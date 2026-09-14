Look de Virginia Fonseca no GP da Espanha gera polêmica entre fãs de Fórmula 1

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 08:08
Virginia Fonseca virou assunto nas redes sociais após acompanhar Vini Jr. no GP da Espanha de Fórmula 1, realizado no último domingo (13). Convidada pela escuderia Ferrari para acompanhar a corrida no paddock, a influenciadora de 27 anos chamou a atenção por causa do look escolhido para a ocasião.
Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha
A influenciadora usou um conjunto da grife alemã Namilia composto por top preto e calça de cintura baixa estilo motocross, que trazia recortes e detalhes em laranja e amarelo. O tom vibrante, no entanto, gerou incômodo entre os torcedores da equipe italiana, cuja cor é o vermelho, por remeter diretamente à rival McLaren.
Nas redes sociais, internautas ironizaram a gafe fashion e apontaram a desatenção com as cores do automobilismo. Nos comentários, fãs brincaram que a influenciadora parecia uniformizada pela escuderia adversária e até responsabilizando o visual pelo desempenho abaixo do esperado de Lewis Hamilton.
O jornal espanhol El Mundo publicou que o atleta esteve no local com sua "companheira discreta", mas ressaltou que o visual da influenciadora foi o que realmente roubou a cena. Além disso, a revista francesa Gala compartilhou um vídeo dos dois caminhando de mãos dadas, post que a própria Virginia curtiu nas redes sociais.