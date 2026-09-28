HORA DO RANGO

Lombo suíno agridoce fica pronto rapidinho e pode ser feito só na airfryer: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Mistura agridoce transforma carne de porco econômica em prato de restaurante

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:22

Lombo suíno Crédito: Imagem: hlphoto | Shutterstock

Transforme uma carne econômica em um prato com cara de restaurante usando apenas a fritadeira elétrica ou airfryer. O contraste do lombo suíno douradinho com o toque agridoce do abacaxi caramelado garante um almoço saboroso e sem bagunça na cozinha.

Veja como fazer lombo suíno agridoce na airfryer 1 de 4

Modo de preparo

Tempere o lombo com alho, molho inglês, sal e pimenta. Asse na airfryer a 200°C por 15 minutos. Junte os cubos de abacaxi, misture com a carne e deixe por mais 7 minutos para dourar levemente.

Ingredientes

300g de lombo suíno em cubos

2 fatias de abacaxi em cubos

1 colher de sopa de molho inglês