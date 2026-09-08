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Lua Minguante em Leão ajuda 3 signos a finalmente se libertarem de uma fase de muito estresse hoje (8 de setembro)

Depois de semanas carregando preocupações, frustrações e situações mal resolvidas, esses signos podem sentir que finalmente chegou a hora de respirar aliviados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:00

Lua cheia e os signos
Lua e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo capítulo difícil termina com uma grande reviravolta. Às vezes, a mudança mais importante acontece quando você percebe que determinada situação já não consegue controlar suas emoções como antes. É justamente esse tipo de libertação que pode marcar esta terça-feira, 8 de setembro, para três signos.

A Lua Minguante em Leão favorece um movimento de encerramento e desapego. Aos poucos, aquilo que vinha causando preocupação, desgaste ou frustração pode perder força, abrindo espaço para uma sensação de alívio.

Para Câncer, Virgem e Aquário, o dia pode trazer uma importante mudança de perspectiva: não é preciso continuar gastando energia com problemas que já consumiram mais do que deveriam. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer: Câncer pode ter gastado energia demais tentando fazer alguma coisa dar certo. Pode ter sido uma relação, uma situação pessoal ou até mesmo um objetivo que tinha grande importância.

Quando as coisas não saíram como o esperado, talvez tenha sido fácil transformar a decepção em culpa. Mas hoje traz uma perspectiva diferente.

A Lua Minguante em Leão pode ajudar Câncer a entender que algumas coisas simplesmente não funcionam, independentemente de quanto esforço tenha sido colocado nelas. Em vez de continuar revivendo o que deu errado, você pode começar a olhar para o que vem pela frente.

Dica cósmica: nem toda perda é consequência de uma falha sua.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Virgem: Virgem pode estar carregando há algum tempo um pensamento que simplesmente não vai embora. Quanto mais você tenta analisá-lo, mais preocupações surgem, criando um ciclo difícil de interromper.

Hoje pode ser mais fácil quebrar esse padrão. A Lua Minguante em Leão ajuda a diminuir a intensidade daquilo que vem ocupando sua cabeça, fazendo com que uma preocupação pareça menos dominante.

Você não precisa encontrar uma solução para todos os problemas antes de se permitir ter um pouco de paz. Às vezes, o encerramento começa quando você decide que já carregou aquele medo por tempo demais.

Dica cósmica: nem todo problema precisa ser resolvido hoje. Dê espaço para a mente descansar.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Aquário: Aquário pode estar segurando algo que teve grande importância emocional. Parte da dificuldade talvez esteja na esperança de que essa situação ainda pudesse se transformar em alguma coisa diferente.

Hoje, porém, você pode perceber que esse apego já não tem a mesma força. Não é necessário encontrar uma explicação perfeita ou esperar por um encerramento dramático para seguir adiante.

A Lua Minguante favorece esse afastamento gradual daquilo que já não faz bem. O que antes ocupava seus pensamentos pode começar a parecer mais distante, abrindo espaço para recuperar sua energia.

Dica cósmica: deixar algo para trás também pode ser uma forma de escolher a si mesmo.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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