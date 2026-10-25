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Lua Cheia em Touro chega na segunda-feira e promete mexer com dinheiro, amor e prioridades de cada signo

Fenômeno atinge o auge às 1h11 de 26 de outubro e destaca temas como segurança financeira, relacionamentos e mudanças de hábitos; veja as previsões para os 12 signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:00

Lua cheia e os signos
Lua cheia e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Cheia de outubro chega na madrugada de segunda-feira (26), às 1h11, no horário de Brasília, e coloca em destaque temas como dinheiro, relacionamentos, segurança emocional e prioridades pessoais. Conhecida tradicionalmente como Lua do Caçador, a lunação acontece no signo de Touro e convida a refletir sobre o que realmente vale a pena manter na vida.

Na astrologia, Touro está associado à estabilidade, ao conforto, à paciência e aos recursos materiais. Por isso, a Lua Cheia pode ser interpretada como um momento para rever gastos, avaliar compromissos afetivos e identificar hábitos que já não combinam com os objetivos de cada pessoa.

A proposta é olhar com mais atenção para aquilo que oferece segurança a longo prazo, sem transformar a busca por estabilidade em resistência a qualquer mudança. Confira as previsões para cada signo, de acordo com o site "Economic Times".

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Áries

A Lua Cheia pode chamar sua atenção para os gastos, as economias e a relação entre desejos imediatos e segurança financeira. Vale revisar compromissos, observar para onde o dinheiro está indo e pensar duas vezes antes de fazer compras caras. Na vida amorosa, atitudes consistentes podem falar mais alto do que grandes declarações.

Dica cósmica: Priorize o que traz resultados duradouros, em vez de perseguir recompensas imediatas.

Touro

A lunação acontece no seu signo e pode servir como um convite para reavaliar objetivos pessoais, autoconfiança e prioridades. É um bom momento simbólico para perceber quais hábitos ainda fazem sentido e quais precisam ser revistos. Nos relacionamentos, procure falar com clareza sobre suas expectativas, especialmente se elas mudaram.

Dica cósmica: Preserve sua tranquilidade sem fechar espaço para concessões necessárias.

Gêmeos

O período pode favorecer uma pausa para organizar pensamentos e resolver assuntos que ficaram pendentes. Reservar um tempo para si, rever a agenda ou colocar as tarefas em ordem pode ajudar a perceber o que merece atenção primeiro. No trabalho, evite assumir tantas responsabilidades a ponto de comprometer sua energia.

Dica cósmica: Pense com calma antes de decidir qual será seu próximo passo.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer

Amizades, atividades em grupo e planos para o futuro podem ganhar destaque. A Lua Cheia pode inspirar uma avaliação das conexões que oferecem apoio de verdade e dos compromissos que estão ficando difíceis de sustentar. Projetos compartilhados também podem exigir mais planejamento para sair do papel.

Dica cósmica: Dedique tempo às relações construídas com confiança e cuidado mútuo.

Leão

Carreira, responsabilidades e imagem profissional podem entrar no centro das suas reflexões. Em vez de medir o sucesso apenas pelo reconhecimento dos outros, procure avaliar o que você já conquistou e quais mudanças podem tornar sua rotina mais equilibrada. Em casa, não deixe os compromissos profissionais ocuparem todo o espaço.

Dica cósmica: Construa uma rotina sustentável, sem tentar abraçar todas as tarefas ao mesmo tempo.

Virgem

Estudos, viagens e objetivos de longo prazo podem despertar seu interesse. Organizar os próximos passos ajuda a transformar planos ambiciosos em metas possíveis. Nas relações pessoais, demonstrar disposição para ouvir opiniões diferentes pode evitar que divergências pequenas se tornem discussões desgastantes.

Dica cósmica: Combine planejamento cuidadoso com abertura para aprender algo novo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra

Dinheiro compartilhado, confiança e limites emocionais podem merecer atenção especial. Conversas sobre despesas, responsabilidades e expectativas tendem a ser mais produtivas quando todos conseguem falar com honestidade. Se alguma situação estiver incomodando, prefira esclarecer as dúvidas a tirar conclusões precipitadas.

Dica cósmica: Busque acordos justos sem deixar suas próprias necessidades de lado.

Escorpião

Relacionamentos e parcerias podem levar você a pensar sobre compromisso, comunicação e equilíbrio entre independência e convivência. Antes de tomar decisões importantes, procure entender todos os lados da situação. Uma conversa franca pode ajudar a esclarecer expectativas que já não estão tão alinhadas.

Dica cósmica: Escute com atenção antes de chegar a uma conclusão.

Sagitário

A rotina, a carga de trabalho e os cuidados pessoais podem precisar de ajustes. Pequenas mudanças na organização dos horários e na divisão das responsabilidades podem tornar os dias mais leves. No ambiente profissional, avançar com constância pode funcionar melhor do que tentar resolver tudo de uma vez.

Dica cósmica: Reserve espaço para descansar sem abandonar o que realmente importa.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio

Romance, criatividade e atividades prazerosas podem ganhar espaço na sua agenda. Se o trabalho tem ocupado quase todo o seu tempo, vale se reconectar com pessoas queridas e interesses deixados de lado. Projetos criativos também podem avançar quando você respeita seu próprio ritmo.

Dica cósmica: Encontre um equilíbrio entre cumprir responsabilidades e aproveitar a vida.

Aquário

Casa, família e segurança emocional podem concentrar suas atenções. Organizar o ambiente, rever tarefas domésticas ou conversar sobre expectativas compartilhadas pode ajudar a melhorar a convivência. Nem todo desacordo precisa ser resolvido imediatamente, principalmente quando todos estão cansados.

Dica cósmica: Fortaleça suas bases antes de assumir novos compromissos.

Peixes

Conversas, estudos e decisões cotidianas podem pedir mais clareza. Organizar informações, revisar planos e esclarecer mal-entendidos ajuda a evitar confusões desnecessárias. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, concentre-se em pequenas ações que aproximem você dos seus objetivos.

Dica cósmica: Seja direto ao expressar o que pensa, sente e precisa.

Tags:

Signo Lua Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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