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Look polêmico de Virginia Fonseca no GP de Madri custa quase R$ 1,4 milhão; veja detalhes

Influenciadora dividiu opiniões nas redes sociais com produção que reúne relógio de R$ 1,27 milhão, bolsa Hermès e peças de grife

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:23

Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca virou assunto nas redes sociais após aparecer no Grande Prêmio de Madri de Fórmula 1, no último domingo (13), com um look que está longe de ser discreto no preço. A produção escolhida pela influenciadora é avaliada em quase R$ 1,4 milhão, segundo levantamento da Band.

O maior responsável pela cifra milionária está no pulso. Virginia usou um Richard Mille RM 037 avaliado em R$ 1,27 milhão, relógio de luxo comprado por ela neste ano.

Look de R$ 1,4 milhão de Virginia 1 de 8

A produção ainda inclui outros itens de grife. Os óculos da Balenciaga custam cerca de R$ 17,6 mil, enquanto a bolsa Mini Kelly Sellier 20, da Hermès, é avaliada em mais de R$ 65 mil.

Na parte das roupas, Virginia apostou em uma calça X NFS Moto Cut Out, da Namilia, avaliada em R$ 950, e uma Jaqueta Biker Bodies, feita em couro de vaca e couro de bezerro, que custa cerca de R$ 37.350.

Somados, os itens levam o visual para a casa dos R$ 1,4 milhão, transformando a produção em um dos looks mais caros já associados à influenciadora.

O valor, no entanto, não impediu que a escolha fashion dividisse opiniões. Nas redes sociais, internautas criticaram a combinação usada por Virginia durante a etapa espanhola da Fórmula 1.

“Ela nunca erra uma, ela erra todas”, escreveu uma usuária. Outra ironizou o investimento: “Imagina ter dinheiro para vestir os melhores looks possíveis e ir com o pior look possível”. “Ai, ela é muito brega”, disparou outra internauta sobre a produção.