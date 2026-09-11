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Luan Santana tem fazenda com lago, cabeças de gado e investimento no agro

Propriedade faz parte da realização de um sonho antigo da família do artista

Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:30

Veja detalhes da fazenda de Luan Santana Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Luan Santana compartilhou nas redes sociais registros em sua fazenda Meteoro, localizada no Pantanal, no Mato Grosso do Sul.

A propriedade que leva o nome de uma dos grandes sucessos do cantor, “Meteoro”, lançado em 2009, fica em Aquidauana, a 132 quilômetros de Campo Grande.

Fazenda de Luan Santana 1 de 10

A propriedade faz parte da realização de um sonho antigo da família do artista. Com planos de investir no agro, Luan Santana comprou a fazenda em março de 2024.

No projeto, o sertanejo firmou parceria com empresa de máquinas agrícolas e, além de fazendeiro, é também pecuarista.

O artista fechou negócio com uma empresa tradicional no setor de implementos e máquinas agrícolas, a Baldan Máquinas e Implementos Agrícolas.