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Lua Nova em Escorpião: 5 coisas que você deve manifestar e outras 5 para deixar para trás

Fenômeno astrológico acontece amanhã e abre espaço para recomeços

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 07:00

Signos e Lua Nova em Escorpião
Signos e Lua Nova em Escorpião Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (9) começa com uma mudança importante no céu: a Lua Nova em Escorpião acontece às 4h02 (horário de Brasília), na posição de 16°53′ do signo. Na astrologia, essa fase lunar está ligada a recomeços, mas, desta vez, a proposta vai além de fazer planos e esperar que tudo dê certo. O momento convida a encarar sentimentos, rever relações e reconhecer o que precisa mudar de verdade.

Escorpião é associado à intensidade emocional, à intimidade, à confiança e às transformações profundas. Por isso, a lunação pode colocar em evidência situações que vinham sendo adiadas, além de estimular uma revisão das escolhas feitas no amor, na vida financeira e na carreira. A ideia é deixar de repetir padrões que já não combinam com seus objetivos.

Mais do que fazer uma lista de desejos, vale aproveitar o momento para pensar no que você quer construir e, principalmente, no que precisa deixar para trás. Veja cinco intenções que combinam com a Lua Nova e cinco comportamentos que podem ficar pelo caminho, na previsão do site "Economic Times".

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5 coisas para manifestar durante a Lua Nova em Escorpião

1. Mais força emocional para superar o passado

Sabe aquela situação que ainda mexe com você, mesmo depois de tanto tempo? A Lua Nova em Escorpião pode ser um convite para olhar de frente para essas emoções, entender o que ainda precisa ser elaborado e parar de deixar experiências antigas influenciarem todas as suas escolhas.

Isso não significa esquecer o que aconteceu ou fingir que nada doeu. O caminho é reconhecer o aprendizado, recuperar a confiança em si mesmo e entender que o passado não precisa determinar os próximos capítulos.

Intenção para manifestar: "Eu acolho minhas emoções, reconheço minha força e me permito seguir em frente sem carregar o peso do passado"

2. Relações com mais confiança e reciprocidade

Na vida amorosa, nas amizades e até nos vínculos familiares, a proposta é buscar conexões mais verdadeiras. Em vez de insistir em relações nas quais você precisa esconder o que sente ou aceitar menos do que merece, vale pensar no tipo de troca que deseja construir.

Também é um bom momento para refletir sobre limites e expectativas. Relações saudáveis não exigem que uma pessoa abra mão de si mesma para manter a outra por perto.

Intenção para manifestar: "Eu construo relações baseadas no respeito, na confiança e na reciprocidade, sem deixar de ser quem sou"

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

3. Mais estabilidade financeira

Dinheiro também entra nessa reflexão. Escorpião está associado aos recursos compartilhados, às dívidas, aos investimentos e às responsabilidades financeiras que envolvem outras pessoas. Por isso, a Lua Nova pode servir de incentivo para organizar as contas e rever hábitos que dificultam a estabilidade.

Se você tem despesas divididas com alguém ou precisa resolver pendências financeiras, vale colocar esses assuntos em pauta. Estabelecer metas realistas e tomar decisões com mais consciência pode fazer diferença no longo prazo.

Intenção para manifestar: "Eu faço escolhas financeiras conscientes, organizo meus recursos e construo uma relação mais saudável com o dinheiro"

4. Coragem para mudar o que incomoda

Nem sempre é fácil reconhecer que determinados hábitos, escolhas ou expectativas já não combinam com a pessoa que você se tornou. A Lua Nova em Escorpião pode estimular esse tipo de reflexão e ajudar a recuperar a disposição para fazer mudanças importantes.

Pode ser o momento de enfrentar uma insegurança, estabelecer um limite ou finalmente tomar uma decisão que vem sendo adiada. Não é preciso mudar tudo de uma vez. O primeiro passo é identificar o que já não faz sentido.

Intenção para manifestar: "Eu deixo para trás as crenças que me limitam e tenho coragem para construir uma vida alinhada aos meus valores"

5. Crescimento e reconhecimento profissional

A vida profissional também merece atenção. Em vez de seguir automaticamente uma trajetória que talvez já não desperte entusiasmo, aproveite a lunação para refletir sobre suas ambições e sobre o que realmente representa sucesso para você.

Pense nas habilidades que deseja desenvolver, nos projetos que gostaria de tirar do papel e nas atitudes que podem aproximá-lo de seus objetivos. Ter uma direção mais clara ajuda a transformar vontade em planejamento.

Intenção para manifestar: "Eu confio nas minhas habilidades, reconheço meu potencial e avanço com determinação em direção aos meus objetivos"

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

5 coisas para deixar para trás durante a Lua Nova

Se a ideia é abrir espaço para um novo ciclo, também vale observar o que tem ocupado espaço demais na sua vida. Na simbologia de Escorpião, transformação envolve reconhecer padrões desgastados e decidir o que não precisa continuar.

  • Medo de demonstrar vulnerabilidade: falar sobre sentimentos não é sinal de fraqueza. Permitir-se ser sincero pode aproximar você de pessoas importantes.
  • Apego a relações desgastantes: nem todo vínculo precisa continuar da mesma maneira. Reconheça quando uma relação deixou de fazer bem e estabeleça limites.
  • Necessidade de controlar tudo: nem todas as situações dependem de você. Concentre sua energia nas próprias escolhas, em vez de tentar prever cada resultado.
  • Mágoas que continuam pesando: reconhecer uma experiência dolorosa é importante, mas permitir que ela determine todas as decisões futuras pode impedir novos começos.
  • Medo de não conseguir: pensamentos de escassez podem fazer você desistir antes mesmo de tentar. Reconheça suas capacidades e permita-se construir novos planos.

Deixar esses padrões para trás não significa apagar experiências difíceis ou resolver tudo de uma hora para outra. É um exercício de consciência: entender o que aconteceu e escolher não repetir automaticamente os mesmos comportamentos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Como aproveitar a Lua Nova em Escorpião?

Não é necessário preparar um ritual complicado para marcar o início desse ciclo. Um momento de tranquilidade pode ser suficiente para organizar pensamentos e estabelecer intenções. Se quiser aproveitar a data, experimente:

  1. Reserve alguns minutos para você: escolha um lugar tranquilo, longe de distrações, para pensar no que deseja mudar.
  2. Faça uma lista do que incomoda: anote situações, hábitos e relações que precisam de mais atenção.
  3. Escolha seus objetivos: defina de três a cinco intenções que sejam importantes e possíveis de colocar em prática.
  4. Escreva o que deseja deixar para trás: registre medos, ressentimentos e expectativas que já não contribuem para seu bem-estar.
  5. Dê um primeiro passo: transforme pelo menos uma intenção em uma atitude concreta, seja organizar as finanças, iniciar uma conversa ou estabelecer um limite.

Quais signos podem sentir mais a Lua Nova em Escorpião?

A lunação pode servir como um momento de reflexão para todos, mas a astrologia destaca os quatro signos fixos como os mais diretamente relacionados aos temas desse evento:

  • Touro: relacionamentos, compromissos e equilíbrio entre independência e parceria.
  • Leão: família, vida doméstica e segurança emocional.
  • Escorpião: identidade, autoconhecimento e decisões sobre o próprio caminho.
  • Aquário: carreira, responsabilidades e objetivos profissionais.

Quem tem posições importantes do mapa astral nesses signos também pode se identificar com esses assuntos, especialmente quando estão próximas dos 16° dos signos fixos.

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