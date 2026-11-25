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Heider Sacramento
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 20:38
Luan Pereira, de 22 anos, e Victória Miranda, de 23, estão à espera de um menino. O casal revelou nesta quarta-feira (25) que o primeiro filho se chamará Matteo, durante um chá de revelação realizado na mansão do sertanejo, em um condomínio fechado em Londrina, no Paraná.
“Nosso maior presente de Deus”, escreveu o casal ao compartilhar um vídeo da celebração nas redes sociais. O registro foi embalado pela música 'Presente de Deus', na qual o cantor expressa a expectativa de acompanhar o crescimento do filho.
Luan e Victória estão à espera de Matteo
A festa reuniu cerca de 55 convidados e teve uma decoração inspirada no universo sertanejo. Montado em frente à piscina da propriedade, o cenário contou com um celeiro cenográfico, moinho de vento, esculturas de cavalos, fardos de feno, botas e arranjos de flores.
No momento da revelação, o espaço foi tomado pela cor azul. Luan, que havia apostado na chegada de um menino, acertou o palpite, enquanto Victória acreditava estar grávida de uma menina.
Escolha do nome gerou impasse
Antes de descobrirem o sexo do bebê, os futuros pais já haviam definido duas opções de nomes: Matteo, para menino, e Angelina, caso fosse menina.
No início de novembro, Victória revelou aos seguidores que a escolha envolveu algumas divergências entre os dois.
“Já temos os nomes, graças a Deus, porque foi uma luta. O Luan gostava de um, eu não gostava; eu gostava de um, o Luan não gostava. Mas a gente entrou em um acordo, um consenso, e escolhemos nomes lindos, inclusive com significados importantes para nós”, contou.
Gravidez não foi planejada
Luan e Victória anunciaram a gravidez no dia 28 de outubro, durante a gravação de um DVD do sertanejo.
A gestação, que não foi planejada, foi descoberta após uma viagem do casal com familiares para São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Na ocasião, a influenciadora realizou cinco testes de gravidez para confirmar a notícia.