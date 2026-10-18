LUTO

Lua Blanco morreu de quê? Atriz de 'Rebelde' enfrentava doença nos últimos meses

O falecimento da eterna Roberta Messi foi confirmado pelos irmãos da artista neste domingo (18)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 14:31

Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' Crédito: Divulgação/Record TV

A atriz e cantora Lua Blanco, que marcou toda uma geração como a personagem Roberta Messi na novela 'Rebelde' (Record TV), morreu neste domingo (18) em São Paulo, aos 39 anos. A artista enfrentava uma dura batalha contra um câncer, doença que a afastou dos holofotes nos últimos meses. A notícia foi confirmada ao público pelos irmãos da estrela, Daniel, Ana Terra e Estrela Blanco, por meio de uma postagem nas redes sociais.

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Na mensagem de despedida, a família explicou que a cantora lutava contra o tumor e passou seus últimos dias recebendo o apoio de parentes e amigos próximos. A nota destacou que Lua partiu em paz, preenchida de amor e com a fé inabalável de que estava indo direto "para as mãos de Deus". Os irmãos pediram respeito e privacidade durante o período de luto.

A triste notícia abalou o fãs e mobilizou rapidamente os antigos companheiros de televisão da atriz. Sophia Abrahão, que dividiu que fez parte do fenômeno teen com a cantora a partir de 2011, prestou solidariedade nos comentários da publicação. "Recebam todo o meu amor", escreveu ela.

Nascida na capital paulista em março de 1987, Lua Maria Blanco carregava o talento no sangue. Ela era neta do ícone da bossa nova Billy Blanco e filha do músico Billy Blanco Jr com a musicista Maria Claudia. Criada em uma casa que respirava música, ao lado de cinco irmãos, a artista não demorou a se aventurar e brilhar nas carreiras de cantora, compositora, escritora e atriz.

Muito além dos palcos com a turnê do grupo Rebeldes, Lua mostrou sua versatilidade em diferentes emissoras. Ela construiu uma carreira marcante na TV Globo, onde deu vida à personagem Anita em 'A Força do Querer' (2017) e interpretou a jovem Joe em 'Malhação' (2009). A artista também chegou a comandar as manhãs do canal como apresentadora da 'TV Globinho'.

Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) Crédito: Divulgação

Leia comunicado na íntegra

"Queridos amigos e seguidores

É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco.

Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda.

Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna.

Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre,