LUTO

Lua Blanco descobriu câncer no intestino apenas dois meses antes de morrer, revela tia

Eterna Roberta de 'Rebelde' faleceu aos 39 anos no domingo (18)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 12:17

Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz e cantora Lua Blanco morreu neste domingo (18), aos 39 anos, após uma batalha muito breve contra um câncer no intestino. Conhecida nacionalmente por interpretar Roberta na versão brasileira da novela 'Rebelde', a artista descobriu o tumor apenas dois meses antes de falecer, conforme revelou sua tia, Maria Cândida Ribeiro.

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O curto intervalo entre o diagnóstico e a partida evitou um quadro de dor prolongada. Em entrevista ao portal Terra, Maria Cândida explicou que a sobrinha foi "agraciada" com uma passagem rápida, sem medo e sem sofrimento. Segundo a familiar, a cantora encarou o avanço da doença de maneira extremamente espiritualizada.



Durante seus últimos dias, Lua teve uma forte rede de apoio, formada por mais de 80 parentes e amigos íntimos. Nas redes sociais, o ator Daniel Blanco confirmou a perda da irmã por meio de uma nota, destacando que a artista partiu em paz e pedindo respeito ao luto no momento de despedida.

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A irmã da cantora, Ana Terra, publicou uma homenagem resumindo a dor da perda: "A vida é um sopro". Famosos como Sophia Abrahão, Micael Borges, Arthur Aguiar, Chay Suede e Mel Fronckowiak, seus parceiros de elenco na Record, também prestaram solidariedade à família na web.

A despedida de Lua Blanco acontece na tarde desta segunda-feira (19), no Rio de Janeiro. O corpo da artista é velado na Capela 6 do Cemitério Vertical Memorial do Carmo, na Zona Portuária. A cerimônia de despedida ocorre das 13h às 16h, reservada para a família e amigos.

Leia comunicado na íntegra

"Queridos amigos e seguidores

É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco.

Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda.

Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna.

Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre,