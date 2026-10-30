LEMBRA DELE?

Longe da TV há 15 anos, Tonico de 'Chocolate com Pimenta' largou as novelas, mudou de profissão e vive na Europa

Aos 34 anos, Guilherme Vieira mora na Holanda ao lado da contadora Flávia Montoni

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:50

Guilherme Vieira (Tonico) e Mariana Ximenes (Ana Francisca) em 'Chocolate com Pimenta' Crédito: Divulgação/Rede Globo (Imagem melhorada com IA)

O ex-ator mirim, Guilherme Vieira, que marcou época como o pequeno Tonico na novela 'Chocolate com Pimenta' (2003), faz 34 anos nesta sexta-feira (30) e deixou a televisão brasileira há 15 anos para construir uma vida nova fora do país.

O ex-ator mirim, Guilherme Vieira 1 de 15

Hoje em dia, ele trabalha com tecnologia no mercado de videogames e mora na cidade de Maastricht, no sul da Holanda, com a contadora Flávia Montoni. Os dois se mudaram para o país europeu em 2021 e casaram no papel em 2024, numa cerimônia em São Paulo com a presença da família e dos amigos mais próximos.

Guilherme começou a trabalhar ainda bebê. Ele gravou os primeiros comerciais aos 2 anos e estreou nas novelas da Globo aos 6, em 'Vila Madalena' (1999). O papel mais lembrado veio logo depois, quando fez o filho da protagonista vivida por Mariana Ximenes na trama de época.

Ao longo de 17 anos de carreira artística, ele fez quase dez novelas na emissora, como 'O Beijo do Vampiro' (2002) e 'América' (2005). A despedida da televisão aconteceu em 2011, numa participação curta na versão brasileira de 'Rebelde'.

Guilherme Vieira é casado com a contadora Flávia Montoni 1 de 16

Antes de mudar de área, o ex-ator procurou outras formas de garantir uma renda fixa. Ele chegou a cursar Arquitetura na faculdade e abriu um depósito de bebidas em Niterói, no Rio de Janeiro, com o dinheiro que guardou dos tempos de televisão, em sociedade com o irmão, Sérgio Vieira.