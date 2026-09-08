Lua Minguante em Leão ajuda 3 signos a finalmente deixar para trás uma fase de muito estresse hoje (8 de agosto)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:00
A terça-feira (8) pode trazer uma sensação de alívio para três signos que passaram por um período especialmente desgastante. A Lua Minguante em Leão favorece justamente aquilo que precisa diminuir: preocupações, ressentimentos, pensamentos repetitivos e situações que já consumiram energia demais.
Essa fase também prepara o terreno para a Lua Nova em Virgem, que acontece em 11 de setembro, criando um momento interessante para encerrar o que perdeu sentido antes de começar algo novo.
Para Câncer, Aquário e Virgem, a mudança pode aparecer de maneiras diferentes, mas existe um ponto em comum: uma situação que parecia ter controle sobre suas vidas começa a perder força. Veja a previsão do site "Your Tango".
Câncer
Câncer pode finalmente perceber que é muito mais forte do que o problema que vinha enfrentando. O signo pode ter colocado energia demais em uma pessoa, relação ou objetivo e, quando as coisas não saíram como esperava, acabou sentindo que todo aquele esforço tinha sido em vão.
A Lua Minguante em Leão ajuda a diminuir esse peso. Em vez de continuar se perguntando o que poderia ter feito diferente, Câncer começa a aceitar que nem tudo depende de sua vontade.
Essa compreensão pode ser libertadora. O que antes parecia uma grande derrota começa a ser visto apenas como uma experiência que chegou ao fim. E, quando o signo para de tentar recuperar aquilo que não funciona mais, sobra muito mais espaço para cuidar de si.
Dica cósmica: não transforme uma frustração em uma sentença sobre o seu futuro. Uma coisa não ter dado certo não significa que você tenha falhado.
Câncer no trabalho
Aquário
Aquário pode estar segurando há bastante tempo uma situação que já não oferece a mesma esperança de antes. Talvez tenha sido uma relação, um projeto, uma expectativa ou simplesmente a ideia de que alguma coisa ainda poderia se transformar.
Nesta terça-feira, fica mais fácil perceber que aquilo já não tem o mesmo poder. A situação pode continuar existindo, mas a maneira como Aquário reage a ela começa a mudar.
Esse é um passo importante para a recuperação emocional. Soltar não significa fingir que nada aconteceu ou esquecer rapidamente o que foi vivido. Significa parar de entregar energia a algo que já não pode oferecer aquilo que você esperava.
A Lua Minguante favorece justamente esse movimento de desapego. E, ao deixar espaço livre, Aquário consegue olhar para o futuro com muito mais disposição.
Dica cósmica: você não precisa esperar que uma situação termine do jeito que imaginou para decidir que ela já não merece mais ocupar tanto espaço na sua vida.
Aquário no trabalho
Virgem
Virgem pode estar cansado de pensar e repensar o mesmo problema. Quanto mais tentava encontrar uma resposta, mais a preocupação crescia, criando um ciclo difícil de interromper.
A Lua Minguante em Leão ajuda a tirar esse assunto do centro das atenções. Aos poucos, Virgem pode perceber que nem toda questão precisa ser resolvida imediatamente e que algumas respostas aparecem justamente quando deixamos de forçá-las.
Isso é especialmente importante porque a Lua Nova chegará ao signo no dia 11. Antes de começar uma nova etapa, porém, existe uma espécie de limpeza emocional e mental acontecendo.
Virgem pode aproveitar os próximos dias para abandonar pensamentos que já não ajudam, reorganizar prioridades e recuperar a sensação de que está novamente no comando da própria rotina.
Dica cósmica: nem todo pensamento merece uma solução. Às vezes, a melhor maneira de diminuir a ansiedade é simplesmente parar de alimentá-la.
Virgem no trabalho