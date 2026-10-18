Lua Blanco será velada nesta segunda-feira (19) no Rio; cerimônia acontece à tarde

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Heider Sacramento
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 17:26
A despedida da atriz e cantora Lua Blanco acontece nesta segunda-feira (19), no Rio de Janeiro. Conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde, a artista será velada das 13h às 16h, na Capela 06 do Cemitério Vertical Memorial do Carmo.
Lua morreu neste domingo (18), aos 39 anos. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais. Segundo Daniel Blanco, irmão da artista, ela enfrentava um câncer nos últimos meses e esteve cercada pelo carinho de pessoas próximas durante o período.
Lua Blanco
Em uma mensagem de despedida, a família destacou a fé e a serenidade da atriz nos últimos momentos de vida. “Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna”, escreveu Daniel.
Os familiares também agradeceram as manifestações de carinho recebidas após a notícia e pediram respeito à privacidade durante o período de luto.