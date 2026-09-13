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Lore Improta expõe desafio de conciliar filhos e carreira e revela frase que repete todos os dias ao sair para trabalhar

Dançarina, que é mãe de Liz e Levi, contou como organiza viagens, trabalho e rotina dos filhos ao lado de Léo Santana

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 09:00

Lore Improta no podcast 'A Mamãe já Volta' Crédito: Divulgação

Conciliar os compromissos profissionais com a rotina de mãe é um dos desafios que fazem parte do dia a dia de Lore Improta. Aos 33 anos, a dançarina divide a agenda entre Salvador e São Paulo e precisa organizar as viagens de trabalho sem ficar muitos dias longe de Liz, de 5 anos, e Levi, de apenas 3 meses.

Em participação no podcast Mamãe Já Volta, da Aldeia, frente de maternidade do Steal The Look, Lore revelou que o próprio nome do programa traduz uma frase que costuma repetir para os filhos sempre que precisa sair para trabalhar. "É uma frase que eu falo diariamente para os meus filhos", contou.

Com o caçula, que ainda é bebê, Lore explica que tenta deixar clara a ideia de que sua ausência será breve. "Mamãe vai trabalhar, mamãe já volta, mamãe ama trabalhar, meu filho", relatou. Com Liz, a conversa segue a mesma lógica: "Mamãe já volta, filha. Amanhã a mamãe está de volta, a mamãe vai trabalhar".

Como Lore organiza a rotina

Salvador concentra boa parte da rotina familiar. É na cidade que Lore trabalha de casa, faz gravações e mantém seu estúdio. Já São Paulo concentra parte dos compromissos profissionais que exigem deslocamento, por isso a dançarina passou a organizar as viagens de maneira ainda mais estratégica após o nascimento de Levi.

"Com Levi muito pequenininho, eu fico no máximo dois dias fora", explicou.

A logística também precisa levar em conta a agenda de Léo Santana, que mantém uma rotina intensa de shows. Lore conta que acompanha os compromissos do marido e as atividades escolares de Liz para conseguir encaixar todos os compromissos da família. "Eu sou a pessoa que faço a agenda", afirmou.

Para ela, entretanto, "mamãe já volta" não significa apenas tranquilizar os filhos quando precisa viajar. A frase também representa a decisão de continuar cuidando da própria identidade e dos interesses que existiam antes da maternidade.

"Estou indo ali cuidar da mamãe de vocês. Estou indo ver o que eu gosto, fazer o que eu amo, voltar a ficar bem por algum motivo e voltar melhor ainda para os meus filhos", afirmou.

Podcast sobre maternidade

Lore é uma das convidadas do Mamãe Já Volta, podcast da Aldeia voltado a discussões sobre a maternidade a partir das experiências pessoais das mulheres. A proposta é abordar não apenas a criação dos filhos, mas também temas como carreira, identidade, relações, autocuidado e rede de apoio.