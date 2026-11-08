Lua Nova em Escorpião: 5 coisas que você deve manifestar e outras 5 para deixar para trás

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Giuliana Mancini
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 07:00
A segunda-feira (9) começa com uma mudança importante no céu: a Lua Nova em Escorpião acontece às 4h02 (horário de Brasília), na posição de 16°53′ do signo. Na astrologia, essa fase lunar está ligada a recomeços, mas, desta vez, a proposta vai além de fazer planos e esperar que tudo dê certo. O momento convida a encarar sentimentos, rever relações e reconhecer o que precisa mudar de verdade.
Escorpião é associado à intensidade emocional, à intimidade, à confiança e às transformações profundas. Por isso, a lunação pode colocar em evidência situações que vinham sendo adiadas, além de estimular uma revisão das escolhas feitas no amor, na vida financeira e na carreira. A ideia é deixar de repetir padrões que já não combinam com seus objetivos.
Mais do que fazer uma lista de desejos, vale aproveitar o momento para pensar no que você quer construir e, principalmente, no que precisa deixar para trás. Veja cinco intenções que combinam com a Lua Nova e cinco comportamentos que podem ficar pelo caminho, na previsão do site "Economic Times".
5 coisas para manifestar durante a Lua Nova em Escorpião
1. Mais força emocional para superar o passado
Sabe aquela situação que ainda mexe com você, mesmo depois de tanto tempo? A Lua Nova em Escorpião pode ser um convite para olhar de frente para essas emoções, entender o que ainda precisa ser elaborado e parar de deixar experiências antigas influenciarem todas as suas escolhas.
Isso não significa esquecer o que aconteceu ou fingir que nada doeu. O caminho é reconhecer o aprendizado, recuperar a confiança em si mesmo e entender que o passado não precisa determinar os próximos capítulos.
Intenção para manifestar: "Eu acolho minhas emoções, reconheço minha força e me permito seguir em frente sem carregar o peso do passado"
2. Relações com mais confiança e reciprocidade
Na vida amorosa, nas amizades e até nos vínculos familiares, a proposta é buscar conexões mais verdadeiras. Em vez de insistir em relações nas quais você precisa esconder o que sente ou aceitar menos do que merece, vale pensar no tipo de troca que deseja construir.
Também é um bom momento para refletir sobre limites e expectativas. Relações saudáveis não exigem que uma pessoa abra mão de si mesma para manter a outra por perto.
Intenção para manifestar: "Eu construo relações baseadas no respeito, na confiança e na reciprocidade, sem deixar de ser quem sou"
As plantas que são a cara de cada signo
3. Mais estabilidade financeira
Dinheiro também entra nessa reflexão. Escorpião está associado aos recursos compartilhados, às dívidas, aos investimentos e às responsabilidades financeiras que envolvem outras pessoas. Por isso, a Lua Nova pode servir de incentivo para organizar as contas e rever hábitos que dificultam a estabilidade.
Se você tem despesas divididas com alguém ou precisa resolver pendências financeiras, vale colocar esses assuntos em pauta. Estabelecer metas realistas e tomar decisões com mais consciência pode fazer diferença no longo prazo.
Intenção para manifestar: "Eu faço escolhas financeiras conscientes, organizo meus recursos e construo uma relação mais saudável com o dinheiro"
4. Coragem para mudar o que incomoda
Nem sempre é fácil reconhecer que determinados hábitos, escolhas ou expectativas já não combinam com a pessoa que você se tornou. A Lua Nova em Escorpião pode estimular esse tipo de reflexão e ajudar a recuperar a disposição para fazer mudanças importantes.
Pode ser o momento de enfrentar uma insegurança, estabelecer um limite ou finalmente tomar uma decisão que vem sendo adiada. Não é preciso mudar tudo de uma vez. O primeiro passo é identificar o que já não faz sentido.
Intenção para manifestar: "Eu deixo para trás as crenças que me limitam e tenho coragem para construir uma vida alinhada aos meus valores"
5. Crescimento e reconhecimento profissional
A vida profissional também merece atenção. Em vez de seguir automaticamente uma trajetória que talvez já não desperte entusiasmo, aproveite a lunação para refletir sobre suas ambições e sobre o que realmente representa sucesso para você.
Pense nas habilidades que deseja desenvolver, nos projetos que gostaria de tirar do papel e nas atitudes que podem aproximá-lo de seus objetivos. Ter uma direção mais clara ajuda a transformar vontade em planejamento.
Intenção para manifestar: "Eu confio nas minhas habilidades, reconheço meu potencial e avanço com determinação em direção aos meus objetivos"
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
5 coisas para deixar para trás durante a Lua Nova
Se a ideia é abrir espaço para um novo ciclo, também vale observar o que tem ocupado espaço demais na sua vida. Na simbologia de Escorpião, transformação envolve reconhecer padrões desgastados e decidir o que não precisa continuar.
Deixar esses padrões para trás não significa apagar experiências difíceis ou resolver tudo de uma hora para outra. É um exercício de consciência: entender o que aconteceu e escolher não repetir automaticamente os mesmos comportamentos.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Como aproveitar a Lua Nova em Escorpião?
Não é necessário preparar um ritual complicado para marcar o início desse ciclo. Um momento de tranquilidade pode ser suficiente para organizar pensamentos e estabelecer intenções. Se quiser aproveitar a data, experimente:
Quais signos podem sentir mais a Lua Nova em Escorpião?
A lunação pode servir como um momento de reflexão para todos, mas a astrologia destaca os quatro signos fixos como os mais diretamente relacionados aos temas desse evento:
Quem tem posições importantes do mapa astral nesses signos também pode se identificar com esses assuntos, especialmente quando estão próximas dos 16° dos signos fixos.