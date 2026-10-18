CURIOSIDADE

Lua Blanco já viveu em Salvador e teve infância fora do convencional em comunidade ‘quase hippie’

Atriz, que morreu aos 39 anos neste domingo (18), cresceu cercada de música e natureza e era incentivada pelo pai a cantar em restaurantes desde os cinco anos

Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 21:45

Lua Blanco Crédito: Reprodução/Instagram

Antes de conquistar o público como Roberta Messi, na novela Rebelde, Lua Blanco teve uma infância marcada por experiências pouco convencionais e chegou a morar em Salvador. A atriz e cantora, que morreu neste domingo (18), aos 39 anos, vítima de um câncer, cresceu em uma família que valorizava a música, a natureza e um estilo de vida descrito por ela como “quase hippie”.

Filha do ator e cantor Billy Blanco Jr. e da professora e musicista Maria Claudia Blanco, Lua foi criada ao lado dos irmãos Ana Terra, Pedro Sol, Daniel e Estrela Blanco em um ambiente distante dos hábitos de muitas crianças da época. A família passou por diferentes endereços no estado do Rio de Janeiro, viveu na capital baiana e também morou no Peru.

Lua Blanco 1 de 20

A música fazia parte da rotina desde cedo. Quando Lua tinha apenas cinco anos, o pai começou a levar os filhos para apresentações surpresa em restaurantes, prática conhecida como busking, em que artistas se apresentam em espaços públicos ou estabelecimentos para mostrar seu trabalho.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz contou que sentia vergonha de cantar diante de desconhecidos, especialmente quando havia a possibilidade de encontrar colegas da escola. O pai, porém, insistia para que os filhos continuassem se apresentando, com o objetivo de ajudá-los a superar a timidez e desenvolver o talento musical. A experiência se estendeu até a adolescência.

A criação também era marcada por uma relação próxima com a natureza e por hábitos diferentes dos de outras famílias. Segundo Lua, eles não tinham televisão e viviam com acesso limitado a produtos industrializados. Ela contou que só conheceu balas e chicletes na adolescência, lembrança que recordou com humor ao falar sobre a própria infância.