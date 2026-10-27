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Longe da TV, Joana Fomm, a Perpétua de ‘Tieta’, reaparece nas redes sociais e surpreende

Atriz de 87 anos convocou eleitores para votar em vídeo gravado pelo filho

Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:51

Joana Fomm Crédito: Reprodução | Redes Sociais/TV Globo

Aos 87 anos e longe da TV desde 2019, a atriz Joana Fomm, que ficou conhecida como a vilã Perpétua de ‘Tieta’, surpreendeu os fãs ao aparecer nas redes sociais do filho, no último final de semana, ao convocar os eleitores para ir às urnas.

Na gravação, publicada por Gabriel, seu filho, a artista mandou um recado. “Sou atriz, tenho 87 anos e estou me preparando pra ir votar amanhã no Lula”, começou ela.

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“E estou muito feliz de poder me exercer como cidadã. Espero que você, amigo, que tem mais de 60, vá votar. É muito importante, dá uma certa alegria na vida”, encerrou.

A última aparição de Joana Fomm na TV foi em 2019, quando interpretou a personagem Irmã Graça da série Sob Pressão, e em República do Peru, na TV Brasil. Dois anos esteve no elenco de Apocalipse, novela bíblica da TV Record.