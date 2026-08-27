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Luana Piovani briga com vizinha e vira alvo de xenofobia em programa de TV; saiba detalhes

Atriz foi tema de fofoca em programa de Portugal e chamou atenção nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:17

Luana Piovani se envolveu em mais uma confusão
Luana Piovani se envolveu em mais uma confusão Crédito: Reprodução | Instagram

Mais uma polêmica envolvendo Luana Piovani tomou conta das redes sociais nesta semana.

A atriz foi tema de uma fofoca em um programa de Portugal e virou alvo até de xenofobia. Na última semana, a artista se envolveu em mais uma discussão em Cascais, no país portugues, após uma vizinha passear com um cachorro da raça pastor alemão sem colocar a coleira no animal.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Luana Piovani nos seus stories nesta segunda (9) por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani desafaba nos stories por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani na novela Sangue Oculto por Reprodução/TV Brasil
Luana Piovani em Sangue Oculto por Divulgação
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani relatou tremor em Portugal por Reprodução
Luana Piovani disse ter sido assediada por um diretor da Globo por Reprodução
Luana Piovani aproveitou seu espaço no Instagram para soltar o verbo sobre o carnaval brasileiro por Reprodução/Redes Sociais
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Luana Piovani por Reprodução

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Piovani costuma compartilhar fatos cotidianos nas redes sociais e desta vez externou seu incômodo ao questionar a vizinha.

"Querida, muito absurdo você andar com um pastor alemão sem trela (guia ou coleira, no português brasileiro). É absurdo. Não é normal. Primeiro, é lei. Segundo, eu tenho uma cachorra e eu fico insegura", disse.

"Ele não faz mal a ninguém", respondeu a anônima. "Mas quem diz isso é você", retrucou a atriz, irritada com a mulher que lhe deu as costas. "Você está errada. No seu próprio país está fazendo coisa errada. Errada", continuou ela.

No último dia 25 de agosto, a publicação de Luana circulou em um programa de fofoca conhecido como “Passadeira Vermelha”, do canal SIC Caras.

Na atração, os apresentadores destacaram a personalidade de Luana. "Quando algo incomoda a atriz, ela não deixa nada por dizer", comentou Liliana Campos, antes de exibir os registros.

Em seguida, os comentaristas iniciaram um debate por não gostarem de vê-la generalizando o termo “puro suco de estupidez portuguesa” ao compartilhar o story.

"É puro suco de estupidez da Piovani. Não sei o que ela está aqui a fazer (em Portugal)", comentou Davi Motta. "Ela está em Portugal a falar mal dos portugueses. Se está mal, mude-se. No Brasil, ela não é tão feliz?", acrescentou Liliana.

O comentário dos apresentadores vem ao encontro de diversas situações xenofóbicas, em que portugueses tratam mal brasileiros que vivem em seu país, pedindo que voltem ao Brasil.

"Eu estou muito chocada, não estava à espera deste vídeo. É grave. A Luana está a generalizar aquilo que são os portugueses. É preconceito, é discriminação", adicionou Filipa Torrina Nunes.

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Luana Piovani

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