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Lua muda de signo hoje (20 de agosto) e pode abrir caminho para novas oportunidades para esses 4 signos

A mudança pode favorecer confiança, comunicação e iniciativa, fazendo com que situações que pareciam travadas comecem a ganhar movimento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 11:00

Lua cheia e os signos
Lua e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, 20 de agosto, chega com uma mudança importante no céu. Depois da Lua Crescente em Escorpião, que aconteceu ontem, às 23h46, a Lua entra em Sagitário às 5h30 de hoje. Para quatro signos, esse movimento pode estimular mais confiança, iniciativa e disposição para buscar aquilo que desejam.

A energia do dia favorece quem estiver disposto a sair da passividade. Em vez de esperar que uma oportunidade apareça sozinha, pode ser mais produtivo falar sobre uma ideia, pedir ajuda, mostrar seu trabalho ou tomar uma decisão que vinha sendo adiada. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Gêmeos: Uma oportunidade pode surgir por meio de outra pessoa. Uma conversa com um amigo, colega, familiar ou novo contato pode trazer uma informação útil, uma indicação ou até uma solução para algo que vinha travando seus planos. Nem tudo precisa ser resolvido sozinho, e uma troca aparentemente casual pode conectar você a uma possibilidade importante.

Dica cósmica: Preste atenção às conversas de hoje. Uma informação simples pode ser justamente a peça que faltava para você avançar.

Filmes para Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
1 de 10
Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Leão: O dia pode trazer uma sensação maior de reciprocidade nos relacionamentos. Em vez de continuar se perguntando se alguém está disposto a caminhar ao seu lado, você pode começar a buscar pessoas que realmente demonstrem interesse, carinho e disposição para ajudar. Uma nova amizade ou conexão pode surgir justamente dessa mudança de postura.

Dica cósmica: Valorize quem demonstra que está ao seu lado. Relações equilibradas podem abrir portas que você não conseguiria abrir sozinho.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
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O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Sagitário: A confiança pode aumentar bastante hoje, fazendo você perceber que talvez tenha esperado demais pela aprovação de outras pessoas. Uma oportunidade pode surgir justamente quando você decide falar sobre uma ideia, pedir algo que deseja ou finalmente investir em um plano que vinha adiando. O mais importante é não diminuir suas próprias ambições.

Dica cósmica: Se você quer alguma coisa, deixe isso claro. Às vezes, o primeiro passo para uma oportunidade aparecer é simplesmente pedir.

Filmes para Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
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Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Peixes: Seu esforço pode finalmente começar a ser percebido por pessoas importantes. Você pode receber reconhecimento, assumir uma nova responsabilidade ou descobrir que algo feito anteriormente abriu caminho para uma oportunidade diferente. O ponto de atenção é não esperar que os outros descubram sozinhos tudo o que você sabe fazer.

Dica cósmica: Reconheça o próprio valor e não tenha medo de mostrar o que você já conquistou.

Filmes para Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
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As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Tags:

Signo Lua Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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