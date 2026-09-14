CURIOSIDADE

Lua pode ter surgido em apenas 5 horas após colisão que mudou a Terra

Nova simulação sobre a origem da Lua sugere que o satélite pode ter se formado quase inteiro poucas horas depois do impacto com um corpo do tamanho de Marte



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:11

Estudo considera pela primeira vez a resistência das rochas e mostra que a temperatura da Terra e de Theia pode ter mudado completamente o resultado da colisão Crédito: Reproduzido por IA

Imagine a Terra ainda jovem, há cerca de 4,5 bilhões de anos, atingida por um corpo do tamanho aproximado de Marte. A colisão teria sido tão violenta que mudou para sempre a história do nosso planeta, e pode ter sido criado a Lua de uma maneira bem mais rápida do que se imaginava.

Novas simulações indicam que, dependendo das condições físicas dos dois corpos, a Lua poderia ter surgido praticamente inteira em apenas cinco horas após o impacto.

Confira as imagens do lado nunca visto da Lua 1 de 6

Uma colisão que mudou a história do Sistema Solar

Uma das principais explicações para a origem da Lua é conhecida como teoria do grande impacto.

Segundo esse cenário, um corpo chamado Theia, aproximadamente do tamanho de Marte, teria colidido com a Terra primitiva.

Durante muito tempo, os modelos usados para estudar esse evento consideraram que a energia da colisão seria tão grande que a Terra e Theia poderiam ser tratados quase como líquidos.

Nessa visão, o impacto destruiria grande parte de Theia e lançaria material para a órbita terrestre. Esse material formaria um disco de detritos, que posteriormente se juntaria até dar origem à Lua.

Mas os pesquisadores decidiram olhar para a colisão de outra maneira.

A força das rochas pode mudar tudo

O novo estudo, realizado por pesquisadores do Southwest Research Institute e da Universidade do Arizona, acrescentou aos modelos uma característica que havia sido deixada de lado: a resistência física dos materiais.

Em vez de considerar os corpos simplesmente como fluidos, as simulações passaram a levar em conta propriedades geológicas mais próximas das que seriam esperadas em rochas e metais.

E o resultado mudou bastante.

Os pesquisadores descobriram que a temperatura dos corpos envolvidos também é fundamental. Corpos planetários mais quentes são mecanicamente mais fracos, enquanto materiais mais frios conseguem resistir mais à deformação.

Isso significa que uma mesma colisão pode produzir resultados diferentes dependendo das condições internas da Terra e de Theia naquele momento.

Em um cenário, a Lua apareceu quase pronta

Em algumas simulações, o impacto produziu justamente o cenário tradicional: uma grande quantidade de material permaneceu ao redor da Terra em um disco, que posteriormente daria origem à Lua.

Mas outros testes apresentaram um resultado muito mais surpreendente.

Uma Lua praticamente intacta surgiu poucas horas depois da colisão.

Quando os pesquisadores utilizaram determinados parâmetros de temperatura e estrutura interna, uma Lua inteira apareceu em aproximadamente cinco horas.

Isso não significa que os cientistas tenham confirmado que foi exatamente assim que a Lua nasceu. O que as simulações mostram é que essa possibilidade precisa ser considerada nos modelos sobre a formação lunar.

O que muda na história da Lua

A descoberta pode ajudar os cientistas a investigar uma das grandes perguntas sobre o nosso satélite natural: quando e em quais condições ele realmente se formou.

Isso porque as características atuais da Lua podem guardar pistas sobre o estado físico da Terra e de Theia no momento da colisão.

O estudo também abre uma nova possibilidade para relacionar as propriedades atuais da Lua, incluindo possivelmente seu conteúdo de elementos voláteis, às condições térmicas existentes durante o impacto.

Ainda existe, porém, uma questão importante sem resposta.

A Terra e a Lua possuem composições bastante semelhantes, algo que os modelos de grande impacto ainda têm dificuldade para explicar completamente. As novas simulações não resolvem esse problema, mas oferecem outra maneira de investigar o nascimento do nosso satélite.