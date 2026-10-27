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Longe da TV, Joana Fomm, a Perpétua de ‘Tieta’, reaparece nas redes sociais e surpreende

Atriz de 87 anos convocou eleitores para votar em vídeo gravado pelo filho

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:51

Joana Fomm
Joana Fomm Crédito: Reprodução | Redes Sociais/TV Globo

Aos 87 anos e longe da TV desde 2019, a atriz Joana Fomm, que ficou conhecida como a vilã Perpétua de ‘Tieta’, surpreendeu os fãs ao aparecer nas redes sociais do filho, no último final de semana, ao convocar os eleitores para ir às urnas.

Na gravação, publicada por Gabriel, seu filho, a artista mandou um recado. “Sou atriz, tenho 87 anos e estou me preparando pra ir votar amanhã no Lula”, começou ela.

Joana Fomm

Atriz Joana Fomm por João Miguel Júnior | TV Globo
Atriz Joana Fomm por Fábio Rocha | TV Globo
Atriz Joana Fomm por Raquel Cunha | TV Globo
Atriz Joana Fomm por Reprodução
Atriz Joana Fomm por Reprodução | Redes Sociais
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Atriz Joana Fomm por João Miguel Júnior | TV Globo

“E estou muito feliz de poder me exercer como cidadã. Espero que você, amigo, que tem mais de 60, vá votar. É muito importante, dá uma certa alegria na vida”, encerrou.

A última aparição de Joana Fomm na TV foi em 2019, quando interpretou a personagem Irmã Graça da série Sob Pressão, e em República do Peru, na TV Brasil. Dois anos esteve no elenco de Apocalipse, novela bíblica da TV Record.

No ano passado, a atriz participou do capítulo especial com as maiores vilãs da teledramaturgia no show comemorativo dos 60 anos da TV Globo, exibido em 28 de abril do ano passado. Participaram ainda Glória Pires,

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Joana Fomm

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