ASTROLOGIA

Lua Nova em Escorpião acontece amanhã (9 de novembro) e irá mexer com a vida dos 12 signos; saiba como você será afetado

Fenômeno astrológico pode trazer mudanças na vida amorosa, nas finanças, no trabalho e na maneira como cada signo enxerga o próprio futuro

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13:00

Signos e Lua Nova Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (9) começa com uma movimentação importante no céu: a Lua Nova em Escorpião acontece às 4h02 (horário de Brasília), na posição de 16°53′ do signo. Na astrologia, essa fase lunar está associada a recomeços que exigem coragem para encarar sentimentos, rever escolhas e abandonar comportamentos que já não combinam com o momento atual.

O evento pode mexer com diferentes áreas da vida, desde relacionamentos e dinheiro até planos profissionais e questões pessoais. Escorpião é associado à intensidade emocional, à intimidade e às transformações profundas. Por isso, a lunação convida a olhar com mais atenção para aquilo que costuma ficar escondido, reconhecer o que precisa mudar e estabelecer intenções mais alinhadas com os próprios desejos.

Cada signo pode sentir esse movimento de uma maneira diferente. Enquanto alguns terão motivos para rever acordos financeiros e relações importantes, outros podem direcionar a atenção para a rotina, a família, a carreira ou os próprios planos. Confira as previsões para os 12 signos, de acordo com o site "Economic Times".

Áries

A Lua Nova em Escorpião coloca em evidência assuntos ligados ao dinheiro compartilhado, às dívidas e às responsabilidades financeiras. Pode ser um bom momento para revisar despesas divididas com alguém, organizar pendências ou conversar sobre investimentos e compromissos que envolvem outras pessoas. Mais do que buscar soluções imediatas, a proposta é entender o que precisa ser ajustado para conquistar estabilidade.

Na vida afetiva, conversas mais profundas podem revelar expectativas que ainda não estavam claras. Se existe algum desconforto envolvendo confiança ou intimidade, vale encarar o assunto com honestidade, sem transformar qualquer divergência em uma disputa.

Dica cósmica: não assuma compromissos financeiros por impulso. Organize as contas e converse com clareza antes de tomar decisões importantes.

Touro

Os relacionamentos ganham destaque com a Lua Nova em Escorpião. A lunação pode estimular uma avaliação das parcerias amorosas, profissionais e pessoais, especialmente daquelas que exigem mais equilíbrio entre as partes. Para quem está em um relacionamento, pode ser a hora de conversar sobre expectativas e perceber se os dois estão caminhando na mesma direção.

Quem está solteiro também pode refletir sobre o tipo de vínculo que deseja construir. No trabalho, acordos e colaborações merecem atenção: estabelecer limites e deixar responsabilidades bem definidas pode evitar desentendimentos no futuro.

Dica cósmica: não espere que as pessoas adivinhem o que você sente. Expresse suas necessidades e observe se existe disposição para construir uma relação equilibrada.

Gêmeos

A rotina, o trabalho e os hábitos que influenciam seu bem-estar entram em evidência. A Lua Nova pode ajudar Gêmeos a perceber quais tarefas estão consumindo energia demais e quais mudanças tornariam o cotidiano mais organizado. Em vez de tentar abraçar várias responsabilidades ao mesmo tempo, vale escolher prioridades e estabelecer uma rotina que seja possível manter.

Na vida profissional, pequenos ajustes podem fazer diferença na produtividade. Também é um período simbólico para prestar mais atenção ao próprio corpo e reconhecer quando o excesso de compromissos está prejudicando o descanso e a disposição.

Dica cósmica: comece por uma mudança simples e realista. Uma rotina mais organizada pode trazer resultados melhores do que tentar resolver tudo de uma vez.

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Câncer

A criatividade, o romance e os momentos de prazer ganham espaço. A Lua Nova em Escorpião pode incentivar Câncer a recuperar interesses deixados de lado e dedicar mais tempo às atividades que despertam entusiasmo. Projetos pessoais também podem ganhar força, principalmente aqueles que permitem expressar ideias e talentos de maneira mais espontânea.

Na vida amorosa, a tendência é buscar conexões mais profundas e demonstrações sinceras de afeto. Para quem já tem um relacionamento, compartilhar experiências e sair da rotina pode ajudar a fortalecer a intimidade. O importante é não deixar que as obrigações ocupem todo o espaço da vida pessoal.

Dica cósmica: reserve um tempo para fazer algo de que realmente gosta. Nem tudo precisa ter uma finalidade prática para merecer sua atenção.

Leão

A vida doméstica, a família e a segurança emocional passam a ocupar um lugar importante. A Lua Nova pode despertar a vontade de reorganizar a casa, rever a divisão de responsabilidades ou resolver assuntos familiares que ficaram pendentes. Algumas questões antigas podem voltar à conversa, mas isso não significa que precisem se transformar em conflitos.

No trabalho, Leão pode perceber que precisa encontrar uma divisão mais saudável entre ambições profissionais e necessidades pessoais. Ter um espaço de descanso e relações nas quais possa baixar a guarda também faz parte de construir uma vida mais satisfatória.

Dica cósmica: não deixe suas necessidades emocionais sempre em segundo plano. Cuidar da vida pessoal também é uma forma de fortalecer seus planos.

