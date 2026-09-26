CELEBRAÇÃO

Lore Improta e Léo Santana celebram 5 anos da filha Liz: 'Era um neném até ontem'

Liz é a filha mais velha do casal

Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 17:56

Léo Santana, Lore Improta e Liz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Lore Improta e Léo Santana celebram neste sábado (26) o aniversário de cinco anos da filha primogênita do casal, Liz. Nas redes sociais, os artistas publicaram mensagens de carinho e amor pela pequena.

"Acordei hoje com um filme passando pela minha cabeça. Ela era um neném até ontem, gente, e vai continuar sendo para mim, sempre, mas é tão lindo acompanhar todas as fases e ver quem ela se torna em cada uma delas", escreveu Lore.

Lore, Liz e família no Cristo 1 de 10

A declaração da mãe também destacou o desenvolvimento de Liz ao longo dos cinco anos de vida. "Hoje é irmã mais velha. Entende muita coisa que antes não conseguia entender. Tem seus próprios gostos e desejos. Sabe o que quer e o que não quer", continuou Lore.

"Olho para ela e sinto tanto, mas tanto orgulho e gratidão que parece que meu coração vai sair pela boca. Só tenho a agradecer a Deus por me dar a alegria de ser mãe de Liz. Que esses cinco anos sejam tão especiais para ela quanto ela é para mim. Que bênção a gente tem, @leosantana! Feliz vida, minha filha!", finalizou a dançarina.

O pai também publicou uma declaração amorosa para a filha. "Minha flor... minha cara... não sei se o mundo é bom, mas ele ficou melhor desde que você chegou, e perguntou: 'Tem lugar para mim...'", iniciou Léo.

"Não é fácil ver você crescer tão rápido, mas, ao mesmo tempo: QUE DÁDIVA poder acompanhar cada evolução da sua vida e ver que você tem se tornado essa criança cada dia mais linda, inteligente, carinhosa, que cativa a todos à sua volta", diz outro trecho.

Lore e Léo são pais de Liz e Levi, o caçula, que nasceu no dia 26 de maio de 2026.