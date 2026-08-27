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Lore Improta e Léo Santana celebram 3 meses do filho caçula com tema inusitado; veja fotos

Casal comemorou os três meses de Levi em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:54

Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado
Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado Crédito: Reprodução/Instagram

Lore Improta e Léo Santana reuniram a família na última quarta-feira (26), em Salvador, para celebrar o terceiro mês de vida do filho caçula, Levi. Fugindo dos temas tradicionais infantis, os famosos escolheram uma temática bem-humorada para a data, uma "Central de Reclamações", inspirada nas manhas, choros e constantes pedidos de atenção do pequeno.

Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses

Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
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Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
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Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
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Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
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Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
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Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
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Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram
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Filho de Lore Improta e Léo Santana completa 3 meses e ganha festa com tema inusitado por Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, a dançarina mostrou cada detalhe da produção. Na brincadeira, Levi foi promovido a "Gerente da Unidade", com direito a crachá e a missão de registrar pedidos como colo imediato e mamadeiras na hora certa.

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O cenário apostou em tons de azul, branco e dourado, recriando o ambiente de um escritório. Entre os destaques, o bolo principal simulou a estrutura de um prédio corporativo com pequenas baias de atendimento, atendentes em miniatura e um boneco do bebê usando fone de ouvido headset e gravata. Frases bem-humoradas estamparam os doces e enfeites, como "Política de Reembolso: aceitamos somente leite e colo" e "Cadê meu tetê?".

Itens retrô de escritório, como telefones antigos, relógios de mesa e campainhas de balcão, completaram a mesa de doces. Além do recém-nascido, Lore e Léo também são pais da primogênita Liz, de 4 anos.

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