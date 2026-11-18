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Lore Improta rebate crítica após participar de ensaio da Viradouro um mês após cirurgia

Dançarina foi questionada por seguidora sobre os movimentos durante o samba e ironizou comentário nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 14:34

Lore Improta é musa da Unidos do Viradouro Crédito: Reprodução | Instagram

Lore Improta respondeu a uma seguidora que questionou sua participação no ensaio da Unidos do Viradouro, escola de samba da qual é musa, cerca de um mês após passar por uma cirurgia de emergência para trocar as próteses de silicone dos seios.

A internauta demonstrou surpresa ao ver a dançarina sambando durante o evento, já que ela havia relatado restrições de movimentos e dificuldade para carregar o filho caçula, Levi.

Lore Improta 1 de 12

“Lore falou que não podia suspender os braços e nem carregar o filho e já caiu no samba?”, questionou.

Em resposta, Lore explicou que ainda não pode carregar peso, mas já está liberada para levantar os braços, embora não se sinta totalmente confortável com os movimentos. A artista aproveitou para ironizar a crítica.

“Carregar o filho ainda não posso, assim como qualquer peso. Levantar os braços já posso, mas não me sinto confortável para fazer isso 100%. Fique em paz. Qualquer dúvida, mando o número do meu médico para você tirar, viu?!”, respondeu.

Lore Improta revela cirurgia de emergência

A dançarina reapareceu nas redes sociais no dia 29 de outubro, após passar um período afastada. Na ocasião, revelou que precisou realizar uma cirurgia para substituir as próteses de silicone dos seios.

Segundo Lore, ela começou a sentir fortes dores na região durante o período de amamentação de Levi, seu filho caçula com o cantor Léo Santana. Após investigar o incômodo, descobriu um quadro de contratura capsular, conhecido popularmente como encapsulamento da prótese.