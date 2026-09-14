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Look de Virginia Fonseca no GP da Espanha gera polêmica entre fãs de Fórmula 1

Convidada da Ferrari ao lado de Vini Jr., influenciadora apostou em peças com detalhes em laranja

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 08:08

Look de Virginia Fonseca no GP da Espanha gera polêmica entre fãs de Fórmula 1 Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca virou assunto nas redes sociais após acompanhar Vini Jr. no GP da Espanha de Fórmula 1, realizado no último domingo (13). Convidada pela escuderia Ferrari para acompanhar a corrida no paddock, a influenciadora de 27 anos chamou a atenção por causa do look escolhido para a ocasião.

Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha

Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton, Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Look de Virginia Fonseca no GP da Espanha gera polêmica entre fãs de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
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Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram

A influenciadora usou um conjunto da grife alemã Namilia composto por top preto e calça de cintura baixa estilo motocross, que trazia recortes e detalhes em laranja e amarelo. O tom vibrante, no entanto, gerou incômodo entre os torcedores da equipe italiana, cuja cor é o vermelho, por remeter diretamente à rival McLaren.

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Nas redes sociais, internautas ironizaram a gafe fashion e apontaram a desatenção com as cores do automobilismo. Nos comentários, fãs brincaram que a influenciadora parecia uniformizada pela escuderia adversária e até responsabilizando o visual pelo desempenho abaixo do esperado de Lewis Hamilton.

O jornal espanhol El Mundo publicou que o atleta esteve no local com sua "companheira discreta", mas ressaltou que o visual da influenciadora foi o que realmente roubou a cena. Além disso, a revista francesa Gala compartilhou um vídeo dos dois caminhando de mãos dadas, post que a própria Virginia curtiu nas redes sociais. 

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Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr. Virginia Fonseca E Vini jr. Fórmula 1

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