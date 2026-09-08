ASTROLOGIA

Lua Minguante em Leão ajuda 3 signos a finalmente deixar para trás uma fase de muito estresse hoje (8 de agosto)

Depois de semanas carregando preocupações, frustrações e situações mal resolvidas, esses signos podem sentir que finalmente chegou a hora de respirar aliviados

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:00

Lua e os signos Crédito: FreePik

A terça-feira (8) pode trazer uma sensação de alívio para três signos que passaram por um período especialmente desgastante. A Lua Minguante em Leão favorece justamente aquilo que precisa diminuir: preocupações, ressentimentos, pensamentos repetitivos e situações que já consumiram energia demais.

Essa fase também prepara o terreno para a Lua Nova em Virgem, que acontece em 11 de setembro, criando um momento interessante para encerrar o que perdeu sentido antes de começar algo novo.

Para Câncer, Aquário e Virgem, a mudança pode aparecer de maneiras diferentes, mas existe um ponto em comum: uma situação que parecia ter controle sobre suas vidas começa a perder força. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Câncer pode finalmente perceber que é muito mais forte do que o problema que vinha enfrentando. O signo pode ter colocado energia demais em uma pessoa, relação ou objetivo e, quando as coisas não saíram como esperava, acabou sentindo que todo aquele esforço tinha sido em vão.

A Lua Minguante em Leão ajuda a diminuir esse peso. Em vez de continuar se perguntando o que poderia ter feito diferente, Câncer começa a aceitar que nem tudo depende de sua vontade.

Essa compreensão pode ser libertadora. O que antes parecia uma grande derrota começa a ser visto apenas como uma experiência que chegou ao fim. E, quando o signo para de tentar recuperar aquilo que não funciona mais, sobra muito mais espaço para cuidar de si.

Dica cósmica: não transforme uma frustração em uma sentença sobre o seu futuro. Uma coisa não ter dado certo não significa que você tenha falhado.

Câncer no trabalho 1 de 5

Aquário

Aquário pode estar segurando há bastante tempo uma situação que já não oferece a mesma esperança de antes. Talvez tenha sido uma relação, um projeto, uma expectativa ou simplesmente a ideia de que alguma coisa ainda poderia se transformar.

Nesta terça-feira, fica mais fácil perceber que aquilo já não tem o mesmo poder. A situação pode continuar existindo, mas a maneira como Aquário reage a ela começa a mudar.

Esse é um passo importante para a recuperação emocional. Soltar não significa fingir que nada aconteceu ou esquecer rapidamente o que foi vivido. Significa parar de entregar energia a algo que já não pode oferecer aquilo que você esperava.

A Lua Minguante favorece justamente esse movimento de desapego. E, ao deixar espaço livre, Aquário consegue olhar para o futuro com muito mais disposição.

Dica cósmica: você não precisa esperar que uma situação termine do jeito que imaginou para decidir que ela já não merece mais ocupar tanto espaço na sua vida.

Aquário no trabalho 1 de 5

Virgem

Virgem pode estar cansado de pensar e repensar o mesmo problema. Quanto mais tentava encontrar uma resposta, mais a preocupação crescia, criando um ciclo difícil de interromper.

A Lua Minguante em Leão ajuda a tirar esse assunto do centro das atenções. Aos poucos, Virgem pode perceber que nem toda questão precisa ser resolvida imediatamente e que algumas respostas aparecem justamente quando deixamos de forçá-las.

Isso é especialmente importante porque a Lua Nova chegará ao signo no dia 11. Antes de começar uma nova etapa, porém, existe uma espécie de limpeza emocional e mental acontecendo.

Virgem pode aproveitar os próximos dias para abandonar pensamentos que já não ajudam, reorganizar prioridades e recuperar a sensação de que está novamente no comando da própria rotina.

Dica cósmica: nem todo pensamento merece uma solução. Às vezes, a melhor maneira de diminuir a ansiedade é simplesmente parar de alimentá-la.