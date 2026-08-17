POR ONDE ANDA?

Longe da TV há 10 anos, ex-atriz da Globo fatura com cervejaria, mansão na Bahia e cães raros

Aos 54 anos, Vanessa Lóes é casada com Thiago Lacerda comanda negócios ao lado da família

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12:32

Vanessa Lóes Crédito: Reprodução

Enquanto o ator Thiago Lacerda retorna à programação da TV Globo, sua esposa, a atriz Vanessa Lóes, segue um caminho bem diferente. Afastada das telinhas há uma década, quando participou da séria 'Questões de Família', a artista de 54 anos focou na criação dos três filhos, Gael, Cora e Pilar, e assumiu a gestão dos empreendimentos da família no campo e no turismo.

Vanessa Lóes 1 de 17

Casados há 19 anos, Vanessa e Thiago mantêm uma fazenda na Serra Fluminense. Na propriedade rural, o casal passou a cultivar lúpulo e estruturou uma fábrica voltada à produção e venda de cerveja artesanal.

Além do ramo de bebidas, Vanessa diversificou os investimentos. A ex-atriz administra um imóvel de temporada de alto padrão na paradisíaca Praia do Espelho, no litoral sul da Bahia, e também se dedica a um canil especializado na raça africana Rhodesian Ridgeback.