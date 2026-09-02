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Luan Santana compra jatinho de R$ 35 milhões, e detalhe em comum com Zé Felipe e Virginia chama atenção

Cantor recebeu um Cessna Citation Sovereign renovado, com capacidade para nove passageiros e dois pilotos

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 14:14

Luan Santana compra novo jatinho avaliado em R$ 35 milhões Crédito: Reprodução/Instagram

Luan Santana acaba de fazer um investimento milionário. O cantor recebeu há cerca de duas semanas um novo jato executivo, um Cessna Citation Sovereign 680, de prefixo PS-SVG. O modelo é o mesmo usado por outros famosos, como Virginia Fonseca e Zé Felipe, e é avaliado em aproximadamente R$ 35 milhões.

Assim que recebeu a aeronave, Luan compartilhou imagens de sua nova aquisição. No dia 22 de agosto, ele posou no jatinho antes de embarcar para um show em Salvador. Em uma das imagens, aparece ao lado da mulher, Jade Magalhães, diante do avião.

Luan Santana comprou jatinho avaliado em R$ 35 milhões 1 de 8

O Cessna Citation Sovereign é um dos jatos executivos da fabricante americana Cessna e combina autonomia para viagens mais longas com uma cabine espaçosa.

Quanto custa o jatinho de Luan Santana?

Fabricada em 2007, a aeronave adquirida por Luan passou por uma renovação completa em 2024, quando recebeu nova pintura e teve o interior reformado. As informações são do jornal Extra.

Atualmente, exemplares do mesmo modelo são anunciados por cerca de US$ 7 milhões, valor que corresponde a aproximadamente R$ 35 milhões na conversão utilizada na matéria. O preço de uma aeronave específica pode variar de acordo com conservação, equipamentos, histórico e configuração.

Cristiano Ronaldo e Luan Santana 1 de 10

As imagens do novo jatinho de Luan foram divulgadas pelo perfil especializado Spotter SBZM.

Como é o avião?

A aeronave de Luan está configurada para transportar nove passageiros, além de dois pilotos, mas a capacidade máxima do modelo pode chegar a 12 passageiros, dependendo da configuração interna. O jatinho é equipado com dois motores Pratt & Whitney e pode alcançar velocidade de cruzeiro de aproximadamente 850 km/h.

O Sovereign também chama atenção pela autonomia, que chega a cerca de 5.200 quilômetros, dependendo da configuração, do peso e das condições de voo. O modelo foi desenvolvido para combinar desempenho, conforto e capacidade de operar em aeroportos com pistas menores. Em determinadas especificações, a autonomia divulgada para o modelo chega a aproximadamente 3.000 milhas náuticas, ou 5.560 quilômetros.

O interior foi projetado para oferecer mais espaço e conforto aos passageiros durante os voos.

Mesmo modelo de Zé Felipe e Virginia

O Cessna Citation Sovereign também foi o modelo escolhido pelo ex-casal Zé Felipe e Virginia Fonseca. O cantor comemorou em julho a compra do modelo, com uma série de fotos nas redes sociais.

"Desde quando comecei, lá em 2015, sempre tive ao meu lado pessoas que acreditaram em mim e no meu trabalho. Sempre trabalhei muito, buscando conquistar meu espaço sem passar por cima de ninguém, e hoje fico feliz demais em viver essa nova etapa da minha vida e da minha carreira. Só tenho a agradecer a Deus, à minha família e a todos vocês que estão comigo nessa caminhada desde sempre. Sei que é só o começo, voando cada dia mais alto. Toda honra e glória a Deus", escreveu, na época.

Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões 1 de 7

Virginia também é proprietária de um Cessna 680 Citation Sovereign, fabricado em 2005, segundo a própria assessoria da influenciadora. O jatinho dela teve a pintura revitalizada em maio. Nas redes sociais, a empresária postou um carrossel de fotos mostrando os detalhes da aeronave que traz suas iniciais e desenhos em cor-de-rosa.

Na época, chamou a atenção o fato de Virginia ter mantido o adesivo com desenhos da família inteira, incluindo a arte em homenagem a Zé Felipe.