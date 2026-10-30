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Longe da TV há 15 anos, Tonico de 'Chocolate com Pimenta' largou as novelas, mudou de profissão e vive na Europa

Aos 34 anos, Guilherme Vieira mora na Holanda ao lado da contadora Flávia Montoni

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:50

Guilherme Vieira (Tonico) e Mariana Ximenes (Ana Francisca) em 'Chocolate com Pimenta'
Guilherme Vieira (Tonico) e Mariana Ximenes (Ana Francisca) em 'Chocolate com Pimenta' Crédito: Divulgação/Rede Globo (Imagem melhorada com IA)

O ex-ator mirim, Guilherme Vieira, que marcou época como o pequeno Tonico na novela 'Chocolate com Pimenta' (2003), faz 34 anos nesta sexta-feira (30) e deixou a televisão brasileira há 15 anos para construir uma vida nova fora do país.

O ex-ator mirim, Guilherme Vieira

Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', trabalha com games e vive na Europa com a esposa por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira (Tonico) em 'Chocolate com pimenta' e atualmente por Divulgação/Rede Globo/Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', trabalha com games e vive na Europa com a esposa por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, o (Tonico) de 'Chocolate com Pimenta' por Divulgação/Rede Globo
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', trabalha com games e vive na Europa com a esposa por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira (Tonico) e Mariana Ximenes (Ana Francisca) em 'Chocolate com Pimenta' por Divulgação/Rede Globo (Imagem melhorada com IA)
Guilherme Vieira (Tonico) em 'Chocolate com Pimenta' por Divulgação/Rede Globo
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', trabalha com games e vive na Europa com a esposa por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira (Tonico) e Mariana Ximenes (Ana Francisca) em 'Chocolate com Pimenta' por Divulgação/Rede Globo
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', trabalha com games e vive na Europa com a esposa por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', trabalha com games e vive na Europa com a esposa por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira (Tonico) e Mariana Ximenes (Ana Francisca) em 'Chocolate com Pimenta' por Divulgação/Rede Globo (Imagem melhorada com IA)
Guilherme Vieira em 'Chocolate com Pimenta' e atualmente por Divulgação/Rede Globo/Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira (Tonico) e Mariana Ximenes (Ana Francisca) em 'Chocolate com Pimenta' por Divulgação/Rede Globo (Imagem melhorada com IA)
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Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', trabalha com games e vive na Europa com a esposa por Reprodução/Instagram

Hoje em dia, ele trabalha com tecnologia no mercado de videogames e mora na cidade de Maastricht, no sul da Holanda, com a contadora Flávia Montoni. Os dois se mudaram para o país europeu em 2021 e casaram no papel em 2024, numa cerimônia em São Paulo com a presença da família e dos amigos mais próximos.

Guilherme começou a trabalhar ainda bebê. Ele gravou os primeiros comerciais aos 2 anos e estreou nas novelas da Globo aos 6, em 'Vila Madalena' (1999). O papel mais lembrado veio logo depois, quando fez o filho da protagonista vivida por Mariana Ximenes na trama de época.

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Ao longo de 17 anos de carreira artística, ele fez quase dez novelas na emissora, como 'O Beijo do Vampiro' (2002) e 'América' (2005). A despedida da televisão aconteceu em 2011, numa participação curta na versão brasileira de 'Rebelde'.

Guilherme Vieira é casado com a contadora Flávia Montoni

Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram
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Guilherme Vieira, de 'Chocolate com Pimenta', é casado com a contadora Flávia Montoni por Reprodução/Instagram

Antes de mudar de área, o ex-ator procurou outras formas de garantir uma renda fixa. Ele chegou a cursar Arquitetura na faculdade e abriu um depósito de bebidas em Niterói, no Rio de Janeiro, com o dinheiro que guardou dos tempos de televisão, em sociedade com o irmão, Sérgio Vieira.

Na época em que abriu o negócio, Guilherme contou que precisava de um plano alternativo para não depender dos altos e baixos do meio artístico. A busca por segurança financeira acabou falando mais alto, e ele trocou as novelas pelo mundo dos games no exterior.

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