme uma carne econômica em um prato com cara de restaurante usando apenas a fritadeira elétrica ou airfryer. O contraste do lombo suíno douradinho com o toque agridoce do abacaxi caramelado garante um almoço saboroso e sem bagunça na cozinha. 

Veja como fazer lombo suíno agridoce na airfryer

Transforme uma carne econômica em um prato com cara de restaurante usando apenas a fritadeira elétrica ou Air Fryer. O contraste do lombo suíno douradinho com o toque agridoce do abacaxi caramelado garante um almoço saboroso e sem bagunça na cozinha.  por Imagem: MaraZe | Shutterstock
Tempere o lombo com alho, molho inglês, sal e pimenta. Asse na airfryer a 200°C por 15 minutos.   por Imagem: hlphoto | Shutterstock
Junte os cubos de abacaxi, misture com a carne e deixe por mais 7 minutos para dourar levemente. por Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock
Ingredientes: 300g de lombo suíno em cubos, 2 fatias de abacaxi em cubos, 1 colher de sopa de molho inglês, Sal, pimenta e alho a gosto por
1 de 4
Transforme uma carne econômica em um prato com cara de restaurante usando apenas a fritadeira elétrica ou Air Fryer. O contraste do lombo suíno douradinho com o toque agridoce do abacaxi caramelado garante um almoço saboroso e sem bagunça na cozinha.  por Imagem: MaraZe | Shutterstock

Modo de preparo

Tempere o lombo com alho, molho inglês, sal e pimenta. Asse na airfryer a 200°C por 15 minutos. Junte os cubos de abacaxi, misture com a carne e deixe por mais 7 minutos para dourar levemente.

Ingredientes

300g de lombo suíno em cubos

Leia mais

Imagem - Adeus, caldo aguado! O truque de vó que engrossa o feijão em poucos minutos

Adeus, caldo aguado! O truque de vó que engrossa o feijão em poucos minutos

Imagem - Frango com batata rústica na airfryer fica crocante por fora e macio por dentro: veja como fazer

Frango com batata rústica na airfryer fica crocante por fora e macio por dentro: veja como fazer

Imagem - Frango xadrez na airfryer: receita rápida e suculenta tem legumes crocantes em menos de 20 minutos

Frango xadrez na airfryer: receita rápida e suculenta tem legumes crocantes em menos de 20 minutos

2 fatias de abacaxi em cubos

1 colher de sopa de molho inglês

Sal, pimenta e alho a gosto

Leia mais

Imagem - Escondidinho de mandioquinha fica pronto em apenas 10 minutos: aprenda a montar na travessa para o queijo dourar na airfryer

Escondidinho de mandioquinha fica pronto em apenas 10 minutos: aprenda a montar na travessa para o queijo dourar na airfryer

Imagem - Almôndegas suculentas com mussarela é super fácil de fazer e fica pronta rapidinho sem fazer sujeira no fogão

Almôndegas suculentas com mussarela é super fácil de fazer e fica pronta rapidinho sem fazer sujeira no fogão

Imagem - Peixe na airfryer suculento e super fácil de fazer: o truque sem sujeira e que não deixa cheiro na cozinha

Peixe na airfryer suculento e super fácil de fazer: o truque sem sujeira e que não deixa cheiro na cozinha

Tags:

Dica de Almoço Fácil Receita Receitas Almoço Receitas Para O Almoço Receitas Facéis Para O Almoço Gastronomia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não pretenda que as coisas aconteçam como você deseja; deseje que aconteçam como acontecem' - a lição de Epicteto para não passar raiva

Frase do dia do Estoicismo: 'Não pretenda que as coisas aconteçam como você deseja; deseje que aconteçam como acontecem' - a lição de Epicteto para não passar raiva
Imagem - Quem ganhou o VMA 2026? Madonna lidera lista de premiados e Anitta perde prêmio para Bad Bunny

Quem ganhou o VMA 2026? Madonna lidera lista de premiados e Anitta perde prêmio para Bad Bunny