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Lua Cheia em Áries chega hoje (26 de setembro), e universo empurra 3 signos para uma mudança que já não dá para adiar

Uma decisão, um encerramento ou uma mudança de atitude pode colocar esses signos diante de uma fase muito melhor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e a Superlua
Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Cheia em Áries acontece neste sábado, 26 de setembro, às 13h48, e pode marcar um daqueles momentos em que fica impossível continuar ignorando aquilo que precisa mudar. Para três signos, o período chega com força suficiente para encerrar uma situação e abrir espaço para uma vida diferente.

É como se o universo desse um empurrão final para quem já vinha pensando em mudar, mas ainda não tinha encontrado coragem ou segurança para agir. Depois desse momento, algumas escolhas podem começar a produzir resultados muito mais claros. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Virgem

Virgem pode finalmente tomar uma decisão que vinha sendo adiada há algum tempo. Existe uma mudança de rotina, comportamento ou até de prioridades que o signo já sabe que precisa fazer, mas talvez tenha passado tempo demais esperando o momento certo.

Agora, a tendência é parar de procurar aprovação antes de seguir em frente. Virgem percebe que algumas respostas só aparecem depois que a decisão é tomada, e essa atitude pode trazer uma sensação importante de encerramento e alívio.

Dica cósmica: se você já sabe o que precisa mudar, não espere que todo mundo concorde antes de começar.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Libra

Libra pode sentir que uma mudança iniciada anteriormente finalmente começa a mostrar resultados. Algo que parecia apenas uma tentativa de reorganizar a própria vida ganha forma e deixa mais claro que o esforço não foi desperdiçado.

O momento também favorece o encerramento de situações que pertencem ao passado. Libra pode se sentir mais disposto a enfrentar conversas, tomar decisões e abandonar aquilo que já não combina com a pessoa que está se tornando.

Dica cósmica: não confunda saudade com vontade de voltar. Algumas portas precisam permanecer fechadas para que outras possam se abrir.

Filmes para Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Aquário

Aquário pode descobrir que o maior obstáculo para melhorar a própria vida era insistir sempre no mesmo caminho. A Lua Cheia em Áries favorece uma postura mais aberta, fazendo o signo considerar alternativas que antes pareciam estranhas ou desnecessárias.

Uma nova ideia, conversa ou experiência pode mostrar que existe muito mais de uma maneira de chegar ao resultado desejado. Quando Aquário deixa a teimosia de lado e aceita experimentar, pode perceber que uma mudança relativamente simples é capaz de produzir efeitos enormes.

Dica cósmica: não descarte uma ideia apenas porque ela é diferente do que você faria normalmente.

Filmes para Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Tags:

Signo Lua Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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