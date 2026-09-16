Lua em Sagitário chega hoje (16 de setembro) e melhora a vida de 3 signos, que recuperam o foco e atraem boas oportunidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:00
A partir das 13h42 de hoje, 16 de setembro, a Lua entra em Sagitário e traz uma mudança de ritmo para alguns signos. O que antes parecia disperso começa a ganhar direção, e fica mais fácil identificar o que realmente merece atenção.
Para três signos, esse movimento ajuda a abandonar pensamentos e hábitos que estavam atrapalhando seu progresso. Com mais confiança para escolher prioridades e correr atrás do que desejam, eles podem abrir espaço para oportunidades, bem-estar e até ganhos materiais. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos
Gêmeos pode sentir que precisava apenas de um empurrãozinho para voltar ao caminho certo. A partir de hoje, fica mais fácil perceber quais situações estavam consumindo sua energia sem trazer nada de positivo em troca.
O signo também pode se cansar de aceitar menos do que merece. Ao colocar limites no que o desgasta e direcionar a atenção para aquilo que realmente deseja, Gêmeos começa a enxergar possibilidades que antes passavam despercebidas. A confiança em suas próprias escolhas se torna uma aliada importante para atrair boas oportunidades.
Dica cósmica: não permita que problemas alheios ocupem o espaço dos seus próprios objetivos. Escolha onde sua energia vale a pena ser investida.
Decoração que é a cara de Gêmeos
Libra
Libra pode recuperar uma clareza que estava fazendo falta. Algumas metas pareciam distantes ou difíceis de organizar, mas agora o signo consegue enxergar com mais objetividade quais passos precisa dar para chegar onde deseja.
A melhora também passa pelo cuidado consigo mesmo. Não adianta perseguir sucesso enquanto o corpo e a cabeça pedem atenção. Ao equilibrar ambição, descanso e bem-estar, Libra cria condições muito melhores para aproveitar as oportunidades que surgirem.
Dica cósmica: cuide da sua energia antes de distribuí-la para todo mundo. Você também precisa estar na sua própria lista de prioridades.
Decoração que é a cara de Libra
Peixes
Peixes pode perceber que vinha criando obstáculos para si mesmo sem perceber. Às vezes, o medo de errar, a dúvida ou a tendência de imaginar todos os problemas antes de agir acabam afastando justamente as oportunidades que o signo gostaria de encontrar.
Hoje, essa postura começa a mudar. Peixes recupera uma visão mais positiva sobre o futuro e passa a confiar mais na própria capacidade. Com menos autossabotagem e mais disposição para tentar, fica mais fácil reconhecer situações que podem trazer crescimento, felicidade e até vantagens financeiras.
Dica cósmica: não transforme cada possibilidade em um motivo para ter medo. Se algo parece promissor, permita-se tentar antes de imaginar por que pode dar errado.
Decoração que é a cara de Peixes