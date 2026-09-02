Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Longe dos palcos, saiba qual é a nova profissão de Kiko do KLB nos Estados Unidos

Aos 47 anos, o músico trocou a rotina intensa de shows pelo mundo corporativo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:08

Kiko, do KLB Crédito: Divulgação 

Quem acompanhou o auge do trio KLB no início dos anos 2000 certamente se lembra de Kiko Scornavacca nos palcos, interpretando os maiores sucessos pop da época. Longe das turnês em ritmo acelerado, o artista de 47 anos encontrou uma nova vocação profissional no mundo corporativo, consolidando-se como empresário com forte atuação no exterior.

Kiko, do KLB

Kiko, do KLB por Reproução/Instagram
KLB por Reprodução
Longe dos palcos, Kiko, do KLB, vira empresário nos Estados Unidos por Divulgação
Kiko do KLB por Divulgação
KLB por Reproução/Instagram
Kiko, do KLB, e Francine Pantaleão Scornavacca por Reproução/Instagram
Kiko, do KLB, e Francine Pantaleão Scornavacca por Reproução/Instagram
Longe dos palcos, Kiko, do KLB, vira empresário e aposta em negócios nos Estados Unidos por Reproução/Instagram
1 de 8
Kiko, do KLB por Reproução/Instagram

Atualmente, Kiko divide sua rotina entre São Paulo e Orlando, nos Estados Unidos, onde vive com a esposa, a modelo e empresária Francine Pantaleão. Ele está à frente da MD1 Nexus, uma plataforma corporativa criada para conectar investidores e facilitar processos de expansão internacional, franquias e estruturação comercial entre os dois países.

O lado empresarial, no entanto, não significa um adeus definitivo à música. O cantor continua ligado à produção fonográfica e atua diretamente no KLB Studios, em São Paulo, mantendo o vínculo oficial com os irmãos Leandro e Bruno, embora o trio esteja com a agenda de shows pausada desde o fim da turnê comemorativa realizada entre 2022 e 2024.

Leia mais

Imagem - Gracindo Jr. morreu de quê? Ator estava em casa, no Rio de Janeiro

Gracindo Jr. morreu de quê? Ator estava em casa, no Rio de Janeiro

Imagem - No ar em 'Quem Ama Cuida', Isabela Garcia relembra ensaio para a 'Playboy': 'Nunca tive problema'

No ar em 'Quem Ama Cuida', Isabela Garcia relembra ensaio para a 'Playboy': 'Nunca tive problema'

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Ser importante é fazer coisas que as pessoas gostem mais delas mesmas quando estão perto de você' - Apresentadora dá lição importante sobre empatia e afeto

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Ser importante é fazer coisas que as pessoas gostem mais delas mesmas quando estão perto de você' - Apresentadora dá lição importante sobre empatia e afeto

Tags:

Klb Kiko

Mais recentes

Imagem - Banda Maglore traz turnê do novo álbum 'Fluxo Natural' para show inédito em Salvador

Banda Maglore traz turnê do novo álbum 'Fluxo Natural' para show inédito em Salvador
Imagem - Para que serve a abertura em formato de U na parte da frente dos vasos sanitários de banheiros públicos?

Para que serve a abertura em formato de U na parte da frente dos vasos sanitários de banheiros públicos?
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Ser importante é fazer coisas que as pessoas gostem mais delas mesmas quando estão perto de você' - Apresentadora dá lição importante sobre empatia e afeto

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Ser importante é fazer coisas que as pessoas gostem mais delas mesmas quando estão perto de você' - Apresentadora dá lição importante sobre empatia e afeto