Virgem

Conversas, estudos e decisões importantes ganham destaque com a Lua Nova em Escorpião. O momento pode favorecer uma revisão da maneira como você se comunica e das informações às quais tem dado atenção. Assuntos que estavam sendo evitados podem finalmente entrar em pauta, especialmente nas relações com familiares, amigos e colegas de trabalho.

Também pode surgir vontade de aprender algo novo, desenvolver uma habilidade ou aprofundar conhecimentos em uma área de interesse. Antes de assumir compromissos, porém, procure entender todos os detalhes e não tire conclusões precipitadas sobre o que outras pessoas dizem.

Dica cósmica: escute com atenção e pergunte sempre que algo não estiver claro. Uma conversa bem conduzida pode evitar muitos mal-entendidos.

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Libra

Dinheiro, consumo e autoestima entram no radar. A Lua Nova pode estimular Libra a avaliar a própria relação com os recursos financeiros e perceber se os gastos estão de acordo com suas prioridades. Revisar o orçamento, identificar despesas desnecessárias e pensar em maneiras de fortalecer a estabilidade material são atitudes que combinam com esse período.

A reflexão também passa pelo valor que você atribui a si mesmo. Pode ser importante reconhecer habilidades, estabelecer limites e deixar de aceitar situações que não correspondem ao que considera justo. Nas relações, procure não confundir demonstrações de afeto com a necessidade de agradar a todo custo.

Dica cósmica: antes de gastar ou assumir uma obrigação, pense se essa escolha realmente combina com suas prioridades.

Escorpião

A Lua Nova acontece no seu signo e coloca você no centro desse movimento. É um período simbólico de renovação pessoal, que pode despertar a vontade de rever prioridades, mudar hábitos e assumir uma postura mais coerente com quem você deseja ser. Questões ligadas à identidade, à aparência, aos relacionamentos e aos objetivos pessoais podem ganhar outra perspectiva.

Não é necessário transformar todos os aspectos da vida de uma só vez. O mais importante é reconhecer o que já não faz sentido e escolher quais mudanças merecem sua energia. Ao estabelecer novas intenções, procure respeitar seu próprio ritmo e não se cobrar resultados imediatos.

Dica cósmica: escolha uma mudança que represente um compromisso verdadeiro com você mesmo e dê o primeiro passo sem pressa.

Sagitário

O momento pede mais introspecção e atenção à saúde emocional. A Lua Nova em Escorpião pode estimular Sagitário a diminuir o ritmo, observar sentimentos que estavam sendo ignorados e entender quais situações ainda provocam desgaste. Ficar um pouco mais reservado pode ajudar a organizar pensamentos e reconhecer o que precisa ser deixado para trás.

No trabalho, pode ser mais produtivo concluir tarefas pendentes do que iniciar vários projetos ao mesmo tempo. O descanso também merece espaço na agenda, especialmente se você vem acumulando responsabilidades. Respeitar seus limites não significa perder o ritmo, mas recuperar energia para seguir adiante.

Dica cósmica: não se sinta culpado por precisar de uma pausa. Reserve um momento para organizar as emoções antes de assumir novos compromissos.

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Capricórnio

Amizades, contatos profissionais e planos de longo prazo ganham destaque. A Lua Nova pode levar Capricórnio a avaliar as pessoas com quem compartilha projetos e perceber quais relações realmente contribuem para seu crescimento. Algumas conexões podem se fortalecer, enquanto outras talvez precisem de limites mais claros.

Na carreira, trocar experiências e se aproximar de pessoas com objetivos semelhantes pode ajudar a enxergar possibilidades que ainda não estavam no radar. Também vale revisar metas e pensar se os caminhos escolhidos continuam fazendo sentido para o futuro que você deseja construir.

Dica cósmica: valorize as parcerias que oferecem troca verdadeira. Bons projetos também dependem das pessoas que caminham ao seu lado.

Aquário

A carreira, a reputação e as ambições profissionais entram em evidência. A Lua Nova em Escorpião pode estimular Aquário a pensar com mais seriedade sobre os próximos passos e avaliar se o trabalho atual está alinhado com seus objetivos. Talvez seja o momento de identificar habilidades que precisam ser desenvolvidas ou responsabilidades que já não correspondem às suas expectativas.

O desejo de conquistar reconhecimento pode aumentar, mas é importante não confundir pressa com progresso. Planejar os próximos movimentos e construir uma base consistente tende a ser mais produtivo do que tentar resolver tudo de uma vez. Na vida pessoal, procure não deixar que as cobranças profissionais ocupem todos os seus pensamentos.

Dica cósmica: defina uma meta profissional concreta e pense no que pode fazer, na prática, para chegar mais perto dela.

Peixes

A Lua Nova em Escorpião desperta o desejo de ampliar horizontes e experimentar novas perspectivas. Estudos, viagens, projetos de aprendizado e interesses que ajudam a enxergar o mundo de outra maneira podem ganhar importância. É um bom momento simbólico para questionar crenças antigas e perceber que existem caminhos diferentes daqueles aos quais você já está acostumado.

Na carreira, investir em conhecimento e desenvolver novas habilidades pode ajudar a abrir possibilidades. Não descarte ideias só porque parecem distantes da sua realidade atual. Ao mesmo tempo, procure transformar a vontade de mudança em planos possíveis, com etapas bem definidas.