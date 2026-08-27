CONFUSÃO

Luana Piovani briga com vizinha e vira alvo de xenofobia em programa de TV; saiba detalhes

Atriz foi tema de fofoca em programa de Portugal e chamou atenção nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:17

Luana Piovani se envolveu em mais uma confusão Crédito: Reprodução | Instagram

Mais uma polêmica envolvendo Luana Piovani tomou conta das redes sociais nesta semana.

A atriz foi tema de uma fofoca em um programa de Portugal e virou alvo até de xenofobia. Na última semana, a artista se envolveu em mais uma discussão em Cascais, no país portugues, após uma vizinha passear com um cachorro da raça pastor alemão sem colocar a coleira no animal.

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Piovani costuma compartilhar fatos cotidianos nas redes sociais e desta vez externou seu incômodo ao questionar a vizinha.

"Querida, muito absurdo você andar com um pastor alemão sem trela (guia ou coleira, no português brasileiro). É absurdo. Não é normal. Primeiro, é lei. Segundo, eu tenho uma cachorra e eu fico insegura", disse.

"Ele não faz mal a ninguém", respondeu a anônima. "Mas quem diz isso é você", retrucou a atriz, irritada com a mulher que lhe deu as costas. "Você está errada. No seu próprio país está fazendo coisa errada. Errada", continuou ela.

No último dia 25 de agosto, a publicação de Luana circulou em um programa de fofoca conhecido como “Passadeira Vermelha”, do canal SIC Caras.

Na atração, os apresentadores destacaram a personalidade de Luana. "Quando algo incomoda a atriz, ela não deixa nada por dizer", comentou Liliana Campos, antes de exibir os registros.

Em seguida, os comentaristas iniciaram um debate por não gostarem de vê-la generalizando o termo “puro suco de estupidez portuguesa” ao compartilhar o story.

"É puro suco de estupidez da Piovani. Não sei o que ela está aqui a fazer (em Portugal)", comentou Davi Motta. "Ela está em Portugal a falar mal dos portugueses. Se está mal, mude-se. No Brasil, ela não é tão feliz?", acrescentou Liliana.

O comentário dos apresentadores vem ao encontro de diversas situações xenofóbicas, em que portugueses tratam mal brasileiros que vivem em seu país, pedindo que voltem ao Brasil.