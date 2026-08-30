CASA DOS FAMOSOS

Longe dos holofotes, Nicole Kidman mantém refúgio milionário em fazenda na Austrália com piscina, dez lareiras, quadra de tênis e casa de hóspedes

Localizada em Nova Gales do Sul, na costa leste do país, a fazenda tem cerca 45 hectares

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 14:42

Nicole Kidman tem uma fazenda de quase 45 hectares na Austrália Crédito: Reprodução

Mesmo com uma rotina cercada por gravações, eventos e compromissos em Hollywood, Nicole Kidman também tem um lugar para desacelerar. A atriz é dona de uma extensa propriedade rural na Austrália, conhecida como Bunya Hill, onde pode aproveitar momentos mais reservados ao lado da família.

Localizada em Nova Gales do Sul, na costa leste do país, a fazenda tem aproximadamente 45 hectares. A propriedade foi comprada por Nicole e pelo cantor Keith Urban em 2008 e, segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, teria sido avaliada em cerca de 6,5 milhões de dólares australianos, valor estimado em R$ 24 milhões.

A residência principal segue um estilo tradicional, com detalhes em madeira e pedra. Um dos destaques são as dez lareiras de mármore distribuídas pelos cômodos.

Fazenda de Nicole Kidman 1 de 11

A casa também conta com biblioteca, sala de jogos com mesa de bilhar, piano de cauda e ambientes amplos com grandes janelas voltadas para a área externa.

O espaço ainda reúne uma estrutura de lazer que inclui piscina de 18 metros, quadra de tênis e academia. Há também um trampolim instalado na área externa, cercada pelas paisagens naturais da região.

Para receber familiares e amigos, a propriedade possui uma casa de hóspedes independente, construída em pedra e equipada com cozinha própria.

Além da estrutura luxuosa, a fazenda abriga animais como vacas, cabras e alpacas e possui um pomar. Nicole já falou sobre o contato com a natureza e a tranquilidade proporcionados pela vida no campo.