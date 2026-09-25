ASTROLOGIA

Lua Cheia em Áries chega amanhã (26 de setembro) com um recado para cada signo: é hora de decidir o que fica e o que muda

A lunação coloca independência, relacionamentos e escolhas pessoais em evidência e pode revelar onde você está cedendo mais do que deveria

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua entra em Áries às 7h23 deste sábado (26) e chega à fase cheia às 13h48, a 3°37′ do signo. O momento marca um período de maior consciência sobre desejos, limites e decisões que estavam sendo adiadas.

Na astrologia, a Lua Cheia costuma trazer à tona aquilo que já vinha se desenvolvendo nos últimos meses. Em Áries, esse movimento ganha uma dose extra de coragem e iniciativa, enquanto a oposição ao Sol em Libra coloca os relacionamentos e a capacidade de negociar no centro da questão.

A pergunta que fica é simples: até onde você está disposto a ceder sem deixar de lado aquilo que realmente quer? Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries

A Lua Cheia acontece no seu signo e pode colocar uma decisão pessoal em primeiro plano. Algo que você vinha adiando talvez fique difícil de ignorar, especialmente quando envolve sua identidade, seus limites ou a direção que deseja dar à própria vida.

Você pode sentir mais confiança para escolher por si mesmo, sem precisar convencer todo mundo de que sua decisão está certa. O importante agora é entender que independência não significa fazer tudo sozinho, mas assumir responsabilidade pelas próprias escolhas.

Dica cósmica: tome uma decisão que você vem adiando e pare de esperar pela aprovação de todo mundo.

Touro

Este momento pede mais atenção ao descanso e à sua vida emocional, Touro. Você pode perceber que permanecer constantemente ocupado não significa necessariamente estar avançando.

Algumas preocupações antigas também podem perder força quando você finalmente se permite desacelerar. Nem todo problema precisa ser resolvido imediatamente, e algumas respostas aparecem justamente quando você dá espaço para a mente respirar.

Dica cósmica: escolha uma preocupação que não precisa mais ocupar sua cabeça e estabeleça um limite para quanto tempo você vai gastar pensando nela.

Gêmeos

Amizades, grupos e planos para o futuro ganham destaque para você. Uma relação ou ambiente social pode fazer você questionar se ainda se sente verdadeiramente pertencente àquele lugar.

Também pode ficar mais fácil perceber quais objetivos ainda despertam entusiasmo e quais continuam na sua lista apenas porque um dia fizeram sentido. A fase pede conexões mais autênticas e planos que tenham a ver com quem você é agora.

Dica cósmica: reveja um compromisso social que você mantém por obrigação e pergunte a si mesmo se ainda faz sentido.

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Câncer

Sua carreira e a maneira como você é reconhecido podem ocupar mais espaço nos seus pensamentos. Você pode começar a enxergar com maior clareza o que deseja profissionalmente e até admitir que quer mais do que vinha se permitindo buscar.

Não deixe o medo da opinião alheia determinar o tamanho das suas ambições. Ao mesmo tempo, lembre-se de que crescer profissionalmente não exige abandonar sua vida pessoal.

Dica cósmica: defina uma meta profissional que realmente represente o que você deseja, e não aquilo que os outros esperam de você.

Leão

Você pode sentir uma vontade maior de sair da rotina e ampliar seus horizontes. Uma viagem, um curso, um novo assunto ou até uma experiência completamente diferente pode despertar sua curiosidade.

A Lua Cheia também favorece uma mudança de perspectiva. Às vezes, o que parece impossível simplesmente ainda não foi visto por outro ângulo.

Dica cósmica: escolha algo novo para aprender ou experimentar e transforme a curiosidade em uma ação concreta.

Virgem

Dinheiro compartilhado, confiança e intimidade podem ganhar importância. Você pode querer mais clareza sobre acordos financeiros ou sobre aquilo que espera de alguém com quem mantém uma relação próxima.

Também é um bom momento para olhar de frente para medos relacionados à dependência. Confiar em alguém não significa perder o controle da própria vida.

Dica cósmica: tenha uma conversa honesta sobre dinheiro, expectativas ou limites que você vinha evitando.

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Libra

Relacionamentos ficam sob os holofotes, Libra. A Lua Cheia em Áries pode mostrar com bastante clareza onde você vem cedendo demais ou evitando conversas importantes apenas para manter a paz.

Talvez você descubra que preservar uma relação não significa concordar com tudo. O equilíbrio que procura começa quando suas próprias necessidades também entram na equação.

Dica cósmica: antes de dizer “tanto faz” para evitar um conflito, pare e diga o que você realmente deseja.

Escorpião

Sua rotina e seus hábitos podem pedir uma revisão. Em vez de buscar uma transformação gigantesca, pequenas mudanças na maneira como você organiza seus dias podem fazer uma diferença muito maior.

Você também pode perceber quais tarefas, hábitos ou compromissos estão consumindo energia sem oferecer um retorno real. É hora de tornar sua rotina mais sustentável.

Dica cósmica: elimine uma tarefa ou hábito que ocupa espaço demais no seu dia e não entrega quase nada em troca.

Sagitário

Criatividade, romance, diversão e projetos pessoais voltam a ganhar importância. Se as responsabilidades fizeram você deixar de lado aquilo que gosta, pode surgir uma vontade forte de recuperar esse espaço.

Você não precisa justificar todo momento de prazer como se ele tivesse de produzir algum resultado. Fazer algo simplesmente porque faz você se sentir bem também tem valor.

Dica cósmica: retome uma atividade que você amava antes de a rotina ficar tão cheia.

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Capricórnio

Questões de casa, família e segurança emocional podem pedir atenção. Você pode começar a questionar se o ambiente em que vive realmente oferece o suporte necessário para a vida que deseja construir.

Isso também envolve aceitar ajuda. Você não precisa assumir sozinho todas as responsabilidades para provar que consegue dar conta.

Dica cósmica: identifique uma responsabilidade que pode ser dividida e permita que outra pessoa participe dela.

Aquário

Conversas importantes podem deixar de ser adiadas. Algo que você vinha pensando em dizer talvez precise finalmente ser colocado em palavras, especialmente se o silêncio começou a criar mais problemas do que a conversa criaria.

Só tome cuidado para não transformar toda divergência em uma disputa. Ser direto não significa ser agressivo.

Dica cósmica: fale sobre o que incomoda você com clareza, mas deixe espaço para ouvir a resposta.

Peixes

Dinheiro, autoestima e prioridades pessoais entram em foco. Você pode começar a perceber que algumas escolhas financeiras não combinam mais com aquilo que realmente valoriza.

Esse processo também mexe com a forma como você enxerga seu próprio valor. Quanto mais clareza você tiver sobre o que merece, menos espaço sobra para decisões baseadas apenas no medo de faltar.