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Lua Cheia em Touro acontece nesta segunda-feira (26 de outubro) e promete um espetáculo no céu antes do Halloween

O fenômeno atinge seu ponto máximo à 1h11, no horário de Brasília, e pode deixar a Lua com tons dourados ou alaranjados perto do horizonte; entenda por que isso acontece e como observar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20:00

Signos e Halloween
Signos e Halloween Crédito: Imagem gerada por IA

A última semana de outubro começa com um espetáculo no céu. A Lua Cheia em Touro acontece nesta segunda-feira (26), à 1h11, pelo horário de Brasília, e poderá ser observada nos dias próximos ao fenômeno. Conhecida internacionalmente como Lua do Caçador, a fase cheia recebe esse nome por sua associação tradicional ao período de caça e à preparação para os meses mais frios no Hemisfério Norte.

Embora o fenômeno não coincida com a noite de Halloween, celebrada em 31 de outubro, a Lua ainda poderá chamar a atenção nos dias que antecedem a data. Quando aparece próxima ao horizonte, ela pode adquirir uma coloração dourada ou alaranjada, criando um visual marcante no céu noturno. As informações são do site "Economic Times".

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Quando acontece a Lua Cheia em outubro de 2026?

A Lua Cheia ocorre na madrugada de segunda-feira (26), à 1h11, no horário de Brasília, quando atinge a fase cheia a 2°45′ de Touro. Na noite deste domingo (25), a Lua já estará bastante iluminada e poderá ser observada antes do momento exato do fenômeno.

A aparência da Lua varia conforme sua posição no céu e as condições atmosféricas. Por isso, quem quiser acompanhar o espetáculo pode observar o céu nas noites próximas à fase cheia, procurando um local com boa visibilidade do horizonte.

Por que a Lua Cheia de outubro é chamada de Lua do Caçador?

O nome Lua do Caçador vem de tradições ligadas ao calendário sazonal do Hemisfério Norte. A denominação costuma ser atribuída à Lua Cheia que sucede a Lua da Colheita, associada ao período de recolhimento das plantações.

Historicamente, depois da colheita, os campos ficavam mais abertos e a luz natural da Lua ajudava a enxergar animais durante a noite. Essa iluminação extra era útil para comunidades que se preparavam para o inverno e precisavam organizar seus estoques de alimentos.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Por que a Lua pode ficar alaranjada ou dourada?

Um dos aspectos mais chamativos da Lua Cheia é a coloração que ela pode apresentar ao surgir no horizonte. Em algumas condições, o satélite parece dourado ou alaranjado, mas essa mudança não significa que sua superfície tenha mudado de cor.

O efeito ocorre por causa da passagem da luz pela atmosfera terrestre. Quando a Lua está baixa no céu, sua luz atravessa uma camada maior da atmosfera antes de chegar aos nossos olhos. Poeira, fumaça, partículas e névoa também podem influenciar a tonalidade, tornando o aspecto mais amarelado ou alaranjado.

A Lua Cheia vai iluminar a noite de Halloween?

A Lua Cheia atinge seu ponto máximo cinco dias antes do Halloween, portanto, não estará cheia na noite de sábado (31). Nessa data, ela estará na fase gibosa minguante, quando mais da metade de sua face visível continua iluminada, embora a iluminação já esteja diminuindo.

Ainda assim, a luz lunar pode contribuir para uma atmosfera especial na noite de Halloween, dependendo das condições do tempo e da posição da Lua. Telhados, árvores e paisagens abertas podem ganhar um aspecto diferente sob a iluminação noturna.

Por outro lado, a claridade também pode dificultar a observação de estrelas pouco brilhantes e de alguns meteoros. Em áreas urbanas, a poluição luminosa pode tornar esses objetos ainda mais difíceis de enxergar.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Como observar a Lua Cheia de outubro?

Não é necessário ter telescópio ou equipamentos especiais para acompanhar a Lua Cheia. Um local com visão desobstruída do horizonte já pode proporcionar uma boa experiência, especialmente quando o satélite aparece mais próximo da linha do horizonte.

Para aproveitar a observação, vale escolher um lugar afastado de prédios altos e árvores, verificar os horários locais do nascer da Lua e dar alguns minutos aos olhos para se acostumarem à iluminação do ambiente. Binóculos também podem ajudar a perceber detalhes da superfície lunar, mas não são indispensáveis.

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