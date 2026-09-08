ASTROLOGIA

Lua Minguante em Leão ajuda 3 signos a finalmente se libertarem de uma fase de muito estresse hoje (8 de setembro)

Depois de semanas carregando preocupações, frustrações e situações mal resolvidas, esses signos podem sentir que finalmente chegou a hora de respirar aliviados

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:00

Lua e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo capítulo difícil termina com uma grande reviravolta. Às vezes, a mudança mais importante acontece quando você percebe que determinada situação já não consegue controlar suas emoções como antes. É justamente esse tipo de libertação que pode marcar esta terça-feira, 8 de setembro, para três signos.

A Lua Minguante em Leão favorece um movimento de encerramento e desapego. Aos poucos, aquilo que vinha causando preocupação, desgaste ou frustração pode perder força, abrindo espaço para uma sensação de alívio.

Para Câncer, Virgem e Aquário, o dia pode trazer uma importante mudança de perspectiva: não é preciso continuar gastando energia com problemas que já consumiram mais do que deveriam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Câncer pode ter gastado energia demais tentando fazer alguma coisa dar certo. Pode ter sido uma relação, uma situação pessoal ou até mesmo um objetivo que tinha grande importância.

Quando as coisas não saíram como o esperado, talvez tenha sido fácil transformar a decepção em culpa. Mas hoje traz uma perspectiva diferente.

A Lua Minguante em Leão pode ajudar Câncer a entender que algumas coisas simplesmente não funcionam, independentemente de quanto esforço tenha sido colocado nelas. Em vez de continuar revivendo o que deu errado, você pode começar a olhar para o que vem pela frente.

Dica cósmica: nem toda perda é consequência de uma falha sua.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Virgem: Virgem pode estar carregando há algum tempo um pensamento que simplesmente não vai embora. Quanto mais você tenta analisá-lo, mais preocupações surgem, criando um ciclo difícil de interromper.

Hoje pode ser mais fácil quebrar esse padrão. A Lua Minguante em Leão ajuda a diminuir a intensidade daquilo que vem ocupando sua cabeça, fazendo com que uma preocupação pareça menos dominante.

Você não precisa encontrar uma solução para todos os problemas antes de se permitir ter um pouco de paz. Às vezes, o encerramento começa quando você decide que já carregou aquele medo por tempo demais.

Dica cósmica: nem todo problema precisa ser resolvido hoje. Dê espaço para a mente descansar.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Aquário: Aquário pode estar segurando algo que teve grande importância emocional. Parte da dificuldade talvez esteja na esperança de que essa situação ainda pudesse se transformar em alguma coisa diferente.

Hoje, porém, você pode perceber que esse apego já não tem a mesma força. Não é necessário encontrar uma explicação perfeita ou esperar por um encerramento dramático para seguir adiante.

A Lua Minguante favorece esse afastamento gradual daquilo que já não faz bem. O que antes ocupava seus pensamentos pode começar a parecer mais distante, abrindo espaço para recuperar sua energia.

Dica cósmica: deixar algo para trás também pode ser uma forma de escolher a si mesmo.