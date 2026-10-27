ENTENDA POLÊMICa

Luana Piovani alfineta Bruna Biancardi após resposta da influenciadora sobre criação das filhas: ‘Vai guardando’

Atriz e Bruna Biancardi trocaram farpas após ex de Pedro Scooby comentar episódio com Neymar em campo

Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:46

Luana Piovani e Bruna Biancardi não pouparam críticas uma a outra Crédito: Reprodução | Instagram

A treta de Luana Piovani com a família de Neymar Jr. parece que está longe de chegar ao fim. A atriz apareceu novamente nas redes sociais e mandou um recado para a esposa do jogador, Bruna Biancardi, respondendo alfinetadas que recebeu da influenciadora na última segunda-feira (26).

Por meio de um repost nos Stories do Instagram, Luapio marcou o perfil de Biancardi em um vídeo do atleta brigando em campo e debochou da situação, sugerindo para que ela guardasse as imagens para mostrar aos filhos do casal no futuro. "Vai guardando pra mostrar pras meninas", disparou.

Luana Piovani 1 de 14

No último sábado (24), Neymar foi expulso após tirar a bola no peito de Rodrigo Nestor, do time do Bahia, e continuar discutindo com ele no intervalo. O lance crucial aconteceu no retorno para o segundo tempo, quando Neymar cobriu a boca com a mão para falar com o adversário, o que gerou o cartão vermelho direto via VAR com base nas regras de arbitragem da CBF.

Após a expulsão, o atacante dos Santos se revoltou e tentou correr atrás de Nestor, mas foi contido pelos companheiros de equipe antes que a briga física piorasse.

Troca de alfinetadas

Piovani e Biancardi começaram a trocar alfinetadas no último sábado, após uma partida entre o Santos e o Bahia. Sobre a situação, a atriz resolveu opinar em suas redes sociais e mencionou a companheira do atleta.

"Que desgraça de homem! A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada", alfinetou.

Através de um comentário do Instagram, Biancardi resolveu se pronunciar e não poupou críticas a Piovani. "Se preocupe com os seus filhos, que por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja para falar das minhas filhas ou de mim", começou.