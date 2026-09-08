FALTOU NOÇÃO...

Lore Improta é surpreendida com comentários grosseiros sobre aparência e idade após fazer festão de aniversário

Bailarina celebrou o aniversário com uma festa especial e virou alvo de comentários sobre a aparência; internautas saíram em defesa da artista

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:22

Lore Improta Crédito: Reprodução

Lore Improta comemorou seus 33 anos com uma festa especial e acabou movimentando as redes sociais por um motivo inesperado. Após os registros da celebração serem publicados, internautas demonstraram surpresa ao descobrir a idade da bailarina e afirmaram acreditar que ela fosse mais velha.

Lore completou 33 anos no dia 1º de setembro, mas reuniu familiares e amigos para celebrar a nova idade alguns dias depois. A festa aconteceu em uma casa de eventos e teve uma decoração marcada por cores vibrantes, presentes também nas bebidas e em outros detalhes da comemoração.

Veja fotos da festa de 33 anos de Lore Improta 1 de 8

Nas redes sociais, porém, a idade da mulher de Léo Santana acabou roubando a cena. "Parabéns, mas ela só tem 33 anos? Achei que tinha mais, juro", escreveu uma internauta. "Nossa!! Só 33, pensei que ela tivesse uns 40, felicidades pra ela", comentou outra.

Outros usuários também afirmaram acreditar que Lore estivesse próxima dos 40 anos. A quantidade de comentários sobre a aparência da dançarina acabou provocando uma discussão entre os seguidores.

Parte do público saiu em defesa de Lore e criticou as mensagens. "Quantos comentários sem noção...", escreveu uma pessoa. "Kkkkkk quantos comentários amargos", reagiu outra.