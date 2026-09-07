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Lore Improta reúne Léo Santana e filhos em festa de 33 anos em Salvador; veja fotos

Dançarina celebrou a nova idade com decoração em tons de vermelho, drinques personalizados e show do Filhos de Jorge

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 20:00

Lore Improta celebrou os 33 anos com festa em Salvador ao lado de Léo Santana e dos filhos.
Lore Improta celebrou os 33 anos com festa em Salvador ao lado de Léo Santana e dos filhos. Crédito: Reprodução

Lore Improta reuniu a família e amigos em Salvador para celebrar os 33 anos com uma festa especial nesta segunda-feira (7). Ao lado do marido, Léo Santana, e dos filhos, Liz e Levi, a dançarina compartilhou registros da comemoração nas redes sociais.

Apesar de ter completado a nova idade no dia 1º de setembro, Lore deixou a celebração para esta segunda e caprichou nos detalhes. A decoração, assinada por Will Bettencourt, apostou em listras e diferentes tonalidades de vermelho.

Veja fotos da festa de 33 anos de Lore Improta

Lore Improta celebrou os 33 anos com festa em Salvador ao lado de Léo Santana e dos filhos por Reprodução/Instagram
Lore Improta celebrou os 33 anos com festa em Salvador ao lado de Léo Santana e dos filhos por Reprodução/Instagram
Lore Improta celebrou os 33 anos com festa em Salvador ao lado de Léo Santana e dos filhos por Reprodução/Instagram
Lore Improta celebrou os 33 anos com festa em Salvador ao lado de Léo Santana e dos filhos por Reprodução/Instagram
Lore Improta celebrou os 33 anos com festa em Salvador ao lado de Léo Santana e dos filhos por Reprodução/Instagram
Lore Improta celebrou os 33 anos com festa em Salvador ao lado de Léo Santana e dos filhos por Reprodução/Instagram
Lore Improta celebrou os 33 anos com festa em Salvador ao lado de Léo Santana e dos filhos por Reprodução/Instagram
Lore Improta celebrou os 33 anos com festa em Salvador ao lado de Léo Santana e dos filhos por Reprodução/Instagram
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Lore Improta celebrou os 33 anos com festa em Salvador ao lado de Léo Santana e dos filhos por Reprodução/Instagram

O clima descontraído também apareceu no menu de drinques. As bebidas ganharam nomes personalizados, entre eles “Lorena Improta”, “Inimigos do Fim”, “Game Over” e “Ah Pronto!”.

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A música ficou por conta do Filhos de Jorge, que comandou o show durante a festa. Lore ainda brincou sobre a duração da comemoração ao mostrar os preparativos nas redes sociais.

“Vocês acharam que eu não ia comemorar meu aniversário daquele jeito? Aqui só vai acabar quando a última música tocar!”, escreveu a dançarina.

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