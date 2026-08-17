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Longe da TV há 10 anos, ex-atriz da Globo fatura com cervejaria, mansão na Bahia e cães raros

Aos 54 anos, Vanessa Lóes é casada com Thiago Lacerda comanda negócios ao lado da família

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12:32

Vanessa Lóes
Vanessa Lóes Crédito: Reprodução

Enquanto o ator Thiago Lacerda retorna à programação da TV Globo, sua esposa, a atriz Vanessa Lóes, segue um caminho bem diferente. Afastada das telinhas há uma década, quando participou da séria 'Questões de Família', a artista de 54 anos focou na criação dos três filhos, Gael, Cora e Pilar, e assumiu a gestão dos empreendimentos da família no campo e no turismo. 

Vanessa Lóes

Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Vanessa Lóes na novela "A vida da gente" por João Miguel Jr./TV Globo
Thiago Lacerda e Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Virginia Cavendish, Vanessa Lóes, Gisele Itié e Débora Lamm na série "Avassaladoras" por Divulgação/William Andrade
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Vanessa Lóes por Reprodução
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Atriz Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram

Casados há 19 anos, Vanessa e Thiago mantêm uma fazenda na Serra Fluminense. Na propriedade rural, o casal passou a cultivar lúpulo e estruturou uma fábrica voltada à produção e venda de cerveja artesanal.

Além do ramo de bebidas, Vanessa diversificou os investimentos. A ex-atriz administra um imóvel de temporada de alto padrão na paradisíaca Praia do Espelho, no litoral sul da Bahia, e também se dedica a um canil especializado na raça africana Rhodesian Ridgeback.

Com passagens marcantes pela teledramaturgia em folhetins como 'Vira-Lata' (1996), 'Suave Veneno' (1999) e 'A Vida da Gente' (2011), Vanessa sempre manteve a vida pessoal longe dos holofotes.

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