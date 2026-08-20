ASTROLOGIA

Lua muda de signo hoje (20 de agosto) e pode abrir caminho para novas oportunidades para esses 4 signos

A mudança pode favorecer confiança, comunicação e iniciativa, fazendo com que situações que pareciam travadas comecem a ganhar movimento

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 11:00

Lua e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, 20 de agosto, chega com uma mudança importante no céu. Depois da Lua Crescente em Escorpião, que aconteceu ontem, às 23h46, a Lua entra em Sagitário às 5h30 de hoje. Para quatro signos, esse movimento pode estimular mais confiança, iniciativa e disposição para buscar aquilo que desejam.

A energia do dia favorece quem estiver disposto a sair da passividade. Em vez de esperar que uma oportunidade apareça sozinha, pode ser mais produtivo falar sobre uma ideia, pedir ajuda, mostrar seu trabalho ou tomar uma decisão que vinha sendo adiada. Veja a previsão do site "Economic Times".

Gêmeos: Uma oportunidade pode surgir por meio de outra pessoa. Uma conversa com um amigo, colega, familiar ou novo contato pode trazer uma informação útil, uma indicação ou até uma solução para algo que vinha travando seus planos. Nem tudo precisa ser resolvido sozinho, e uma troca aparentemente casual pode conectar você a uma possibilidade importante.

Dica cósmica: Preste atenção às conversas de hoje. Uma informação simples pode ser justamente a peça que faltava para você avançar.

Filmes para Gêmeos 1 de 10

Leão: O dia pode trazer uma sensação maior de reciprocidade nos relacionamentos. Em vez de continuar se perguntando se alguém está disposto a caminhar ao seu lado, você pode começar a buscar pessoas que realmente demonstrem interesse, carinho e disposição para ajudar. Uma nova amizade ou conexão pode surgir justamente dessa mudança de postura.

Dica cósmica: Valorize quem demonstra que está ao seu lado. Relações equilibradas podem abrir portas que você não conseguiria abrir sozinho.

Filmes para Leão 1 de 10

Sagitário: A confiança pode aumentar bastante hoje, fazendo você perceber que talvez tenha esperado demais pela aprovação de outras pessoas. Uma oportunidade pode surgir justamente quando você decide falar sobre uma ideia, pedir algo que deseja ou finalmente investir em um plano que vinha adiando. O mais importante é não diminuir suas próprias ambições.

Dica cósmica: Se você quer alguma coisa, deixe isso claro. Às vezes, o primeiro passo para uma oportunidade aparecer é simplesmente pedir.

Filmes para Sagitário 1 de 10

Peixes: Seu esforço pode finalmente começar a ser percebido por pessoas importantes. Você pode receber reconhecimento, assumir uma nova responsabilidade ou descobrir que algo feito anteriormente abriu caminho para uma oportunidade diferente. O ponto de atenção é não esperar que os outros descubram sozinhos tudo o que você sabe fazer.

Dica cósmica: Reconheça o próprio valor e não tenha medo de mostrar o que você já conquistou.