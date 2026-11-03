SOMBRA E ÁGUA FRESCA

Lua de mel de Juliette e Kaique Cerveny tem resort de luxo, praia paradisíaca e diárias de R$ 2,6 mil

Recém-casados escolheram a Paraíba, terra natal da cantora, para descansar após o casamento; hospedagem oferece piscina com borda infinita, parque aquático e spa

Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 21:09

Juliette e Kaique Cerveny escolheram um resort de luxo na Paraíba para a lua de mel Crédito: Reprodução

Depois de uma festa de casamento que reuniu cerca de 300 convidados, Juliette Freire e Kaique Cerveny escolheram um destino especial para aproveitar os primeiros dias como marido e mulher. O casal está curtindo a lua de mel na Paraíba, estado natal da cantora, em uma hospedagem de luxo com vista para o mar e uma estrutura completa de lazer.

Nesta terça-feira (3), os recém-casados compartilharam registros da viagem nas redes sociais. As imagens mostram momentos de descanso no Tauá Resort, na região da Praia de Cabo Branco, em João Pessoa. Em uma das publicações, Juliette aparece sorridente à beira-mar, usando chapéu de palha e biquíni com aplicações.

Tauá Resort 1 de 14

Kaique também mostrou que está aproveitando as atrações do empreendimento. Em um vídeo, o atleta aparece surfando em um parque aquático do resort e brinca na legenda: “Aprovada, @tauaresorts”. O casal ainda dividiu com os seguidores uma imagem aérea do litoral paraibano, feita durante o voo até o destino.

Quanto custa a hospedagem de Juliette e Kaique?

O resort escolhido pelos recém-casados oferece uma experiência de hospedagem com diversas opções de entretenimento. Entre os atrativos estão piscina de borda infinita com vista para o mar, parque aquático coberto, beach club, spa, cinema e teatro.

O empreendimento tem diárias que podem chegar a R$ 2,6 mil, dependendo do período e da acomodação escolhida. O valor é uma referência das tarifas disponíveis e não representa necessariamente o preço pago pelo casal.

Casamento reuniu famosos em Recife

Antes da viagem, Juliette e Kaique oficializaram a união civil em 27 de outubro, no Lajedo de Pai Mateus, localizado no Cariri paraibano. Dois dias depois, na quinta-feira (29), realizaram a cerimônia religiosa na Capela de Nossa Senhora das Graças, dentro do Instituto Ricardo Brennand, em Recife.

Casamento de Juliette e Kaique Cerveny 1 de 13

A celebração reuniu aproximadamente 300 convidados e contou com nomes conhecidos entre os padrinhos, como Anitta, Gil do Vigor, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.