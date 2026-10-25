ASTROLOGIA

Lua Cheia em Touro acontece nesta segunda-feira (26 de outubro) e promete um espetáculo no céu antes do Halloween

O fenômeno atinge seu ponto máximo à 1h11, no horário de Brasília, e pode deixar a Lua com tons dourados ou alaranjados perto do horizonte; entenda por que isso acontece e como observar

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20:00

Signos e Halloween Crédito: Imagem gerada por IA

A última semana de outubro começa com um espetáculo no céu. A Lua Cheia em Touro acontece nesta segunda-feira (26), à 1h11, pelo horário de Brasília, e poderá ser observada nos dias próximos ao fenômeno. Conhecida internacionalmente como Lua do Caçador, a fase cheia recebe esse nome por sua associação tradicional ao período de caça e à preparação para os meses mais frios no Hemisfério Norte.

Embora o fenômeno não coincida com a noite de Halloween, celebrada em 31 de outubro, a Lua ainda poderá chamar a atenção nos dias que antecedem a data. Quando aparece próxima ao horizonte, ela pode adquirir uma coloração dourada ou alaranjada, criando um visual marcante no céu noturno. As informações são do site "Economic Times".

Quando acontece a Lua Cheia em outubro de 2026?

A Lua Cheia ocorre na madrugada de segunda-feira (26), à 1h11, no horário de Brasília, quando atinge a fase cheia a 2°45′ de Touro. Na noite deste domingo (25), a Lua já estará bastante iluminada e poderá ser observada antes do momento exato do fenômeno.

A aparência da Lua varia conforme sua posição no céu e as condições atmosféricas. Por isso, quem quiser acompanhar o espetáculo pode observar o céu nas noites próximas à fase cheia, procurando um local com boa visibilidade do horizonte.

Por que a Lua Cheia de outubro é chamada de Lua do Caçador?

O nome Lua do Caçador vem de tradições ligadas ao calendário sazonal do Hemisfério Norte. A denominação costuma ser atribuída à Lua Cheia que sucede a Lua da Colheita, associada ao período de recolhimento das plantações.

Historicamente, depois da colheita, os campos ficavam mais abertos e a luz natural da Lua ajudava a enxergar animais durante a noite. Essa iluminação extra era útil para comunidades que se preparavam para o inverno e precisavam organizar seus estoques de alimentos.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Por que a Lua pode ficar alaranjada ou dourada?

Um dos aspectos mais chamativos da Lua Cheia é a coloração que ela pode apresentar ao surgir no horizonte. Em algumas condições, o satélite parece dourado ou alaranjado, mas essa mudança não significa que sua superfície tenha mudado de cor.

O efeito ocorre por causa da passagem da luz pela atmosfera terrestre. Quando a Lua está baixa no céu, sua luz atravessa uma camada maior da atmosfera antes de chegar aos nossos olhos. Poeira, fumaça, partículas e névoa também podem influenciar a tonalidade, tornando o aspecto mais amarelado ou alaranjado.

A Lua Cheia vai iluminar a noite de Halloween?

A Lua Cheia atinge seu ponto máximo cinco dias antes do Halloween, portanto, não estará cheia na noite de sábado (31). Nessa data, ela estará na fase gibosa minguante, quando mais da metade de sua face visível continua iluminada, embora a iluminação já esteja diminuindo.

Ainda assim, a luz lunar pode contribuir para uma atmosfera especial na noite de Halloween, dependendo das condições do tempo e da posição da Lua. Telhados, árvores e paisagens abertas podem ganhar um aspecto diferente sob a iluminação noturna.

Por outro lado, a claridade também pode dificultar a observação de estrelas pouco brilhantes e de alguns meteoros. Em áreas urbanas, a poluição luminosa pode tornar esses objetos ainda mais difíceis de enxergar.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Como observar a Lua Cheia de outubro?

Não é necessário ter telescópio ou equipamentos especiais para acompanhar a Lua Cheia. Um local com visão desobstruída do horizonte já pode proporcionar uma boa experiência, especialmente quando o satélite aparece mais próximo da linha do horizonte.