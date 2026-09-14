Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Look polêmico de Virginia Fonseca no GP de Madri custa quase R$ 1,4 milhão; veja detalhes

Influenciadora dividiu opiniões nas redes sociais com produção que reúne relógio de R$ 1,27 milhão, bolsa Hermès e peças de grife

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:23

Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri
Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca virou assunto nas redes sociais após aparecer no Grande Prêmio de Madri de Fórmula 1, no último domingo (13), com um look que está longe de ser discreto no preço. A produção escolhida pela influenciadora é avaliada em quase R$ 1,4 milhão, segundo levantamento da Band.

O maior responsável pela cifra milionária está no pulso. Virginia usou um Richard Mille RM 037 avaliado em R$ 1,27 milhão, relógio de luxo comprado por ela neste ano.

Look de R$ 1,4 milhão de Virginia

Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
1 de 8
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução

A produção ainda inclui outros itens de grife. Os óculos da Balenciaga custam cerca de R$ 17,6 mil, enquanto a bolsa Mini Kelly Sellier 20, da Hermès, é avaliada em mais de R$ 65 mil.

Na parte das roupas, Virginia apostou em uma calça X NFS Moto Cut Out, da Namilia, avaliada em R$ 950, e uma Jaqueta Biker Bodies, feita em couro de vaca e couro de bezerro, que custa cerca de R$ 37.350.

Leia mais

‘Quem Ama Cuida’: Felipe e Mau Mau se aproximam, mas segredo de Adriana pode mudar relação

Pão fofinho de calabresa é feito no liquidificador, não precisa sovar e fica pronto em apenas 30 minutos

Por onde anda o elenco de ‘A Grande Família’? Veja como estão os atores hoje

Grávida, Tati Machado revela dificuldade para viver nova gestação após perda do filho

Edu Guedes chora no casamento com Ana Hickmann ao lembrar luta contra câncer: ‘Você me acalmava’

Somados, os itens levam o visual para a casa dos R$ 1,4 milhão, transformando a produção em um dos looks mais caros já associados à influenciadora.

O valor, no entanto, não impediu que a escolha fashion dividisse opiniões. Nas redes sociais, internautas criticaram a combinação usada por Virginia durante a etapa espanhola da Fórmula 1.

“Ela nunca erra uma, ela erra todas”, escreveu uma usuária. Outra ironizou o investimento: “Imagina ter dinheiro para vestir os melhores looks possíveis e ir com o pior look possível”. “Ai, ela é muito brega”, disparou outra internauta sobre a produção.

Apesar da repercussão negativa, o destaque ficou mesmo para o acessório milionário: sozinho, o relógio Richard Mille representa a maior parte do valor estimado do look.

Leia mais

Imagem - Claudia Raia surpreende ao revelar passado como campeã de ginástica olímpica antes da fama

Claudia Raia surpreende ao revelar passado como campeã de ginástica olímpica antes da fama

Imagem - Sem ser reconhecido na rua, Rodrigo Santoro deixa influenciador chocado com currículo em Hollywood

Sem ser reconhecido na rua, Rodrigo Santoro deixa influenciador chocado com currículo em Hollywood

Imagem - Aprenda a fazer um pavê de chocolate cremoso para conquistar toda a família

Aprenda a fazer um pavê de chocolate cremoso para conquistar toda a família

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Nanda Costta adota novo sobrenome com dois 'T's e entra para a lista de famosas que fizeram a mudança por numerologia

Nanda Costta adota novo sobrenome com dois 'T's e entra para a lista de famosas que fizeram a mudança por numerologia