TELEVISÃO

Longe da Globo, Manoel Soares faz revelação sobre a vida após saída polêmica: 'Pela primeira vez'

Jornalista também falou sobre a possibilidade de voltar à emissora após deixar o 'Encontro', em 2023

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14:16

Manoel Soares Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

O jornalista Manoel Soares contou como tem sido sua vida profissional e pessoal desde que deixou a TV Globo, em 2023. Em entrevista à repórter Janaína Nunes, do Portal LeoDias, durante a 6ª edição do Prêmio Potências, em São Paulo, ele tratou a passagem pela emissora como uma experiência de trabalho entre tantas outras que teve ao longo da carreira.

"Era um trabalho, né? Eu trabalhei na TVE, trabalhei na RBS, trabalhei na Globo, e trabalho é trabalho, né? Quando a gente sai de um trabalho, sai de um trabalho", afirmou.

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Conhecido por participações em atrações como Profissão Repórter e É de Casa, além de ter dividido a apresentação do Encontro com Patrícia Poeta, Manoel também comentou a possibilidade de voltar à Globo. Segundo ele, a relação com a antiga emissora não impede uma eventual nova parceria, mas a saída abriu espaço para descobrir outras possibilidades profissionais.

Jornalista fala sobre nova rotina

Um dos principais pontos destacados por Manoel foi a oportunidade de acompanhar os acontecimentos pela televisão sem precisar estar envolvido diretamente na cobertura jornalística. Ao longo de décadas de carreira, ele esteve presente em grandes tragédias que marcaram o país.

"Eu acredito que sempre tem a possibilidade, mas eu encontrei outros Manoel's em tantas outras áreas legais. Eu comentei com o pessoal ali, não teve nenhum tragédia nos últimos 30 anos que eu não estivesse, na Boate Kiss, na queda do avião da TAM, queda do avião da Chapecoense. Então, pela primeira vez eu tô assistindo televisão sem ter que viver os bastidores daquilo, estou vendo meus filhos crescerem, algo que não tive oportunidade", desabafou.

Saída foi marcada por polêmicas

Manoel deixou a TV Globo em meados de 2023, após pouco mais de um ano na apresentação do Encontro. Na época, sua relação profissional com Patrícia Poeta virou assunto frequente nas redes sociais. Interrupções, momentos de aparente falta de sintonia e situações ao vivo consideradas constrangedoras por parte do público alimentaram especulações sobre um possível desgaste entre os apresentadores.

O período também foi marcado por notícias sobre supostas queixas relacionadas à conduta profissional do jornalista, que teriam chegado ao setor de Compliance da emissora. A Globo não confirmou as denúncias, e Manoel negou qualquer comportamento inadequado.