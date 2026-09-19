ASTROLOGIA

Lua em Capricórnio muda o jogo para 3 signos hoje (19 de setembro), que finalmente se livram do que estava pesando

Esses signos ganham mais clareza para colocar limites, encerrar pendências e deixar para trás situações que vinham drenando sua energia

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

Tem coisa que só fica pesada porque continuamos carregando por hábito. Neste sábado (19), a Lua já está em Capricórnio, depois de entrar no signo às 01h55, e favorece uma postura mais prática diante daquilo que vem desgastando a vida.

Para três signos, o momento pode trazer uma percepção importante: nem tudo precisa continuar fazendo parte da rotina. Em vez de insistir em situações que drenam energia, a tendência é escolher com mais cuidado onde vale colocar tempo e atenção. Às vezes, a vida começa a ficar mais fácil justamente quando aprendemos a dizer não. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode perceber que uma relação de amizade ou convivência já não funciona como antes. Talvez alguém esteja exigindo demais, ultrapassando limites ou simplesmente deixando pouco espaço para que você também seja acolhido.

Não é necessariamente hora de romper de forma dramática. O mais importante é reconhecer o que faz bem e o que só ocupa espaço. Ao colocar limites mais claros, você recupera autonomia e deixa de carregar uma responsabilidade que não é sua.

Dica cósmica: não tente manter uma relação funcionando sozinho. Observe quem também demonstra interesse em estar ao seu lado.

Touro no trabalho 1 de 5

Virgem

Virgem pode sentir um alívio justamente ao parar de tentar resolver tudo para todo mundo. Algumas situações exigem distância, e algumas pessoas precisam aprender a lidar com os próprios problemas sem contar sempre com você.

O momento favorece escolhas mais práticas. Se determinada convivência vem consumindo sua energia, você pode reduzir a disponibilidade sem culpa. Quanto menos espaço você der para aquilo que te desgasta, mais espaço sobra para o que realmente importa.

Dica cósmica: antes de dizer sim, pergunte se você realmente quer assumir mais essa responsabilidade.

Virgem no trabalho 1 de 5

Escorpião

Escorpião pode finalmente conseguir resolver uma pendência que vinha incomodando há algum tempo. Pode ser uma conversa que ficou pela metade, uma decisão adiada ou até uma questão prática que precisava de uma conclusão.

Quando isso acontece, a sensação é de tirar um peso dos ombros. Você não precisa ter todas as respostas para seguir em frente, mas precisa reconhecer quando uma história já entregou tudo o que tinha para entregar.

Dica cósmica: resolva o que estiver ao seu alcance e pare de gastar energia tentando controlar o que já ficou para trás.