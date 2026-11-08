ASTROLOGIA

Lua Nova em Escorpião: 5 coisas que você deve manifestar e outras 5 para deixar para trás

Fenômeno astrológico acontece amanhã e abre espaço para recomeços

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 07:00

Signos e Lua Nova em Escorpião Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (9) começa com uma mudança importante no céu: a Lua Nova em Escorpião acontece às 4h02 (horário de Brasília), na posição de 16°53′ do signo. Na astrologia, essa fase lunar está ligada a recomeços, mas, desta vez, a proposta vai além de fazer planos e esperar que tudo dê certo. O momento convida a encarar sentimentos, rever relações e reconhecer o que precisa mudar de verdade.

Escorpião é associado à intensidade emocional, à intimidade, à confiança e às transformações profundas. Por isso, a lunação pode colocar em evidência situações que vinham sendo adiadas, além de estimular uma revisão das escolhas feitas no amor, na vida financeira e na carreira. A ideia é deixar de repetir padrões que já não combinam com seus objetivos.

Mais do que fazer uma lista de desejos, vale aproveitar o momento para pensar no que você quer construir e, principalmente, no que precisa deixar para trás. Veja cinco intenções que combinam com a Lua Nova e cinco comportamentos que podem ficar pelo caminho, na previsão do site "Economic Times".

5 coisas para manifestar durante a Lua Nova em Escorpião

1. Mais força emocional para superar o passado

Sabe aquela situação que ainda mexe com você, mesmo depois de tanto tempo? A Lua Nova em Escorpião pode ser um convite para olhar de frente para essas emoções, entender o que ainda precisa ser elaborado e parar de deixar experiências antigas influenciarem todas as suas escolhas.

Isso não significa esquecer o que aconteceu ou fingir que nada doeu. O caminho é reconhecer o aprendizado, recuperar a confiança em si mesmo e entender que o passado não precisa determinar os próximos capítulos.

Intenção para manifestar: "Eu acolho minhas emoções, reconheço minha força e me permito seguir em frente sem carregar o peso do passado"

2. Relações com mais confiança e reciprocidade

Na vida amorosa, nas amizades e até nos vínculos familiares, a proposta é buscar conexões mais verdadeiras. Em vez de insistir em relações nas quais você precisa esconder o que sente ou aceitar menos do que merece, vale pensar no tipo de troca que deseja construir.

Também é um bom momento para refletir sobre limites e expectativas. Relações saudáveis não exigem que uma pessoa abra mão de si mesma para manter a outra por perto.

Intenção para manifestar: "Eu construo relações baseadas no respeito, na confiança e na reciprocidade, sem deixar de ser quem sou"

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

3. Mais estabilidade financeira

Dinheiro também entra nessa reflexão. Escorpião está associado aos recursos compartilhados, às dívidas, aos investimentos e às responsabilidades financeiras que envolvem outras pessoas. Por isso, a Lua Nova pode servir de incentivo para organizar as contas e rever hábitos que dificultam a estabilidade.

Se você tem despesas divididas com alguém ou precisa resolver pendências financeiras, vale colocar esses assuntos em pauta. Estabelecer metas realistas e tomar decisões com mais consciência pode fazer diferença no longo prazo.

Intenção para manifestar: "Eu faço escolhas financeiras conscientes, organizo meus recursos e construo uma relação mais saudável com o dinheiro"

4. Coragem para mudar o que incomoda

Nem sempre é fácil reconhecer que determinados hábitos, escolhas ou expectativas já não combinam com a pessoa que você se tornou. A Lua Nova em Escorpião pode estimular esse tipo de reflexão e ajudar a recuperar a disposição para fazer mudanças importantes.

Pode ser o momento de enfrentar uma insegurança, estabelecer um limite ou finalmente tomar uma decisão que vem sendo adiada. Não é preciso mudar tudo de uma vez. O primeiro passo é identificar o que já não faz sentido.

