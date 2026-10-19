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Lua Blanco descobriu câncer no intestino apenas dois meses antes de morrer, revela tia

Eterna Roberta de 'Rebelde' faleceu aos 39 anos no domingo (18)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 12:17

Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz e cantora Lua Blanco morreu neste domingo (18), aos 39 anos, após uma batalha muito breve contra um câncer no intestino. Conhecida nacionalmente por interpretar Roberta na versão brasileira da novela 'Rebelde', a artista descobriu o tumor apenas dois meses antes de falecer, conforme revelou sua tia, Maria Cândida Ribeiro.

Lua Blanco

Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' por Divulgação/Record TV
Informações sobre o velório de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Comunicado sobre a morte da atriz Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
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Lua Blanco por Reprodução/Instagram

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O curto intervalo entre o diagnóstico e a partida evitou um quadro de dor prolongada. Em entrevista ao portal Terra, Maria Cândida explicou que a sobrinha foi "agraciada" com uma passagem rápida, sem medo e sem sofrimento. Segundo a familiar, a cantora encarou o avanço da doença de maneira extremamente espiritualizada.

Durante seus últimos dias, Lua teve uma forte rede de apoio, formada por mais de 80 parentes e amigos íntimos. Nas redes sociais, o ator Daniel Blanco confirmou a perda da irmã por meio de uma nota, destacando que a artista partiu em paz e pedindo respeito ao luto no momento de despedida.

Rebelde Brasil

Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
Micael Borges lamentou a morte de Lua Blanco, sua colega na novela Rebelde por Reprodução/Instagram
Dulce María lamentou a morte de Lua Blanco, a Roberta da versão brasileira de Rebelde por Reprodução
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebeldes' por Reprodução/Instagram/Divulgação/TV Record
Chay Suede em 'Rebelde' por Reprodução
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Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram

A irmã da cantora, Ana Terra, publicou uma homenagem resumindo a dor da perda: "A vida é um sopro". Famosos como Sophia Abrahão, Micael Borges, Arthur Aguiar, Chay Suede e Mel Fronckowiak, seus parceiros de elenco na Record, também prestaram solidariedade à família na web.

A despedida de Lua Blanco acontece na tarde desta segunda-feira (19), no Rio de Janeiro. O corpo da artista é velado na Capela 6 do Cemitério Vertical Memorial do Carmo, na Zona Portuária. A cerimônia de despedida ocorre das 13h às 16h, reservada para a família e amigos. 

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Leia comunicado na íntegra

"Queridos amigos e seguidores

É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco.

Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda.

Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna.

Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre,

Família Blanco."

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Tags:

Morre Morte Câncer Novela Luto Atriz lua Blanco

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