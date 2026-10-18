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Lua Blanco: relembre os principais trabalhos da atriz de ‘Rebelde’, que morreu aos 39 anos

Artista ganhou projeção nacional como Roberta Messi, integrou a banda Rebeldes e construiu uma trajetória entre a televisão, o teatro e a música

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 20:30

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auto-upload Crédito: auto-upload

A atriz e cantora Lua Blanco, que morreu neste domingo (18), aos 39 anos, deixou uma trajetória marcada pela versatilidade artística. Conhecida pelo público como Roberta Messi, da novela ‘Rebelde’, exibida pela Record entre 2011 e 2012, ela conquistou uma legião de fãs e seguiu trabalhando na televisão, nos palcos e na música após o sucesso da trama juvenil.

A morte foi confirmada pela família nas redes sociais. Lua enfrentava um câncer nos últimos meses, mas os parentes não divulgaram o tipo da doença.

Nascida em 5 de março de 1987, em São Paulo, Lua Maria Blanco cresceu em uma família de músicos. Filha de Billy Blanco Jr. e Maria Claudia Blanco, e neta do compositor Billy Blanco, teve contato com a arte desde cedo. Antes de se tornar conhecida nacionalmente, foi vocalista da banda Lágrima Flor, na qual também compunha.

Lua Blanco

Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' por Divulgação/Record TV
Informações sobre o velório de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Comunicado sobre a morte da atriz Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
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Lua Blanco por Reprodução/Instagram

Seus primeiros trabalhos na televisão incluíram participações nas novelas ‘Três Irmãs’, em 2008, e ‘Malhação’, em 2009, ambas da TV Globo. A grande virada veio três anos depois, com o papel de Roberta em ‘Rebelde’. Na produção, contracenou com Sophia Abrahão, Chay Suede, Arthur Aguiar, Mel Fronckowiak e Micael Borges.

O sucesso da novela ultrapassou a tela e deu origem à banda Rebeldes, formada pelos seis protagonistas. O grupo lançou músicas, gravou álbuns e percorreu o país em turnês que mobilizaram fãs, especialmente o público jovem.

Depois do fim da trama, Lua continuou na dramaturgia. Em 2013, integrou o elenco de ‘Pecado Mortal’, da Record, e, em 2017, participou de ‘A Força do Querer’, da Globo. Também atuou na série ‘Homens’, estrelada por Fábio Porchat.

Na música, desenvolveu projetos próprios, como a turnê ‘Mão no Sonho’, em 2016. O teatro também fez parte de sua carreira, com participações em montagens como ‘O Despertar da Primavera’ e ‘Se Eu Fosse Você, O Musical’.

Em 2018, a artista voltou a mostrar seu talento vocal ao participar da segunda temporada do reality musical ‘Popstar’, da TV Globo. Mesmo com a diversidade de trabalhos, o papel de Roberta Messi permaneceu como um dos mais marcantes de sua trajetória.

A notícia da morte provocou homenagens de fãs e artistas nas redes sociais. Entre os nomes que manifestaram pesar estão antigos colegas de elenco, como Arthur Aguiar, além de Larissa Manoela e Alice Wegmann.

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