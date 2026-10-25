ASTROLOGIA

Lua Cheia em Touro chega na segunda-feira e promete mexer com dinheiro, amor e prioridades de cada signo

Fenômeno atinge o auge às 1h11 de 26 de outubro e destaca temas como segurança financeira, relacionamentos e mudanças de hábitos; veja as previsões para os 12 signos

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:00

Lua cheia e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Cheia de outubro chega na madrugada de segunda-feira (26), às 1h11, no horário de Brasília, e coloca em destaque temas como dinheiro, relacionamentos, segurança emocional e prioridades pessoais. Conhecida tradicionalmente como Lua do Caçador, a lunação acontece no signo de Touro e convida a refletir sobre o que realmente vale a pena manter na vida.

Na astrologia, Touro está associado à estabilidade, ao conforto, à paciência e aos recursos materiais. Por isso, a Lua Cheia pode ser interpretada como um momento para rever gastos, avaliar compromissos afetivos e identificar hábitos que já não combinam com os objetivos de cada pessoa.

A proposta é olhar com mais atenção para aquilo que oferece segurança a longo prazo, sem transformar a busca por estabilidade em resistência a qualquer mudança. Confira as previsões para cada signo, de acordo com o site "Economic Times".

Áries

A Lua Cheia pode chamar sua atenção para os gastos, as economias e a relação entre desejos imediatos e segurança financeira. Vale revisar compromissos, observar para onde o dinheiro está indo e pensar duas vezes antes de fazer compras caras. Na vida amorosa, atitudes consistentes podem falar mais alto do que grandes declarações.

Dica cósmica: Priorize o que traz resultados duradouros, em vez de perseguir recompensas imediatas.

Touro

A lunação acontece no seu signo e pode servir como um convite para reavaliar objetivos pessoais, autoconfiança e prioridades. É um bom momento simbólico para perceber quais hábitos ainda fazem sentido e quais precisam ser revistos. Nos relacionamentos, procure falar com clareza sobre suas expectativas, especialmente se elas mudaram.

Dica cósmica: Preserve sua tranquilidade sem fechar espaço para concessões necessárias.

Gêmeos

O período pode favorecer uma pausa para organizar pensamentos e resolver assuntos que ficaram pendentes. Reservar um tempo para si, rever a agenda ou colocar as tarefas em ordem pode ajudar a perceber o que merece atenção primeiro. No trabalho, evite assumir tantas responsabilidades a ponto de comprometer sua energia.

Dica cósmica: Pense com calma antes de decidir qual será seu próximo passo.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer

Amizades, atividades em grupo e planos para o futuro podem ganhar destaque. A Lua Cheia pode inspirar uma avaliação das conexões que oferecem apoio de verdade e dos compromissos que estão ficando difíceis de sustentar. Projetos compartilhados também podem exigir mais planejamento para sair do papel.

Dica cósmica: Dedique tempo às relações construídas com confiança e cuidado mútuo.

Leão

Carreira, responsabilidades e imagem profissional podem entrar no centro das suas reflexões. Em vez de medir o sucesso apenas pelo reconhecimento dos outros, procure avaliar o que você já conquistou e quais mudanças podem tornar sua rotina mais equilibrada. Em casa, não deixe os compromissos profissionais ocuparem todo o espaço.

Dica cósmica: Construa uma rotina sustentável, sem tentar abraçar todas as tarefas ao mesmo tempo.

Virgem

Estudos, viagens e objetivos de longo prazo podem despertar seu interesse. Organizar os próximos passos ajuda a transformar planos ambiciosos em metas possíveis. Nas relações pessoais, demonstrar disposição para ouvir opiniões diferentes pode evitar que divergências pequenas se tornem discussões desgastantes.

Dica cósmica: Combine planejamento cuidadoso com abertura para aprender algo novo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra

Dinheiro compartilhado, confiança e limites emocionais podem merecer atenção especial. Conversas sobre despesas, responsabilidades e expectativas tendem a ser mais produtivas quando todos conseguem falar com honestidade. Se alguma situação estiver incomodando, prefira esclarecer as dúvidas a tirar conclusões precipitadas.

Dica cósmica: Busque acordos justos sem deixar suas próprias necessidades de lado.

Escorpião

Relacionamentos e parcerias podem levar você a pensar sobre compromisso, comunicação e equilíbrio entre independência e convivência. Antes de tomar decisões importantes, procure entender todos os lados da situação. Uma conversa franca pode ajudar a esclarecer expectativas que já não estão tão alinhadas.

Dica cósmica: Escute com atenção antes de chegar a uma conclusão.

Sagitário

A rotina, a carga de trabalho e os cuidados pessoais podem precisar de ajustes. Pequenas mudanças na organização dos horários e na divisão das responsabilidades podem tornar os dias mais leves. No ambiente profissional, avançar com constância pode funcionar melhor do que tentar resolver tudo de uma vez.

Dica cósmica: Reserve espaço para descansar sem abandonar o que realmente importa.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio

Romance, criatividade e atividades prazerosas podem ganhar espaço na sua agenda. Se o trabalho tem ocupado quase todo o seu tempo, vale se reconectar com pessoas queridas e interesses deixados de lado. Projetos criativos também podem avançar quando você respeita seu próprio ritmo.

Dica cósmica: Encontre um equilíbrio entre cumprir responsabilidades e aproveitar a vida.

Aquário

Casa, família e segurança emocional podem concentrar suas atenções. Organizar o ambiente, rever tarefas domésticas ou conversar sobre expectativas compartilhadas pode ajudar a melhorar a convivência. Nem todo desacordo precisa ser resolvido imediatamente, principalmente quando todos estão cansados.

Dica cósmica: Fortaleça suas bases antes de assumir novos compromissos.

Peixes

Conversas, estudos e decisões cotidianas podem pedir mais clareza. Organizar informações, revisar planos e esclarecer mal-entendidos ajuda a evitar confusões desnecessárias. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, concentre-se em pequenas ações que aproximem você dos seus objetivos.