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Lua em Sagitário chega hoje (16 de setembro) e melhora a vida de 3 signos, que recuperam o foco e atraem boas oportunidades

A partir da tarde, três signos deixam as distrações de lado, retomam seus objetivos e percebem que a sorte também depende de saber onde colocar a energia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A partir das 13h42 de hoje, 16 de setembro, a Lua entra em Sagitário e traz uma mudança de ritmo para alguns signos. O que antes parecia disperso começa a ganhar direção, e fica mais fácil identificar o que realmente merece atenção.

Para três signos, esse movimento ajuda a abandonar pensamentos e hábitos que estavam atrapalhando seu progresso. Com mais confiança para escolher prioridades e correr atrás do que desejam, eles podem abrir espaço para oportunidades, bem-estar e até ganhos materiais. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos

Gêmeos pode sentir que precisava apenas de um empurrãozinho para voltar ao caminho certo. A partir de hoje, fica mais fácil perceber quais situações estavam consumindo sua energia sem trazer nada de positivo em troca.

O signo também pode se cansar de aceitar menos do que merece. Ao colocar limites no que o desgasta e direcionar a atenção para aquilo que realmente deseja, Gêmeos começa a enxergar possibilidades que antes passavam despercebidas. A confiança em suas próprias escolhas se torna uma aliada importante para atrair boas oportunidades.

Dica cósmica: não permita que problemas alheios ocupem o espaço dos seus próprios objetivos. Escolha onde sua energia vale a pena ser investida.

Decoração que é a cara de Gêmeos

Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: varanda urbana estilosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: home office criativo e inspirador por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: parede com galeria de quadros e pôsteres por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho de leitura cheio de livros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: quarto leve e descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala com iluminação natural e vibe leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cozinha compacta e cheia de personalidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho com tecnologia e gadgets por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: espaço multifuncional (trabalho + lazer) por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode recuperar uma clareza que estava fazendo falta. Algumas metas pareciam distantes ou difíceis de organizar, mas agora o signo consegue enxergar com mais objetividade quais passos precisa dar para chegar onde deseja.

A melhora também passa pelo cuidado consigo mesmo. Não adianta perseguir sucesso enquanto o corpo e a cabeça pedem atenção. Ao equilibrar ambição, descanso e bem-estar, Libra cria condições muito melhores para aproveitar as oportunidades que surgirem.

Dica cósmica: cuide da sua energia antes de distribuí-la para todo mundo. Você também precisa estar na sua própria lista de prioridades.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode perceber que vinha criando obstáculos para si mesmo sem perceber. Às vezes, o medo de errar, a dúvida ou a tendência de imaginar todos os problemas antes de agir acabam afastando justamente as oportunidades que o signo gostaria de encontrar.

Hoje, essa postura começa a mudar. Peixes recupera uma visão mais positiva sobre o futuro e passa a confiar mais na própria capacidade. Com menos autossabotagem e mais disposição para tentar, fica mais fácil reconhecer situações que podem trazer crescimento, felicidade e até vantagens financeiras.

Dica cósmica: não transforme cada possibilidade em um motivo para ter medo. Se algo parece promissor, permita-se tentar antes de imaginar por que pode dar errado.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

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Signo Lua Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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