Intenção para manifestar: "Eu deixo para trás as crenças que me limitam e tenho coragem para construir uma vida alinhada aos meus valores"

5. Crescimento e reconhecimento profissional

A vida profissional também merece atenção. Em vez de seguir automaticamente uma trajetória que talvez já não desperte entusiasmo, aproveite a lunação para refletir sobre suas ambições e sobre o que realmente representa sucesso para você.

Pense nas habilidades que deseja desenvolver, nos projetos que gostaria de tirar do papel e nas atitudes que podem aproximá-lo de seus objetivos. Ter uma direção mais clara ajuda a transformar vontade em planejamento.

Intenção para manifestar: "Eu confio nas minhas habilidades, reconheço meu potencial e avanço com determinação em direção aos meus objetivos"

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

5 coisas para deixar para trás durante a Lua Nova

Se a ideia é abrir espaço para um novo ciclo, também vale observar o que tem ocupado espaço demais na sua vida. Na simbologia de Escorpião, transformação envolve reconhecer padrões desgastados e decidir o que não precisa continuar.

Medo de demonstrar vulnerabilidade: falar sobre sentimentos não é sinal de fraqueza. Permitir-se ser sincero pode aproximar você de pessoas importantes.

falar sobre sentimentos não é sinal de fraqueza. Permitir-se ser sincero pode aproximar você de pessoas importantes. Apego a relações desgastantes: nem todo vínculo precisa continuar da mesma maneira. Reconheça quando uma relação deixou de fazer bem e estabeleça limites.

nem todo vínculo precisa continuar da mesma maneira. Reconheça quando uma relação deixou de fazer bem e estabeleça limites. Necessidade de controlar tudo: nem todas as situações dependem de você. Concentre sua energia nas próprias escolhas, em vez de tentar prever cada resultado.

nem todas as situações dependem de você. Concentre sua energia nas próprias escolhas, em vez de tentar prever cada resultado. Mágoas que continuam pesando: reconhecer uma experiência dolorosa é importante, mas permitir que ela determine todas as decisões futuras pode impedir novos começos.

reconhecer uma experiência dolorosa é importante, mas permitir que ela determine todas as decisões futuras pode impedir novos começos. Medo de não conseguir: pensamentos de escassez podem fazer você desistir antes mesmo de tentar. Reconheça suas capacidades e permita-se construir novos planos.

Deixar esses padrões para trás não significa apagar experiências difíceis ou resolver tudo de uma hora para outra. É um exercício de consciência: entender o que aconteceu e escolher não repetir automaticamente os mesmos comportamentos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Como aproveitar a Lua Nova em Escorpião?

Não é necessário preparar um ritual complicado para marcar o início desse ciclo. Um momento de tranquilidade pode ser suficiente para organizar pensamentos e estabelecer intenções. Se quiser aproveitar a data, experimente:

Reserve alguns minutos para você: escolha um lugar tranquilo, longe de distrações, para pensar no que deseja mudar. Faça uma lista do que incomoda: anote situações, hábitos e relações que precisam de mais atenção. Escolha seus objetivos: defina de três a cinco intenções que sejam importantes e possíveis de colocar em prática. Escreva o que deseja deixar para trás: registre medos, ressentimentos e expectativas que já não contribuem para seu bem-estar. Dê um primeiro passo: transforme pelo menos uma intenção em uma atitude concreta, seja organizar as finanças, iniciar uma conversa ou estabelecer um limite.

Quais signos podem sentir mais a Lua Nova em Escorpião?

A lunação pode servir como um momento de reflexão para todos, mas a astrologia destaca os quatro signos fixos como os mais diretamente relacionados aos temas desse evento:

Touro: relacionamentos, compromissos e equilíbrio entre independência e parceria.

relacionamentos, compromissos e equilíbrio entre independência e parceria. Leão: família, vida doméstica e segurança emocional.

família, vida doméstica e segurança emocional. Escorpião: identidade, autoconhecimento e decisões sobre o próprio caminho.

identidade, autoconhecimento e decisões sobre o próprio caminho. Aquário: carreira, responsabilidades e objetivos profissionais.