ASTROLOGIA

Lua Cheia em Áries chega hoje (26 de setembro), e universo empurra 3 signos para uma mudança que já não dá para adiar

Uma decisão, um encerramento ou uma mudança de atitude pode colocar esses signos diante de uma fase muito melhor

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Cheia em Áries acontece neste sábado, 26 de setembro, às 13h48, e pode marcar um daqueles momentos em que fica impossível continuar ignorando aquilo que precisa mudar. Para três signos, o período chega com força suficiente para encerrar uma situação e abrir espaço para uma vida diferente.

É como se o universo desse um empurrão final para quem já vinha pensando em mudar, mas ainda não tinha encontrado coragem ou segurança para agir. Depois desse momento, algumas escolhas podem começar a produzir resultados muito mais claros. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem

Virgem pode finalmente tomar uma decisão que vinha sendo adiada há algum tempo. Existe uma mudança de rotina, comportamento ou até de prioridades que o signo já sabe que precisa fazer, mas talvez tenha passado tempo demais esperando o momento certo.

Agora, a tendência é parar de procurar aprovação antes de seguir em frente. Virgem percebe que algumas respostas só aparecem depois que a decisão é tomada, e essa atitude pode trazer uma sensação importante de encerramento e alívio.

Dica cósmica: se você já sabe o que precisa mudar, não espere que todo mundo concorde antes de começar.

Filmes para Virgem 1 de 10

Libra

Libra pode sentir que uma mudança iniciada anteriormente finalmente começa a mostrar resultados. Algo que parecia apenas uma tentativa de reorganizar a própria vida ganha forma e deixa mais claro que o esforço não foi desperdiçado.

O momento também favorece o encerramento de situações que pertencem ao passado. Libra pode se sentir mais disposto a enfrentar conversas, tomar decisões e abandonar aquilo que já não combina com a pessoa que está se tornando.

Dica cósmica: não confunda saudade com vontade de voltar. Algumas portas precisam permanecer fechadas para que outras possam se abrir.

Filmes para Libra 1 de 10

Aquário

Aquário pode descobrir que o maior obstáculo para melhorar a própria vida era insistir sempre no mesmo caminho. A Lua Cheia em Áries favorece uma postura mais aberta, fazendo o signo considerar alternativas que antes pareciam estranhas ou desnecessárias.

Uma nova ideia, conversa ou experiência pode mostrar que existe muito mais de uma maneira de chegar ao resultado desejado. Quando Aquário deixa a teimosia de lado e aceita experimentar, pode perceber que uma mudança relativamente simples é capaz de produzir efeitos enormes.

Dica cósmica: não descarte uma ideia apenas porque ela é diferente do que você faria normalmente.