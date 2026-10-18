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Lua Blanco será velada nesta segunda-feira (19) no Rio; cerimônia acontece à tarde

Despedida da atriz de Rebelde será realizada das 13h às 16h, no Cemitério Vertical Memorial do Carmo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 17:26

Lua Blanco Crédito: Reprodução/Instagram

A despedida da atriz e cantora Lua Blanco acontece nesta segunda-feira (19), no Rio de Janeiro. Conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde, a artista será velada das 13h às 16h, na Capela 06 do Cemitério Vertical Memorial do Carmo.

Lua morreu neste domingo (18), aos 39 anos. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais. Segundo Daniel Blanco, irmão da artista, ela enfrentava um câncer nos últimos meses e esteve cercada pelo carinho de pessoas próximas durante o período.

Lua Blanco

Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' por Divulgação/Record TV
Informações sobre o velório de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Comunicado sobre a morte da atriz Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
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Lua Blanco por Reprodução/Instagram

Em uma mensagem de despedida, a família destacou a fé e a serenidade da atriz nos últimos momentos de vida. “Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna”, escreveu Daniel.

Os familiares também agradeceram as manifestações de carinho recebidas após a notícia e pediram respeito à privacidade durante o período de luto.

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