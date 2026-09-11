Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luan Santana tem fazenda com lago, cabeças de gado e investimento no agro

Propriedade faz parte da realização de um sonho antigo da família do artista

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:30

Veja detalhes da fazenda de Luan Santana
Veja detalhes da fazenda de Luan Santana Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Luan Santana compartilhou nas redes sociais registros em sua fazenda Meteoro, localizada no Pantanal, no Mato Grosso do Sul.

A propriedade que leva o nome de uma dos grandes sucessos do cantor, “Meteoro”, lançado em 2009, fica em Aquidauana, a 132 quilômetros de Campo Grande.

Fazenda de Luan Santana

Propriedade leva nome de música famosa do artista por Reprodução | Redes Sociais
Propriedade leva nome de música famosa do artista por Reprodução | Redes Sociais
Propriedade leva nome de música famosa do artista por Reprodução | Redes Sociais
Propriedade leva nome de música famosa do artista por Reprodução | Redes Sociais
Propriedade leva nome de música famosa do artista por Reprodução | Redes Sociais
Propriedade leva nome de música famosa do artista por Reprodução | Redes Sociais
Propriedade leva nome de música famosa do artista por Reprodução | Redes Sociais
Propriedade leva nome de música famosa do artista por Reprodução | Redes Sociais
Propriedade leva nome de música famosa do artista por Reprodução | Redes Sociais
Propriedade leva nome de música famosa do artista por Reprodução | Redes Sociais
1 de 10
Propriedade leva nome de música famosa do artista por Reprodução | Redes Sociais

A propriedade faz parte da realização de um sonho antigo da família do artista. Com planos de investir no agro, Luan Santana comprou a fazenda em março de 2024.

No projeto, o sertanejo firmou parceria com empresa de máquinas agrícolas e, além de fazendeiro, é também pecuarista.

O artista fechou negócio com uma empresa tradicional no setor de implementos e máquinas agrícolas, a Baldan Máquinas e Implementos Agrícolas.

Nas redes sociais, Luan Santana posou a bordo de um carro modelo Jeep, Luan fotografou o gado e mostrou que alguns dos animais levam a marca do artista "LS". O sertanejo exibiu também o lago da fazenda, onde investe forte em pecuária.

Tags:

Luan Santana

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Motorista cria serviço de ‘filho de aluguel’ para acompanhar idosos em consultas, exames e até bailes de forró

Motorista cria serviço de ‘filho de aluguel’ para acompanhar idosos em consultas, exames e até bailes de forró