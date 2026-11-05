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Longe da TV, Ângelo Paes Leme leva vida tranquila em casa ao lado de floresta

Ator vive ao lado da família em meio a natureza na Região Serrana do Rio

Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:26

Ator mora com a esposa Ana Sophia Folch, e o filho, Caetano, de 12 anos Crédito: Reprodução | Instagram

Conhecido por ter participado de várias novelas da TV Globo, entre as décadas de 1990 e 2000, o ator Ângelo Paes Leme hoje prefere viver uma vida tranquila, longe dos holofotes dos estúdios da teledramaturgia.

Em uma publicação no Instagram, o ator mostrou registros da fachada e detalhes da reforma de sua casa que fica na na Serra do Rio de Janeiro. A propriedade tem grandes janelas para a entrada de luz natural, e ainda uma porta grande de madeira em um sobrado de luxo.

Ângelo Paes Leme mora em casa que fica em meio a natureza 1 de 10

Vale lembrar que o ator mora com a esposa Ana Sophia Folch, e o filho, Caetano, de 12 anos. Apesar de planejar todos os detalhes da residência para viver com conforto ao lado da família, o ator continua trabalhando com a atuação.

Ângelo Paes Leme está no filme “Uma Praia em Nossas Vidas”, ao lado de Dan Stulbach. Após anos afastado, desde “Garota do Momento”, onde fez participação especial, deu detalhes sobre o novo projeto em entrevista ao jornal Extra.

"O filme mostra essa amizade, que começou lá na juventude, quando tinham 14 anos. É um filme sobre o rito de iniciação, aquela idade em que se descobre a vida, o primeiro amor, o primeiro beijo, a primeira frustração, o primeiro contato com a morte de um ente querido... É um filme sobre a descoberta da vida, momento intenso que todo mundo passa", comentou.