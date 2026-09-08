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Lua Minguante em Leão ajuda 3 signos a finalmente deixar para trás uma fase de muito estresse hoje (8 de agosto)

Depois de semanas carregando preocupações, frustrações e situações mal resolvidas, esses signos podem sentir que finalmente chegou a hora de respirar aliviados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:00

Lua e os signos
Lua e os signos Crédito: FreePik

A terça-feira (8) pode trazer uma sensação de alívio para três signos que passaram por um período especialmente desgastante. A Lua Minguante em Leão favorece justamente aquilo que precisa diminuir: preocupações, ressentimentos, pensamentos repetitivos e situações que já consumiram energia demais.

Essa fase também prepara o terreno para a Lua Nova em Virgem, que acontece em 11 de setembro, criando um momento interessante para encerrar o que perdeu sentido antes de começar algo novo.

Para Câncer, Aquário e Virgem, a mudança pode aparecer de maneiras diferentes, mas existe um ponto em comum: uma situação que parecia ter controle sobre suas vidas começa a perder força. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer

Câncer pode finalmente perceber que é muito mais forte do que o problema que vinha enfrentando. O signo pode ter colocado energia demais em uma pessoa, relação ou objetivo e, quando as coisas não saíram como esperava, acabou sentindo que todo aquele esforço tinha sido em vão.

A Lua Minguante em Leão ajuda a diminuir esse peso. Em vez de continuar se perguntando o que poderia ter feito diferente, Câncer começa a aceitar que nem tudo depende de sua vontade.

Essa compreensão pode ser libertadora. O que antes parecia uma grande derrota começa a ser visto apenas como uma experiência que chegou ao fim. E, quando o signo para de tentar recuperar aquilo que não funciona mais, sobra muito mais espaço para cuidar de si.

Dica cósmica: não transforme uma frustração em uma sentença sobre o seu futuro. Uma coisa não ter dado certo não significa que você tenha falhado.

Câncer no trabalho

O Ambiente Ideal: um lar longe de casa. O escritório de Câncer é um ambiente acolhedor e pessoal, onde ele se sente seguro e confortável para trabalhar. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: o cuidado e a empatia no trabalho. Câncer se preocupa com o bem-estar de seus colegas e cria um ambiente de apoio e colaboração. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Câncer é um momento de relaxamento e proteção, buscando recarregar as energias emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o pilar de apoio da equipe. Câncer é um membro valioso da equipe, sempre pronto para ouvir e oferecer suporte emocional aos colegas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o reconhecimento do cuidado. Câncer busca fazer a diferença na vida das pessoas e se orgulha de seu trabalho dedicado e empático. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: um lar longe de casa. O escritório de Câncer é um ambiente acolhedor e pessoal, onde ele se sente seguro e confortável para trabalhar. por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode estar segurando há bastante tempo uma situação que já não oferece a mesma esperança de antes. Talvez tenha sido uma relação, um projeto, uma expectativa ou simplesmente a ideia de que alguma coisa ainda poderia se transformar.

Nesta terça-feira, fica mais fácil perceber que aquilo já não tem o mesmo poder. A situação pode continuar existindo, mas a maneira como Aquário reage a ela começa a mudar.

Esse é um passo importante para a recuperação emocional. Soltar não significa fingir que nada aconteceu ou esquecer rapidamente o que foi vivido. Significa parar de entregar energia a algo que já não pode oferecer aquilo que você esperava.

A Lua Minguante favorece justamente esse movimento de desapego. E, ao deixar espaço livre, Aquário consegue olhar para o futuro com muito mais disposição.

Dica cósmica: você não precisa esperar que uma situação termine do jeito que imaginou para decidir que ela já não merece mais ocupar tanto espaço na sua vida.

Aquário no trabalho

O Ambiente Ideal: o futuro das ideias. O escritório de Aquário é um ambiente tecnológico e futurista, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a precisão da inovação disruptiva. Aquário executa suas tarefas com foco e criatividade, buscando sempre novos horizontes e conquistas. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Aquário é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias progressistas. Aquário é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da transformação social. Aquário busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: o futuro das ideias. O escritório de Aquário é um ambiente tecnológico e futurista, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA

Virgem

Virgem pode estar cansado de pensar e repensar o mesmo problema. Quanto mais tentava encontrar uma resposta, mais a preocupação crescia, criando um ciclo difícil de interromper.

A Lua Minguante em Leão ajuda a tirar esse assunto do centro das atenções. Aos poucos, Virgem pode perceber que nem toda questão precisa ser resolvida imediatamente e que algumas respostas aparecem justamente quando deixamos de forçá-las.

Isso é especialmente importante porque a Lua Nova chegará ao signo no dia 11. Antes de começar uma nova etapa, porém, existe uma espécie de limpeza emocional e mental acontecendo.

Virgem pode aproveitar os próximos dias para abandonar pensamentos que já não ajudam, reorganizar prioridades e recuperar a sensação de que está novamente no comando da própria rotina.

Dica cósmica: nem todo pensamento merece uma solução. Às vezes, a melhor maneira de diminuir a ansiedade é simplesmente parar de alimentá-la.

Virgem no trabalho

O Ambiente Ideal: a eficiência da organização. O escritório de Virgem é um ambiente limpo e organizado, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a precisão da análise. Virgem executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio mental. O descanso de Virgem é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o pilar de apoio da equipe. Virgem é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte e garantir a qualidade do trabalho. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: reconhecimento da perfeição. Virgem busca a excelência em tudo o que faz e se orgulha de seu trabalho dedicado e preciso. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: a eficiência da organização. O escritório de Virgem é um ambiente limpo e organizado, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA

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Signo Lua Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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