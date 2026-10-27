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Luana Piovani alfineta Bruna Biancardi após resposta da influenciadora sobre criação das filhas: ‘Vai guardando’

Atriz e Bruna Biancardi trocaram farpas após ex de Pedro Scooby comentar episódio com Neymar em campo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:46

Luana Piovani e Bruna Biancardi não pouparam críticas uma a outra
Luana Piovani e Bruna Biancardi não pouparam críticas uma a outra Crédito: Reprodução | Instagram

A treta de Luana Piovani com a família de Neymar Jr. parece que está longe de chegar ao fim. A atriz apareceu novamente nas redes sociais e mandou um recado para a esposa do jogador, Bruna Biancardi, respondendo alfinetadas que recebeu da influenciadora na última segunda-feira (26).

Por meio de um repost nos Stories do Instagram, Luapio marcou o perfil de Biancardi em um vídeo do atleta brigando em campo e debochou da situação, sugerindo para que ela guardasse as imagens para mostrar aos filhos do casal no futuro. "Vai guardando pra mostrar pras meninas", disparou.

Luana Piovani

Atriz Luana Piovani por Reprodução | Instagram
Atriz Luana Piovani por Reprodução | Instagram
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No último sábado (24), Neymar foi expulso após tirar a bola no peito de Rodrigo Nestor, do time do Bahia, e continuar discutindo com ele no intervalo. O lance crucial aconteceu no retorno para o segundo tempo, quando Neymar cobriu a boca com a mão para falar com o adversário, o que gerou o cartão vermelho direto via VAR com base nas regras de arbitragem da CBF.

Após a expulsão, o atacante dos Santos se revoltou e tentou correr atrás de Nestor, mas foi contido pelos companheiros de equipe antes que a briga física piorasse.

Troca de alfinetadas

Piovani e Biancardi começaram a trocar alfinetadas no último sábado, após uma partida entre o Santos e o Bahia. Sobre a situação, a atriz resolveu opinar em suas redes sociais e mencionou a companheira do atleta.

"Que desgraça de homem! A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada", alfinetou.

Através de um comentário do Instagram, Biancardi resolveu se pronunciar e não poupou críticas a Piovani. "Se preocupe com os seus filhos, que por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja para falar das minhas filhas ou de mim", começou.

"Feminista de merd*, que todo dia vive atacando mulheres que não têm absolutamente nada a ver com os seus complexos e problemas. Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa e vai fazer uma terapia, ou se isolar do mundo, procurar a felicidade, sei lá. Te desejo amor e felicidade! Gente feliz não tem tempo para falar da vida dos outros", finalizou.

Tags:

Bruna Biancardi Luana Piovani

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