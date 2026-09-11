Luana Piovani alfineta João Vicente de Castro e o chama de 'Jurandir' após comentário sobre Ana Paula Arósio

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:55
A atriz Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais nesta semana ao responder um comentário feito por João Vicente de Castro. Tudo começou após a circulação de um trecho do programa Papo de Segunda, do GNT, onde os convidados falavam sobre quem achavam bonito na juventude. O cantor Junior Lima disse que era apaixonado por Luana Piovani e por Ana Paula Arósio quando era adolescente. Porém, João Vicente concordou que Ana Paula era bonita no passado e ignorou totalmente o nome de Luana.
João Vicente de Castro
Incomodada com a atitude do apresentador, Piovani não deixou barato e resolveu responder ao comentário. Sendo direta, a atriz criticou João Vicente e ainda questionou se ele realmente merece a fama de galã. "Eu gosto do Jurandir dizendo que Ana Paula ERA [bonita], ele nunca foi apesar de tentar até hoje", escreveu a atriz na postagem, aproveitando para criticar o programa e a falta de educação do apresentador. Por outro lado, ela foi carinhosa com o irmão da Sandy e mandou um recado: "Que fofo o Jr…".
Ana Paula Arósio
A declaração da atriz causou uma verdadeira briga nos comentários. Muitos defenderam Piovani, chamando-a de "loba" e criticando o comportamento de João Vicente. Por outro lado, algumas pessoas disseram que o uso do verbo no passado foi apenas porque Ana Paula Arósio sumiu da televisão (já que ela está longe da TV desde 2010), acusando Luana de criar uma polêmica desnecessária.