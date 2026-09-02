Longe dos palcos, saiba qual é a nova profissão de Kiko do KLB nos Estados Unidos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:08
Quem acompanhou o auge do trio KLB no início dos anos 2000 certamente se lembra de Kiko Scornavacca nos palcos, interpretando os maiores sucessos pop da época. Longe das turnês em ritmo acelerado, o artista de 47 anos encontrou uma nova vocação profissional no mundo corporativo, consolidando-se como empresário com forte atuação no exterior.
Kiko, do KLB
Atualmente, Kiko divide sua rotina entre São Paulo e Orlando, nos Estados Unidos, onde vive com a esposa, a modelo e empresária Francine Pantaleão. Ele está à frente da MD1 Nexus, uma plataforma corporativa criada para conectar investidores e facilitar processos de expansão internacional, franquias e estruturação comercial entre os dois países.
O lado empresarial, no entanto, não significa um adeus definitivo à música. O cantor continua ligado à produção fonográfica e atua diretamente no KLB Studios, em São Paulo, mantendo o vínculo oficial com os irmãos Leandro e Bruno, embora o trio esteja com a agenda de shows pausada desde o fim da turnê comemorativa realizada entre 2022 e 2024.