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Lore Improta faz novo tratamento íntimo após gravidez e surpreende: ‘Skincare íntimo’

Dançarina retomou sessões de laser de CO₂ e aproveitou consulta para esclarecer dúvidas sobre procedimentos na região íntima

Felipe Sena

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 15:48

Lore Improta apostou em novo procedimento Crédito: Reprodução | Instagram

A maternidade trouxe mudanças na rotina e no corpo de Lore Improta. Aos 33 anos, a dançarina realizou a segunda sessão de laser íntimo de CO₂, dando continuidade a um tratamento iniciado depois do nascimento de Levi, seu segundo filho com o cantor Léo Santana. A artista também é mãe de Liz.

A decisão de procurar o procedimento veio após a segunda gestação. Lore chegou a nove centímetros de dilatação, mas não teve o parto vaginal que esperava. Depois da experiência, buscou orientação ginecológica para cuidar da região íntima.

Lore Improta 1 de 12

Na primeira gravidez, a dançarina havia adiado esse tipo de tratamento porque ainda pretendia ter outro parto vaginal. Com a realização da segunda sessão, ela também aproveitou a consulta para conhecer outras possibilidades de cuidados, como bioestimuladores de colágeno e preenchimentos. Esses procedimentos, no entanto, foram apresentados como alternativas e não como tratamentos realizados pela artista.

O acompanhamento é feito pela ginecologista Fabiane Gama, da Clínica Leger. Segundo a médica, o laser de CO₂ intravaginal provoca um efeito térmico controlado nos tecidos, com o objetivo de estimular a remodelação do colágeno. A indicação depende das características e das necessidades de cada paciente.

Lore Improta fala sobre skincare íntimo

Depois que a primeira sessão repercutiu nas redes sociais, Lore percebeu que o assunto despertava curiosidade e dúvidas entre outras mulheres. A dançarina decidiu, então, falar abertamente sobre o chamado “skincare íntimo”, expressão que utiliza para abordar cuidados com a região genital.

“O tratamento que eu fiz deu o que falar. Eu conversei com a doutora Fabi e falei que a gente precisava sentar para explicar essas coisas, porque muitas mulheres têm vergonha de perguntar. Eu não tenho vergonha de falar, gente. Se está acontecendo alguma coisa com você, tem que chegar na médica e conversar”, afirmou.

Durante a consulta, Fabiane também explicou que existem diferentes recursos para cuidar da região íntima, mas ressaltou que nem todos são indicados para todas as mulheres.

“Assim como existem tratamentos voltados à qualidade da pele do rosto e do corpo, também há recursos utilizados na região íntima. Mas cada técnica tem uma finalidade, e a indicação depende das características e das queixas da paciente. Não é porque existe um procedimento que todas as mulheres precisam fazê-lo”, explicou.

Para Lore, conhecer as possibilidades disponíveis ajuda a quebrar tabus e incentiva mulheres a procurarem orientação profissional quando sentirem algum desconforto.