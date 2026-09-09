LUXUOSO

Look de R$ 120 mil, clube exclusivo e champanhe de R$ 5 mil: como Beyoncé celebrou 45 anos em Londres

Cantora escolheu produção de grife para comemorar o aniversário em um dos clubes privados mais exclusivos da capital britânica

Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:06

Beyoncé celebra 45 anos em grande estilo, com festa luxuosa em Londres Crédito: Reprodução/Instagram

Beyoncé transformou a comemoração de seus 45 anos em uma noite de luxo em Londres. A cantora foi fotografada na terça-feira (8) chegando ao tradicional Harry’s Bar, em Mayfair, para uma festa cercada por familiares e pessoas próximas, incluindo Jay-Z e Tina Knowles.

Para a ocasião, a artista apostou em um visual totalmente grifado. O conjunto de saia e blusa da Roberto Cavalli foi avaliado em cerca de R$ 27,4 mil, enquanto os sapatos custam aproximadamente R$ 5,1 mil e os óculos escuros, R$ 2,5 mil.

Beyoncé celebra 45 anos em grande estilo 1 de 8

O item que mais pesa na produção, porém, é a bolsa dourada da Jimmy Choo, avaliada em cerca de R$ 39 mil. Somadas, as peças ultrapassam R$ 120 mil, sem considerar as joias usadas pela cantora durante a celebração.

Beyoncé chegou ao Harry’s Bar acompanhada de pessoas da família. Jay-Z, de 56 anos, e Tina Knowles, de 72, estiveram entre os nomes fotografados no evento.

Casados desde 2008, Beyoncé e Jay-Z são pais de Blue Ivy, de 14 anos, e dos gêmeos Rumi e Sir, de nove.

O rapper também entrou no clima sofisticado da noite. Ao chegar ao local, ele carregava uma garrafa de Armand de Brignac Brut Gold, espumante conhecido como Ace of Spades, que pode custar mais de R$ 5 mil no Brasil.