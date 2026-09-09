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Look de R$ 120 mil, clube exclusivo e champanhe de R$ 5 mil: como Beyoncé celebrou 45 anos em Londres

Cantora escolheu produção de grife para comemorar o aniversário em um dos clubes privados mais exclusivos da capital britânica

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:06

Beyoncé celebra 45 anos em grande estilo, com festa luxuosa em Londres
Beyoncé celebra 45 anos em grande estilo, com festa luxuosa em Londres Crédito: Reprodução/Instagram

Beyoncé transformou a comemoração de seus 45 anos em uma noite de luxo em Londres. A cantora foi fotografada na terça-feira (8) chegando ao tradicional Harry’s Bar, em Mayfair, para uma festa cercada por familiares e pessoas próximas, incluindo Jay-Z e Tina Knowles.

Para a ocasião, a artista apostou em um visual totalmente grifado. O conjunto de saia e blusa da Roberto Cavalli foi avaliado em cerca de R$ 27,4 mil, enquanto os sapatos custam aproximadamente R$ 5,1 mil e os óculos escuros, R$ 2,5 mil.

Beyoncé celebra 45 anos em grande estilo

Beyoncé celebra 45 anos em grande estilo, com festa luxuosa em Londres por Reprodução
Beyoncé celebra 45 anos em grande estilo, com festa luxuosa em Londres por Reprodução
Beyoncé celebra 45 anos em grande estilo, com festa luxuosa em Londres por Reprodução
Beyoncé celebra 45 anos em grande estilo, com festa luxuosa em Londres por Reprodução
Beyoncé celebra 45 anos em grande estilo, com festa luxuosa em Londres por Reprodução
Beyoncé celebra 45 anos em grande estilo, com festa luxuosa em Londres por Reprodução
Beyoncé completa 45 anos com festa exclusiva, look de R$ 120 mil e champanhe de R$ 5 mil por Reprodução
Beyoncé completa 45 anos com festa exclusiva, look de R$ 120 mil e champanhe de R$ 5 mil por Reprodução
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Beyoncé celebra 45 anos em grande estilo, com festa luxuosa em Londres por Reprodução

O item que mais pesa na produção, porém, é a bolsa dourada da Jimmy Choo, avaliada em cerca de R$ 39 mil. Somadas, as peças ultrapassam R$ 120 mil, sem considerar as joias usadas pela cantora durante a celebração.

Beyoncé chegou ao Harry’s Bar acompanhada de pessoas da família. Jay-Z, de 56 anos, e Tina Knowles, de 72, estiveram entre os nomes fotografados no evento.

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Casados desde 2008, Beyoncé e Jay-Z são pais de Blue Ivy, de 14 anos, e dos gêmeos Rumi e Sir, de nove.

O rapper também entrou no clima sofisticado da noite. Ao chegar ao local, ele carregava uma garrafa de Armand de Brignac Brut Gold, espumante conhecido como Ace of Spades, que pode custar mais de R$ 5 mil no Brasil.

A comemoração aconteceu no Harry’s Bar, clube privado tradicional de Mayfair, região conhecida por reunir alguns dos endereços mais sofisticados de Londres. Nas imagens, Beyoncé apareceu sorridente ao chegar ao local e exibiu o visual escolhido para celebrar mais um ano de vida.

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